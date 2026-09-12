L'hiver 2026-2027 au Québec : voici quand le froid et la neige vont frapper le plus fort

Pour savoir quand planifier tes vacances dans le Sud... ou ton hibernation. ❄️ 🥶

Montréal en hiver lors d'une journée froide d'hiver. Droite : Des voitures ensevelies sous la neige en hiver à Montréal.

L'hiver 2026-2027 au Québec pourrait apporter son lot de froid mordant et de bordées de neige.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu veux savoir exactement quand sortir ta tuque la plus épaisse et ton meilleur balai à neige, les prévisions météo de l'hiver sont sorties et elles donnent une bonne idée de ce qui attend le Québec durant la saison 2026-2027.

Ça inclut le moment où t'attendre aux périodes les plus froides et les plus enneigées de l'hiver.

À lire également : Les prédictions météo de l'hiver au Québec sont sorties et le « froid mordant » va frapper

Selon les prévisions canadiennes de l'hiver publiées par l'Old Farmer's Almanac, la saison serait « partagée » au pays : des températures plus douces attendraient le sud du Canada, alors que le centre et le nord écoperaient d'un froid plus marqué. Malgré cet écart, on prévoit un hiver plus enneigé que la normale dans plusieurs provinces.

Au Québec, la zone couverte par l'almanach s'étend sur une bonne partie du sud de la province, de l'Outaouais et de l'Abitibi jusqu'à Rimouski et Sept-Îles, en excluant le Grand Nord et l'extrême est québécois.

Les périodes les plus froides de l'hiver pour cette portion du Québec seraient du début à la mi-janvier, puis de la mi à la fin février.

Pour la neige, les moments les plus actifs de la saison seraient la mi et la fin décembre, la mi-janvier et la fin janvier, ainsi que la mi-février, la fin février et le début et la mi-mars. En d'autres mots : pas mal tout l'hiver ça.

Selon l'Old Farmer's Almanac, les températures de la saison seraient globalement au-dessus de la normale dans le sud du Québec, alors que l'enneigement resterait dans la moyenne, voire légèrement supérieur.

Bref, même si l'hiver s'annonce un peu plus doux dans le sud de la province, la pelle risque quand même d'être ta meilleure amie durant toute la saison.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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