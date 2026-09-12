6 emplois en télétravail qui payent jusqu'à 155 000 $/année au Québec en ce moment
Du télétravail, de bons salaires : que demander de plus? 💼
Quoi de mieux qu'un emploi payant pour se sortir la tête de l'eau et mieux traverser cette époque où le coût de la vie ne cesse d'augmenter? Plusieurs entreprises au Québec offrent des postes en télétravail ou en mode hybride dont le salaire annuel peut atteindre 150 000 $, et ce, dans diverses sphères professionnelles.
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Certains de ces postes demandent une expertise pointue et plusieurs années d'expérience, alors que d'autres reposent surtout sur des habiletés de vente ou de gestion.
Dans tous les cas, les fourchettes salariales dépassent largement la moyenne provinciale, et la plupart des postes offrent une forme de télétravail.
On a fouillé les sites d'offres d'emploi pour te dénicher six postes qui pourraient t'intéresser, tout dépendant de ton expérience et de ton ou tes domaines d'expertise. Spoiler alert : ce ne sont vraiment pas des jobs étudiants.
Consultant ou consultante en sécurité, réponse aux incidents
Salaire : De 134 000 $ à 137 000 $ par an, plus prime cible de 15 %
Employeur : Mandiant, par Google
Lieu de travail : Québec, QC
Description du poste : Le rôle consiste à intervenir directement lors d'incidents de cybersécurité complexes, en menant des enquêtes, du confinement et de l'analyse criminalistique pour aider des organisations à détecter les menaces et à réduire les risques avant, pendant et après une attaque.
Mandiant fait partie de Google Cloud et est se spécialiste dans les services dans les domaines de la cyberdéfense, notamment. À noter que le poste à combler est en anglais.
Exigences du poste :
- Baccalauréat en informatique, en cybersécurité ou domaine connexe (ou expérience équivalente) ;
- Trois ans d'expérience en réponse aux incidents (enquêtes, analyse, confinement) ;
- Trois ans d'expérience en criminalistique de réseau, de disque ou infonuagique ;
- Anglais courant et capacité à voyager jusqu'à 30 % du temps.
Courtier ou courtière en assurance de dommages
Salaire : De 60 000 $ à 150 000 $ par an (commission)
Employeur : Shiaz Solutions
Lieu de travail : Laval, QC
Description de l'emploi : tu t'occupes d'attirer un maximum de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Le cabinet de courtage offre une commission généreuse à son équipe de courtiers et de courtières, jusqu'à 80 % sur la valeur des nouveaux contrats.
Exigences du poste :
- Permis valide de l'Aurotié des marchés financiers (AMF) en assurance de dommages ;
- Solides compétences en vente et en développement de relations ;
- Un stage peut être fourni par l'employeur pour les personnes en démarche de certification.
Coordonnateur.trice aux infrastructures
Salaire : Entre 79 029 $ et 117 412 $ par année, selon l'échelle salariale en vigueur
Employeur : Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL)
Lieu de travail : Wendake, QC
Description de l'emploi : tu superviserais une équipe multidisciplinaire composée de personnes spécialisées en entretien des bâtiments, de conseillers et conseillères en infrastructures et logements et de chargés et chargées de projet en efficacité énergétique, en coordonnant des projets liés à la mécanique du bâtiment, au logement, aux infrastructures communautaires et à l'efficacité énergétique, au service des Premières Nations.
Exigences du poste :
- Cinq ans d'expérience pertinente en gestion de projet et en gestion d'équipe ;
- Connaissance des enjeux, des priorités et des aspirations des Premières Nations ;
- Excellentes aptitudes à communiquer en français et en anglais ;
- Résider au Québec ;
- Expérience de travail auprès d'une organisation autochtone ou des Premières Nations, un atout majeur.
Le poste est à temps plein avec un horaire flexible de 34 heures en télétravail à 100 % ou selon tes besoins. La personne retenue a droit à des vacances annuelles dès l'embauche qui tient compte des années d'expérience, 14 jours fériés incluant la Journée nationale des peuples autochtones, deux semaines de congés payés durant les Fêtes, des congés de maladie et pour obligations familiales dès l'embauche, ainsi qu'un régime de pension et des assurances collectives après la période de probation.
Administrateur.rice systèmes (sénior)
Salaire : De 97 799 $ à 111 135 $ par an
Employeur : Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
Lieu de travail : Sainte-Julie, QC
Description de l'emploi : Tu serais responsable de l'ensemble de l'infrastructure informatique du service de police desservant 17 municipalités, incluant les systèmes liés au 911, avec une semaine de travail de 34 heures et un régime de retraite à prestations déterminées dès l'embauche.
Exigences du poste :
- Baccalauréat en informatique, en cybersécurité ou discipline connexe ;
- Minimum 7 ans d'expérience en administration de systèmes ;
- Connaissances avancées des environnements Windows Server, Active Directory et Microsoft 365 ;
- Permis de conduire de classe 5 valide.
Juriste
Salaire : Entre 93 741 $ et 139 913 $ par an, selon l'expérience
Employeur : Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux
Lieu de travail : Montréal, QC
Description de l'emploi : tu agirais comme juriste au service de la négociation et de l'application des ententes de rémunération des médecins et pharmaciens propriétaires, en conseillant les équipes, en représentant la direction lors d'arbitrages de différends et en rédigeant des opinions et avis juridiques, avec la possibilité de travailler à partir des bureaux de Québec ou de Montréal.
Exigences du poste :
- Diplôme universitaire de premier cycle en droit ;
- Membre en règle du Barreau du Québec ;
- Minimum 10 ans d'expérience pertinente à la fonction.
Le poste, permanent à temps complet, offre six semaines de vacances, un mode de travail hybride à raison de trois jours en présence et deux jours en télétravail, un programme d'aide aux employé.e.s, une assurance invalidité ainsi qu'un régime de retraite, notamment.
Architecte de solutions
Salaire : Entre 80 000 $ et 155 000 $ par an, selon l'expérience
Employeur : CGI
Lieu de travail : Montréal, QC
Description de l'emploi : tu agirais comme architecte de solutions, en concevant et en faisant évoluer des architectures alignées sur les objectifs d'affaires, en collaborant avec des équipes multidisciplinaires et en intégrant de façon sécuritaire l'intelligence artificielle, les plateformes de données et les services infonuagiques, avec un mode de travail hybride.
Exigences du poste :
- Baccalauréat en informatique, en génie logiciel, en systèmes d'information ou expérience équivalente ;
- Minimum 10 ans d'expérience en technologies de l'information, incluant une expérience significative en architecture de solutions ;
- Bilinguisme (français et anglais) requis en raison des interactions avec des clients nationaux et mondiaux.
Le poste est offert en mode hybride, à raison de deux jours en présentiel et trois jours en télétravail.
Pour postuler, c'est par ici.
Les exigences, les avantages sociaux et les modalités précises varient d'un employeur à l'autre, alors n'hésite pas à consulter l'offre complète avant de poser ta candidature.
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