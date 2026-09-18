Nouvelle allocation pour l'épicerie : Jusqu'à 222 $ versés en octobre et voici quand

Elle remplace le crédit pour la TPS/TVH et est plus généreuse! 🤑

De l'argent canadien et des drapeaux canadiens.

Jusqu'à 222 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

L'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), atterrira bientôt dans les comptes bancaires des ménages québécois à revenu modeste. Cette prestation, qui a pris la relève du crédit pour la TPS/TVH, peut représenter un bon coup de pouce financier pour plusieurs.

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Tu ne sais pas trop si tu y as droit, ni à quel montant t'attendre? Voici ce qu'il faut savoir avant que l'argent entre dans ton compte L'ACEBE est une prestation trimestrielle non imposable qui a remplacé le crédit pour la TPS/TVH depuis juillet 2026.

La grande différence avec l'ancien crédit, c'est une bonification de 25 % des montants, une hausse qui restera en vigueur pendant cinq ans, soit jusqu'en 2031.

Aucune demande n'est nécessaire : l'ARC évalue automatiquement ton admissibilité à partir de ta déclaration de revenus, à condition que tu l'aies produite.

Es-tu admissible à l'ACEBE?

Quelques critères de base doivent être respectés. Tu dois être considéré.e résident.e du Canada aux fins fiscales, autant le mois précédant le versement qu'au moment où il est effectué.

Il faut aussi avoir 19 ans ou plus et avoir produit ta déclaration de revenus de 2025, même si tu n'as eu aucun revenu cette année-là.

Les seuils de revenu à respecter

Ton admissibilité repose sur ton revenu net de 2025. Voici les plafonds à ne pas dépasser selon ta situation.

Pour une personne seule ou une famille monoparentale :

  • Aucun enfant : moins de 60 012 $
  • 1 enfant : moins de 68 912 $
  • 2 enfants : moins de 73 592 $
  • 3 enfants : moins de 78 272 $
  • 4 enfants ou plus : moins de 82 952 $

Pour un couple :

  • Aucun enfant : moins de 64 232 $
  • 1 enfant : moins de 68 912 $
  • 2 enfants : moins de 73 592 $
  • 3 enfants : moins de 78 272 $
  • 4 enfants ou plus : moins de 82 952 $

En garde partagée, chaque parent peut recevoir la moitié du montant prévu pour l'enfant concerné.

Combien vas-tu recevoir en octobre?

Le montant total varie selon ton revenu familial net rajusté, ta situation conjugale et le nombre d'enfants à charge de moins de 19 ans. Les plafonds annuels pour la période de juillet 2026 à juin 2027 sont de 679 $ pour une personne célibataire, 890 $ pour un couple, et 234 $ de plus par enfant admissible.

Puisque l'ACEBE est versée en quatre paiements égaux étalés sur l'année, le versement d'octobre représente le quart de ces sommes, soit jusqu'à :

  • 169,75 $ si tu es célibataire
  • 222,50 $ si tu es en couple
  • 58,50 $ de plus par enfant admissible

Le calculateur officiel de l'ARC te permet d'obtenir un montant précis selon ta situation.

Ce versement du 5 octobre 2026 sera d'ailleurs le dernier de l'année avant le prochain, prévu en janvier 2027.

Pour tous les détails officiels, consulte la page de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels sur Canada.ca.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

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    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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