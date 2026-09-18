Ces 8 restos de la Rive-Sud de Montréal ont écopé de 1500 à 6000$ d'amendes du MAPAQ en 2026
Plusieurs sont assez populaires. 👀
On ne va pas se mentir : la Rive-Sud n'a plus rien à envier à Montréal côté restauration. Longueuil, Brossard, Candiac et compagnie multiplient les adresses qui valent le détour, des cantines familiales aux tables réputées, en passant par les incontournables du boulevard Taschereau. De quoi traverser un pont, ou rester sur sa rive, sans hésiter une seconde. Sauf que derrière certaines belles façades, les standards d'hygiène du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ne sont pas toujours atteints.
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Depuis le début de 2026, le MAPAQ a imposé plus de 70 amendes à des restaurants de la Rive-Sud de Montréal. Chacune se situe entre 500 $ et 5 000 $, mais certains établissements ont écopé de sanctions multiples, faisant grimper la facture de 1 500 $ à 6 000 $. Au menu des infractions : des aliments conservés à la mauvaise température, des surfaces de travail douteuses, la présence d'animaux nuisibles, de l'équipement non conforme, voire l'exploitation d'un commerce alimentaire sans permis.
Petite précision avant de plonger dans la liste : le moment où l'infraction est constatée et celui où le jugement tombe sont deux choses bien distinctes. Il s'écoule souvent des mois entre la visite de l'équipe d'inspection du MAPAQ et la décision du tribunal. C'est pourquoi on te donne les deux dates pour chaque adresse.
Voici donc huit des restaurants de ce coin de la province ayant écopé des plus grosses amendes du ministère cette année.
Boulangerie Ange
La Boulangerie Ange à Brossard, sanctionnée par le MAPAQ à deux reprises en 2026.
Adresse : 2151, boul. Lapinière, suite A-63, Brossard, QC
Total des amendes : 6 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Amende de 3 000 $ — date de l'infraction : 2025-08-25 ; date du jugement : 2026-05-28
Amende de 3 000 $ (récidive) — date de l'infraction : 2025-10-24 ; date du jugement : 2026-08-19
À noter que la Boulangerie Ange a également écopé d'une amende de 1 000 $ en 2025 pour la même raison.
Guy La Patate
L'établissement Guy La Patate à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 5616, Grande Allée, Longueuil, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « À titre d'exploitant d'un lieu où l'on détient des produits en vue de la vente, n'a pas empêché que leur entreposage ou que l'exécution de toute autre opération soient susceptibles d'affecter la salubrité des produits. »
Date de l’infraction : 2025-06-11
Date du jugement : 2026-05-20
Jacques Cartier Pizza Vieux Longueuil
Le restaurant Jacques Cartier Pizza Vieux Longueuil, sanctionné par le MAPAQ à deux reprises en 2026.
Adresse : 325, rue Saint-Charles O., Longueuil, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : Trois amendes pour deux causes différentes, lors de trois visites différentes.
Amende de 500 $ : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »
Date de l'infraction : 2025-10-07 ; date du jugement : 2026-07-23
Total de 2 000 $ : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Amende de 1 000 $ — Date de l'infraction : 2025-12-17 ; date du jugement : 2026-05-28
Amende de 1 000 $ — Date de l'infraction : 2026-01-27 ; date du jugement : 2026-06-19
Bâton Rouge
Le restaurant Bâton Rouge à Candiac, sanctionné par le MAPAQ à deux reprises en 2026.
Adresse : 120, rue Strasbourg, Candiac, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Amende de 1 000 $ — Date de l'infraction : 2025-08-11 ; date du jugement : 2026-03-19
Amende de 1 000 $ — Date de l'infraction : 2025-09-16 ; date du jugement : 2026-04-01
Chin Chine Cuisine Asiatique
Le restaurant Chin Chine Cuisine Asiatique à Sainte-Catherine, sanctionné par le MAPAQ à deux reprises en 2026.
Adresse : 4810, rte 132, Sainte-Catherine, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »
Date de l'infraction : 2025-08-26 ; date du jugement : 2026-04-04 (récidive)
Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu où des personnes, qui sont en contact avec les produits ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes en contact avec les produits, ne s'étaient pas lavé les mains et les avant-bras avec de l'eau chaude et du savon liquide ou en poudre dispensé par un distributeur, après avoir manipulé des aliments crus et chaque fois qu'il y a risque de contamination pour les produits. »
Date de l'infraction : 2025-10-23 ; date du jugement : 2026-01-24
Chez Lien
Le restaurant Chez Lien à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ à deux reprises en 2026.
Adresse : 753, rue Saint-Laurent O., Longueuil, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres. »
Date de l'infraction : 2024-10-01 ; date du jugement : 2026-01-14 (récidive)
Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-11-26 ; date du jugement : 2026-01-26
L'Oeufrier
Devanture de l'Oeufrier à Varennes, sanctionné par le MAPAQ à deux reprises en 2026.
Adresse : 1627, rte 132, Varennes, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-07-16 ; date du jugement : 2026-05-15
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-09-15 ; date du jugement : 2026-06-03
Restaurant Ozen
Le restaurant Restaurant Ozen à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 135 - 1215, ch. du Tremblay, Longueuil, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements, les matériaux et les ustensiles servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. Récidive. »
Date de l’infraction : 2025-02-26
Date du jugement : 2026-02-28
À noter que le Restaurant Ozen a également écopé d'une amende de 1 000 $ en 2025.
Est-ce que tu devrais éviter d'aller dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?
Pas de panique : une amende du MAPAQ ne veut pas automatiquement dire que l'endroit est dangereux pour toi. La plupart du temps, les établissements épinglés restent ouverts parce qu'ils ont corrigé le tir après le passage de l'équipe d'inspection. Les manquements réglés, ils répondent de nouveau aux règles d'hygiène.
Il existe quand même des cas plus sérieux où le danger est bien réel. Lorsque la santé de la clientèle pourrait être compromise, le ministère peut carrément imposer la fermeture des lieux. Le restaurant devra alors régler tous les problèmes soulevés avant d'avoir le droit de servir à nouveau. Ce n'est pas le cas des établissements mentionnés ci-haut.
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