8 activités à moins de 30 $ pour passer un week-end bien rempli à Montréal
Il y a plusieurs options gratuites!
Pas question de laisser filer les derniers jours de l'été sans en profiter! Que tu aies envie de bouger, de manger un morceau, de découvrir un festival ou simplement de sortir de chez toi, les choses à faire ne manquent pas à Montréal. Plusieurs activités gratuites sont même au programme pour t'aider à remplir ton week-end sans trop piger dans ton budget.
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Voici donc quelques idées à ajouter à ton agenda du 18 au 20 septembre 2026.
Aller à l'Oktoberfest de Montréal
Prix : Accès gratuit, nourriture et boissons payantes sur place, des forfaits payants de dégustations sont aussi offerts
Quand : Du 18 au 20 et du 25 au 27 septembre 2026
Adresse : Parc Jean-Drapeau - Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de prendre l'avion jusqu'en Allemagne pour goûter un peu à l'ambiance de l'Oktoberfest! Pendant deux week-ends, le parc Jean-Drapeau se transforme en grand biergarten avec une tente d'inspiration bavaroise, des fanfares, des groupes en direct et plus de 30 spectacles et animations. Plus d'une vingtaine de brasseries et microbrasseries seront aussi sur place, sans oublier les kiosques où tu pourras te procurer bretzels, schnitzels, currywursts et autres spécialités.
Accessibilité : Le site est accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Site Internet de l'Oktoberfest de Montréal
T'offrir un moment beauté gratuit
Prix : Accès gratuit
Quand : Du 18 au 20 septembre 2026
Adresse : Galeries d’Anjou - 7999, boul. des Galeries d'Anjou, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Depuis que tu as vu les vidéos de colorimétrie sur les réseaux sociaux, tu penses à plonger dans la tendance? Eh bien, sache que ce week-end, l’événement L’Atelier Beauté débarque aux Galeries d’Anjou avec des activités incluant cette technique qui te permet de découvrir les couleurs qui s’agencent le mieux à ton teint. Retouches beauté avec MAC, portraits professionnels, colorimétrie capillaire, conseils maquillage personnalisés et plus encore seront au programme.
Découvrir les jeux d'évasion du nouveau A/MAZE Atwater
Prix : Entre 20 $ et 41 $ selon le jeu
Quand : Du mercredi au dimanche, sur réservation
Adresse : A/MAZE Atwater - 3550, rue Saint-Jacques, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le centre de jeux d’évasion A/MAZE Atwater a déménagé, et l’endroit propose maintenant deux nouvelles salles ainsi qu’un jeu dans une boîte qui méritent tous d’être découverts. Tu peux notamment opter pour L’Atelier de Léonard de Vinci, qui te mène dans une pièce secrète où une invention inachevée du célèbre peintre, ingénieur et scientifique commence à se réveiller, te permettant de dévoiler une vérité cachée… qui devrait peut-être le rester.
Les fans de l’univers d’Harry Potter peuvent plutôt tester leurs méninges avec Le Château des Mémoires, où un château miniature cache des secrets qui ont peut-être été oubliés pour de bonnes raisons. À toi de choisir l’équipe avec qui tu veux relever l’un de ces défis!
Danser au festival TEMPÉO
Prix : Gratuit
Quand : Du mercredi 16 au dimanche 20 septembre 2026
Adresse : Esplanade de la Place des Arts - 260, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Jusqu'au dimanche 20 septembre, le Quartier des spectacles se transforme en piste de danse à ciel ouvert avec le festival TEMPÉO. Plusieurs rendez-vous gratuits te permettront de découvrir différents rythmes et styles venus d’un peu partout, du reggaeton au kompa, en passant par l’afro-house, la cumbia et la K-pop. Tu pourras donc sortir tes meilleurs mouvements tout en plongeant dans les univers musicaux mis en vedette chaque soir.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Essayer des dizaines de sports au Festival VITA
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 18 septembre 2026 de 9 h à 21 h et le samedi 19 septembre 2026 de 10 h à 17 h
Adresse : Esplanade Viau du Parc olympique - 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, tu pourras expérimenter plusieurs sports et peut-être même trouver ton nouveau passe-temps, puisque le Festival VITA rassemble plus d'une cinquantaine de disciplines à essayer gratuitement. Pickleball, escalade, skateboard, parkour et même sumo font partie des options. Des démonstrations, des défis et une zone familiale compléteront la programmation, tandis qu’une prestation musicale donnera le coup d’envoi aux festivités le vendredi soir.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Assister à des enregistrements de balados
Prix : À partir de 14 $ par billet, certains enregistrements sont gratuits sur réservation
Quand : Du 17 au 19 septembre 2026
Adresse : Espace St-Denis - 1594, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tes balados préférés sortent de tes écouteurs pendant trois jours pour prendre vie devant public. Le Festipod rassemble plus de 30 balados et au-delà de 50 heures de contenu dans le Quartier latin. Tu pourras notamment assister à des enregistrements de Soly Podcast avec Arnaud Soly, Tout le monde gagne avec Jo Cormier et Crime de bine avec Mélanie Bouchard et Hélène Thomson, en plus de découvrir des productions créées spécialement pour l'événement.
Accessibilité : Partiellement accessible aux fauteuils roulants, à vérifier selon les salles
Admirer les lanternes des Jardins de lumière
Prix :
- 18,50 $ pour les personnes qui résident dans la Communauté métropolitaine de Montréal (82 municipalités du Grand Montréal), 14,75 $ s'ils et elles sont étudiant.e.s (18 ans et plus)
- 25,50 $ pour les adultes hors de la zone, il y a des tarifs réduits pour les enfants, aînés et des forfaits familiaux
- Le prix inclut aussi l’accès aux jardins extérieurs et aux serres, valable pour la même journée
Quand : Du 3 septembre au 1er novembre 2026, en soirée - Plusieurs plages horaires en soirée, les heures de départ varient selon le coucher du soleil
Adresse : Jardin botanique - 4101, rue Sherbrooke E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À la tombée du jour, le Jardin botanique se transforme en tableau féérique avec le retour des Jardins de lumière. Du 3 septembre au 1er novembre, tu peux déambuler parmi les projections du Jardin japonais, découvrir le parcours Résonance au Jardin des Premières-Nations et admirer les célèbres lanternes colorées du Jardin de Chine, cette année inspirées de la mythologie chinoise.
Bouge, danse et profite d'une journée bien-être au bord du fleuve
Prix : À partir de 20 $; gratuit pour les 12 ans et moins accompagnés d'un adulte ayant un billet
Quand : Le dimanche 20 septembre 2026, de 10 h à 20 h
Adresse : Grand Quai du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de bouger, de prendre l'air et de finir la journée en dansant? Aloya réunit tout ça au même endroit, au bord du fleuve. Tu pourras participer à différentes activités, profiter des jeux et des installations sur place, casser la croûte dans les camions de cuisine de rue, puis te laisser entraîner par les DJ. Une course communautaire est aussi organisée en matinée pour celles et ceux qui veulent commencer la journée en courant.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.