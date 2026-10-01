Recours collectif du lait végétal : La date limite pour réclamer jusqu'à 300 000 $ arrive
Si t'avais du lait d'amande ou d'avoine dans ton frigo en 2024, lis ça. ⏳
Tu as bu du lait végétal Silk ou Great Value en 2024? Si c'est le cas, garde un œil sur ton calendrier. Le temps file pour profiter du règlement de l'action collective intentée contre Danone Canada, qui prévoit une somme totale de 7,5 millions de dollars pour les personnes touchées.
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Ce recours collectif découle du rappel national de juillet 2024, lorsque plusieurs boissons végétales Silk et Great Value avaient été retirées des tablettes partout au pays. Les produits visés, offerts en formats de 1,75 L et de 1,89 L, avaient été liés par l'Agence de la santé publique du Canada à une éclosion de listériose.
L'éclosion avait fait trois morts au Canada, en plus de causer 20 cas de maladie grave et une quinzaine d'hospitalisations.
Lancée à l'automne 2025, l'action collective a mené à une entente que la Cour supérieure du Québec a approuvée en avril 2026. Et si tu penses y avoir droit, mieux vaut ne pas trop tarder.
Qui peut réclamer une compensation?
Le règlement vise toutes les personnes au Canada qui ont acheté ou consommé un produit Silk ou Great Value touché par le rappel du 8 juillet 2024. Il couvre aussi celles qui ont subi un préjudice physique ou psychologique après en avoir bu, de même que leurs proches et les personnes à leur charge.
Pour obtenir une indemnité, tu devras toutefois répondre à quatre conditions.
- Avoir consommé au Canada l'un des produits rappelés
- Avoir souffert d'une maladie par la suite
- Que cette maladie soit liée à la consommation du produit, selon les critères prévus dans la grille de compensation
- Ne pas avoir déjà reçu d'indemnisation de Danone Canada pour cette maladie
Jusqu'à 300 000 $ selon la gravité des symptômes
La somme versée dépend de l'importance des symptômes vécus. La grille officielle les répartit en six niveaux, qui donnent droit à un montant allant de 400 $ à 300 000 $.
- Niveau I
- Symptômes qui ont duré 48 heures ou moins, comme des nausées, de la fièvre ou de la diarrhée
- 400 $
- Niveau II
- Symptômes qui ont persisté de 48 heures à une semaine
- 1 500 $
- Niveau III
- Symptômes de plus d'une semaine, sans hospitalisation
- 7 000 $
- Niveau IV
- Hospitalisation sans complication grave ni séquelles permanentes
- Jusqu'à 30 000 $, soit un montant de base de 10 000 $ auquel s'ajoutent 900 $ par jour d'hospitalisation et les dépenses documentées
- Niveau V
- Hospitalisation avec complications graves ou séquelles permanentes
- Jusqu'à 150 000 $
- Niveau VI
- Décès
- Jusqu'à 300 000 $
Pour les cas les plus graves, les proches qui habitaient avec la personne réclamante principale, comme son ou sa partenaire, ses enfants ou ses parents, peuvent aussi recevoir une compensation supplémentaire.
Il faut savoir que les montants finaux pourraient être revus à la hausse ou à la baisse. Tout dépendra du nombre de réclamations admissibles reçues et des frais de justice.
La date limite pour envoyer ton dossier
Tu as jusqu'au 16 octobre prochain pour faire parvenir ta réclamation complète à Services Concilia inc., la firme chargée de les traiter. Le formulaire se trouve sur le site officiel du règlement, BoissonsVegetales-Reglement.com.
Les pièces justificatives exigées varient selon ta situation. Peu importe le niveau, tu devras prouver ton achat avec un reçu ou l'emballage du produit. Si tu ne les as plus, une simple déclaration confirmant que tu as acheté et consommé le produit peut suffire.
Dans les niveaux les plus élevés, on pourrait aussi te demander des dossiers médicaux ou pharmaceutiques datant de l'époque de ta maladie.
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