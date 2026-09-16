Disparition de l'athlète canadienne Kalie McCrystal : Sa famille lui fait ses adieux
Portée disparue depuis le 1er septembre, les recherches n'ont pas permis de la retrouver.
Deux semaines après la disparition de la skyrunneuse canadienne Kalie McCrystal sur le Cervin, sa mère et sa sœur ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux. Elles y remercient les équipes de secours pour leurs efforts et confirment que les recherches n'ont pas permis de retrouver la trace de l'athlète.
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Kalie McCrystal, originaire de Squamish, en Colombie-Britannique, est une coureuse de trail de l'équipe nationale et une figure reconnue du milieu du skyrunning, une discipline qui consiste à courir sur des sentiers de montagne à haute altitude. L'athlète a été vue pour la dernière fois le 1er septembre dernier sur ce sommet des Alpes, aussi appelé Matterhorn, en Italie. Selon Athlétisme Canada, elle aurait disparu lors d'une séance de reconnaissance et d'entraînement en vue d'établir un nouveau record de course en montagne.
« Kalie est une coureuse de skyrunning et une alpiniste chevronnée, qui compte de nombreuses années d'expérience dans des environnements montagneux techniques et en haute altitude. Elle possède une connaissance et une expérience approfondies du terrain alpin et avait déjà gravi le Cervin. Il ne s'agissait donc pas de sa première ascension de cette montagne », avait alors écrit la fédération.
Pendant deux semaines, l'équipe de sauvetage alpin italienne (la Guardia di Finanza) a multiplié les recherches à l'aide d'hélicoptères, de drones et d'analyses d'images par intelligence artificielle. La GRC et l'ambassade canadienne ont également prêté main-forte à la famille. Malgré tous ces efforts, aucune trace de l'athlète n'a été retrouvée.
La déclaration de sa famille
Le 15 septembre 2026, la mère de Kalie, Wendy Cooper, et sa sœur, Jody McCrystal, ont partagé une déclaration bouleversante.
« Le Matterhorn est un endroit aussi majestueux qu'impitoyable. Malgré les compétences et l'expérience exceptionnelles de Kalie sur un terrain montagneux technique [...], tout ce que nous savons maintenant nous permet de croire qu'elle a fait une chute pendant sa descente », peut-on lire.
Les deux femmes ont tenu à souligner à quel point Kalie était une personne spéciale, qui vivait chaque jour avec détermination et plaisir, et dont la perte se fera cruellement sentir dans les communautés sportives qu'elle a marquées, que ce soit à Squamish ou dans le milieu du skyrunning à l'international.
« Bien que nous aurions désespérément désiré la retrouver, nous sommes en paix de savoir qu'elle faisait ce qui lui procurait le plus de vie jusqu'au dernier instant et qu'elle réside maintenant parmi les montagnes, là où elle se sentait le plus chez elle », confie la famille endeuillée.
La nouvelle a suscité une vague de réactions dans la communauté du skyrunning, où Kalie McCrystal était une figure très respectée.