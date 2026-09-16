6 emplois au gouvernement du Canada au Québec qui paient jusqu’à 121 000 $ par année
Certains postes ne demandent pas de diplôme universitaire.
Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est présentement à la recherche de candidats et candidates pour plusieurs postes offerts au Québec. Ces emplois au gouvernement du Canada viennent avec un salaire annuel qui dépasse les 100 000 $, et certains d’entre eux ne demandent même pas de diplôme universitaire.
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Les jobs à combler sont situés soit à Gatineau, Montréal ou Québec et couvrent plusieurs sphères, allant de l’Administration à agent ou agente de filature.
Voici ce qu’il y a actuellement de disponible au Québec, avec les salaires offerts, les exigences et les dates limites pour poser ta candidature.
Adjoint administratif, adjointe administrative
Salaire : entre 61 934 $ et 75 324 $
Employeur : SCRS
Lieu de travail : Montréal ou Gatineau
Qui peut postuler : un diplôme d’études secondaires combiné à plusieurs années d’expérience, ou un diplôme collégial dans un domaine pertinent avec un an d’expérience sont les exigences d’études applicables.
Cette expérience doit inclure des tâches administratives générales, du service à la clientèle interne ou externe, ainsi que la maîtrise de logiciels courants, comme le traitement de texte, les chiffriers, le courriel et les bases de données.
La maîtrise du français et de l’anglais est exigée.
Date limite pour postuler : 30 septembre 2026
Agent ou agente des installations
Salaire : entre 87 459 $ et 106 386 $
Employeur : SCRS
Lieu de travail : Montréal ou Québec
Qui peut postuler : une formation collégiale ou un apprentissage avec six ans d’expérience, un diplôme ou un certificat collégial en génie mécanique, en génie électrique ou en architecture avec quatre ans d’expérience, ou un diplôme universitaire dans l'un de ces domaines avec deux ans d'expérience.
Une expérience en gestion d'installations commerciales, industrielles, institutionnelles ou de bureaux est requise, tout comme des connaissances en chauffage, en climatisation ou en systèmes mécaniques du bâtiment.
Un permis de conduire valide et la capacité à soulever, pousser ou tirer environ 20 kg sont également nécessaires.
Date limite pour postuler : 31 décembre 2026
Agent ou agente du renseignement humain
Salaire : entre 87 459 $ et 120 917 $
Employeur : SCRS
Lieu de travail : Montréal
Qui peut postuler : un baccalauréat et de l'expérience dans la réalisation d'évaluations complexes, la gestion de situations difficiles et le travail d'équipe sont de mise.
Une bonne connaissance du mandat du SCRS, de la Loi sur le SCRS et des priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement lié à la sécurité nationale est requise, tout comme une bonne compréhension de l'actualité nationale et internationale.
Une disponibilité pour des horaires flexibles et des absences prolongées du bureau, parfois dans des communautés éloignées, est nécessaire. Un permis de conduire valide est aussi exigé.
Date limite pour postuler : 30 septembre 2026
Agent ou agente d'administration, direction générale régionale
Salaire : entre 68 552 $ et 83 389 $
Employeur : SCRS
Lieu de travail : Montréal
Qui peut postuler : un diplôme d'études secondaires et quatre ans d'expérience, ou un certificat universitaire ou diplôme collégial, et deux ans d'expérience sont demandés.
De l'expérience en soutien administratif auprès de cadres supérieur.e.s, en coordination d'activités administratives et en service à la clientèle, auprès d'employé.e.s de tous les niveaux, est requise.
Un permis de conduire valide est nécessaire, et la maîtrise du français et de l'anglais est exigée pour ce poste au Québec.
Date limite pour postuler : 2 octobre 2026
Agent ou agente des services de protection régionaux
Salaire : entre 68 552 $ et 83 389 $
Employeur : SCRS
Lieu de travail : Gatineau ou Montréal
Qui peut postuler : il te faut un diplôme d'études secondaires et quatre ans d'expérience, une attestation d'études collégiales et trois ans d'expérience, un diplôme collégial de deux ans et deux ans d'expérience, ou un diplôme collégial de trois ans et un an d'expérience sont exigés.
Cette expérience doit être liée à la protection des biens, des activités et des employés contre diverses menaces à la sécurité.
Une disponibilité pour travailler selon des quarts variables, incluant les soirs, les nuits et les fins de semaine, ainsi que le port d'un uniforme, est requise.
Date limite pour postuler : 5 octobre 2026
Agent ou agente de filature
Salaire : entre 77 427 $ et 94 177 $
Employeur : SCRS
Lieu de travail : Gatineau ou Montréal
Qui peut postuler : tu dois posséder un diplôme d'études secondaires et quatre ans d'expérience, un diplôme collégial et deux ans d'expérience, ou un diplôme universitaire et deux ans d'expérience.
Cette expérience doit avoir été acquise dans un contexte nécessitant de bonnes relations interpersonnelles et un esprit d'équipe. Un minimum de six ans d'expérience à conduire régulièrement un véhicule dans diverses conditions, comme en milieu urbain, en milieu rural ou lors d'intempéries, est aussi nécessaire.
Une bonne connaissance du mandat du SCRS, de la Loi sur le SCRS et des priorités en matière de sécurité nationale est requise, tout comme une disponibilité pour des horaires variables et des déplacements selon les besoins opérationnels.
À noter que tu ne peux qu'appliquer une seule fois. Si tu échoues les tests, ton chien sera mort à jamais.
Date limite pour postuler : 18 septembre 2026
Cet article est une adaptation de l’article « Government of Canada jobs are open in these cities and pay up to $137,000 a year », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.
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