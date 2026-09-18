Entraves majeures à Montréal : voici le trafic qui t'attend sur les routes ce week-end
Tunnels fermés, Mondiaux de cyclisme, chantiers : ça s'annonce pénible en voiture. 😱
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) prévient les automobilistes que plusieurs entraves majeures toucheront le réseau routier de la grande région de Montréal du 18 au 21 septembre. Entre le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine complètement fermé, les répercussions des Mondiaux de cyclisme qui commencent et une poignée d'autres chantiers, mieux vaut prévoir tes trajets à l'avance.
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Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine complètement fermé
Une fermeture du pont tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine a lieu du 18 au 19 septembre 2026. Ministère des Transports et de la Mobilité durable
C'est l'entrave la plus importante du week-end. De vendredi 22 h à samedi 7 h, le tunnel sera fermé dans les deux directions.
En direction sud, la fermeture s'étend de la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal jusqu'à la route 132 à Longueuil. Le détour proposé passe par les rues Dickson sud et Notre-Dame, puis l'avenue Papineau et le pont Jacques-Cartier. Pour les camions de plus de 4,25 mètres, il faut plutôt emprunter les rues Dickson nord et Hochelaga, le boulevard de l'Assomption, la rue Sherbrooke et le boulevard Pie-IX sud.
En direction nord, la fermeture touche le tronçon entre la sortie 90 (route 132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès à partir de la rue Sherbrooke Est à Montréal. Le détour passe par la route 132 ouest, la sortie 82 vers le pont Jacques-Cartier, puis l'avenue De Lorimier sud et les rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville.
À noter aussi : la hauteur libre du tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais le Ministère recommande tout de même de garder une marge de sécurité de dix centimètres. Vérifie la hauteur de ton chargement avant de partir.
Les Mondiaux de cyclisme débutent ce week-end
Les Championnats du Monde Route UCI prennent le départ ce week-end, avec leur lot de fermetures dès les premières courses. Du samedi au mardi, de 6 h à 17 h, l'A-15 nord et l'A-10 ouest (Bonaventure) seront fermées à l'approche du centre-ville, avec des détours proposés via la sortie 61 (avenue Atwater). Les rues Notre-Dame Est, Atateken et Saint-Antoine Est dans Ville-Marie seront aussi coupées par intermittence.
Pour la Rive-Sud, un stationnement incitatif gratuit est offert au stationnement Chevrier, à Brossard, avec des navettes gratuites du RTL vers la station Du Quartier du REM (de 6 h à 10 h et de 15 h 30 à 19 h). Il faut tout de même un titre de transport valide pour le REM.
Rappelons que des interdictions de stationner entreront en vigueur à minuit la veille de chaque vague de fermetures : dès le 18 septembre pour les zones touchées du 19 au 22. Les autos qui n'auront pas quitté les lieux à temps risquent d'être remorquées avant la fermeture des rues.
Les autres chantiers à surveiller ce week-end
Le pont Victoria reste limité à une voie par direction en tout temps, en raison des travaux sur la rue Bridge, dont la durée demeure indéterminée.
À Brossard, l'A-30 aura des fermetures de soir et de nuit dans les deux directions entre l'A-10 et le boulevard Matte pendant environ une semaine, le temps de refaire l'asphalte.
À Dorval, l'accès à l'A-520 ouest en provenance du boulevard Roméo-Vachon restera fermé jusqu'au 11 novembre.
Comme toujours, ces travaux pourraient être annulés ou reportés en cas de mauvaise météo. Le mieux, c'est de garder un œil sur Québec 511 avant de partir.
Et pour la semaine prochaine?
Comme les Mondiaux de cyclisme se déroulent jusqu'au 27 septembre prochain, la circulation dans la métropole sera perturbée pendant toute la durée de l'événement et même un peu après.
L'avenue du Parc, entre les avenues des Pins et du Mont-Royal, est fermée aux voitures depuis le début du mois et le restera jusqu'au 4 octobre (le temps de monter et démonter les estrades et infrastructures), alors que c'est le Village des Fans qui y est installé.
En plus de cette fermeture prolongée, une trentaine de kilomètres de rues seront entravés à un moment ou un autre entre le 19 et le 27 septembre, dans sept arrondissements (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le Plateau-Mont-Royal, le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Verdun, Ville-Marie), à Westmount, ainsi que sur la Rive-Sud, notamment à Brossard.
Chaque jour de course, les fermetures commencent environ deux heures avant le départ, vers 7 h, et les rues rouvrent dès la fin de l'épreuve. Des traverses piétonnes et véhiculaires contrôlées sont prévues à divers points du parcours pour permettre les déplacements locaux.
Transport en commun
Le métro continue de fonctionner normalement. Le service d'autobus, lui, sera maintenu dans l'ensemble, mais plusieurs lignes seront détournées, raccourcies ou ponctuellement interrompues aux abords des parcours.
La STM a même créé un titre de transport dédié, baptisé « Mondiaux Cyclisme », qui donne accès à tout le réseau — bus, métro, train et REM — dans les zones A, B et C (Montréal, Longueuil, Laval et les couronnes). Il sera valide du 19 septembre à minuit jusqu'au 27 septembre à 23 h 59.
Collecte des ordures et du recyclage
Les collectes de matières résiduelles suivent normalement l'horaire habituel, mais avec un bémol dans les secteurs touchés par les fermetures : le ramassage peut se faire en soirée, après la réouverture des rues. Dans le Vieux-Montréal en particulier, la collecte des ordures du lundi 21 septembre et celle du recyclage du mardi 22 septembre pourraient être perturbées.
Postes Canada
Postes Canada prévient aussi sa clientèle d'interruptions mineures. Le courrier pourrait être livré en retard ou pas du tout les jours de semaine où des courses ou entraînements ont lieu près du Village des Fans, au parc Jeanne-Mance, et le long des parcours. Ce qui n'aura pas pu être livré sera conservé au poste de facteurs et livré en priorité le jour ouvrable suivant.
4 bureaux de poste pourraient aussi voir leur accès et leurs délais de traitement affectés certains jours : celui du 3861, boulevard Saint-Laurent, celui du 3575, avenue du Parc, celui du 901, rue Sainte-Catherine Est, et celui du 1000, rue Wellington.
Les boîtes aux lettres publiques situées à l'intérieur du périmètre de l'événement seront quant à elles scellées jusqu'au 29 septembre, avec une affiche indiquant le bureau de poste le plus proche où déposer son courrier entretemps. La clientèle peut aussi suivre ses colis via l'application mobile de Postes Canada ou utiliser le service FlexiLivraison pour faire livrer un colis à un bureau de poste plus pratique.
Pistes cyclables
Les pistes cyclables qui croisent les parcours seront détournées quand c'est possible. Sinon, une signalisation sur place invite les cyclistes à emprunter les traverses aménagées.
Mieux vaut prévoir ses déplacements à l'avance, privilégier les transports actifs ou collectifs, et garder un œil sur la carte dynamique des entraves de la Ville de Montréal, qui est mise à jour en continu.
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