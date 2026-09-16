Disparition de l'athlète canadienne Kalie McCrystal : Sa famille lui fait ses adieux

Portée disparue depuis le 1er septembre, les recherches n'ont pas permis de la retrouver.

L'athlète canadienne de skyrunning et alpiniste Kalie McCrystal.

L'athlète canadienne de skyrunning Kalie McCrystal a été vue pour la dernière fois le 1er septembre 2026.

@kalie_mcc | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Deux semaines après la disparition de la skyrunneuse canadienne Kalie McCrystal sur le Cervin, sa mère et sa sœur ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux. Elles y remercient les équipes de secours pour leurs efforts et confirment que les recherches n'ont pas permis de retrouver la trace de l'athlète.

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Kalie McCrystal, originaire de Squamish, en Colombie-Britannique, est une coureuse de trail de l'équipe nationale et une figure reconnue du milieu du skyrunning, une discipline qui consiste à courir sur des sentiers de montagne à haute altitude. L'athlète a été vue pour la dernière fois le 1er septembre dernier sur ce sommet des Alpes, aussi appelé Matterhorn, en Italie. Selon Athlétisme Canada, elle aurait disparu lors d'une séance de reconnaissance et d'entraînement en vue d'établir un nouveau record de course en montagne.

« Kalie est une coureuse de skyrunning et une alpiniste chevronnée, qui compte de nombreuses années d'expérience dans des environnements montagneux techniques et en haute altitude. Elle possède une connaissance et une expérience approfondies du terrain alpin et avait déjà gravi le Cervin. Il ne s'agissait donc pas de sa première ascension de cette montagne », avait alors écrit la fédération.

Pendant deux semaines, l'équipe de sauvetage alpin italienne (la Guardia di Finanza) a multiplié les recherches à l'aide d'hélicoptères, de drones et d'analyses d'images par intelligence artificielle. La GRC et l'ambassade canadienne ont également prêté main-forte à la famille. Malgré tous ces efforts, aucune trace de l'athlète n'a été retrouvée.

La déclaration de sa famille

Le 15 septembre 2026, la mère de Kalie, Wendy Cooper, et sa sœur, Jody McCrystal, ont partagé une déclaration bouleversante.

« Le Matterhorn est un endroit aussi majestueux qu'impitoyable. Malgré les compétences et l'expérience exceptionnelles de Kalie sur un terrain montagneux technique [...], tout ce que nous savons maintenant nous permet de croire qu'elle a fait une chute pendant sa descente », peut-on lire.

Les deux femmes ont tenu à souligner à quel point Kalie était une personne spéciale, qui vivait chaque jour avec détermination et plaisir, et dont la perte se fera cruellement sentir dans les communautés sportives qu'elle a marquées, que ce soit à Squamish ou dans le milieu du skyrunning à l'international.

« Bien que nous aurions désespérément désiré la retrouver, nous sommes en paix de savoir qu'elle faisait ce qui lui procurait le plus de vie jusqu'au dernier instant et qu'elle réside maintenant parmi les montagnes, là où elle se sentait le plus chez elle », confie la famille endeuillée.

La nouvelle a suscité une vague de réactions dans la communauté du skyrunning, où Kalie McCrystal était une figure très respectée.

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Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Missing B.C. skyrunner 'remains among the mountains,' family says after search

Skyrunner 'remains among the mountains': family

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