Prévisions météo : L'automne 2026 va s'étirer jusqu'en novembre, mais il y a un mais

Spoiler : l'hiver sera du genre saucette avant de plonger. 🥶

Des gens dans un parc à Montréal à l'automne.

L'Aperçu de l'automne 2026 de MétéoMédia a été dévoilé et c'est encourageant.

Joy Real | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

Saison de transition, l'automne peut bien décider de passer d'une facette à l'autre sans crier gare. De la neige en octobre? Des couleurs flamboyantes? De la grisaille tout le mois de novembre? Des tempêtes à retourner un parapluie? Chaque année nous réserve des surprises. Question de savoir à quoi t'en tenir, voici ce que les prévisions météo de MétéoMédia nous réservent pour les prochains mois.

À lire également : Les prédictions météo pour la 1re neige au Québec sont dévoilées et ça arrive trop vite

Dévoilé ce 9 septembre, l'Aperçu officiel de l'automne 2026 de la chaîne météorologique prévoit une saison qui pourrait se prolonger avec du temps clément jusqu'au onzième mois de l'année, alors qu'un « super El Niño », en place dans le Pacifique depuis juin 2026, mène la parade.

« L'empreinte réelle d'El Niño se fera surtout sentir en novembre avec une douceur prolongée, souligne André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. Cela ne nous met pas à l'abri d'un coup de fraîcheur passager ou de premiers flocons hâtifs, mais l'impression générale sera celle d'une saison qui s'étire. »

En effet, il semblerait qu'un faux départ hivernal pointera le bout de son nez. Entre la mi-octobre et le début novembre, un coup de froid plus marqué pourrait s'installer pendant une à deux semaines, de quoi te faire ranger les t-shirts et sortir les mitaines trop vite.

Selon le météorologue, ce serait toutefois une « fausse impression » que l'hiver débarque pour de bon : le mercure devrait ensuite remonter près ou au-dessus des normales jusqu'à la fin novembre, et même au-delà.

Du côté des tempêtes automnales, réputées pour être assez violentes, les spécialistes en prévoient moins qu'à l'habitude, mais « on n'est pas à l'abri d'une ou deux bonnes », d'après Patrick de Bellefeuille de MétéoMédia.

Sinon, les adeptes de plein air seront aux anges, car les couleurs s'annoncent flamboyantes et devraient durer plusieurs semaines. Tu n'auras donc pas à subir le trafic sur l'autoroute 15 ou la 10 pendant LE seul week-end où les feuillages sont à leur apogée.

From Your Site Articles
prévisions météo prévision météo québec prévisions météorologiques météo au québec météo automne
Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Prévisions de l'automne au Québec : On sait quand tombera la 1re neige et t'es pas prêt

Ça arrive toujours plus vite qu'on pense! 😳🥶

Les prédictions météo pour la 1re neige au Québec sont dévoilées et ça arrive trop vite

Sors ton balai à neige, tu vas en avoir besoin avant Halloween. ❄️😬

Prédictions météo d'octobre 2026 au Québec : la neige risque de tomber avant l'Halloween

Ton balai à neige pourrait servir plus tôt que tu penses. 🚗❄️

Voici les prévisions météo de chaque mois pour l'automne 2026 au Québec

La neige risque d'arriver plus vite que tu le penses! 😳

Tigre Géant : Cette trouvaille à 25 $ est parfaite pour donner un look luxueux à ton décor

Une touche de luxe sans vider ton portefeuille? Oui SVP!

Allocation-logement: la date limite pour réclamer jusqu'à 170 $/mois rétroactivement arrive

Vérifie s'il y a un gros chèque qui t'est dû. 💰

Affaire Guy Turcotte : Son ex-conjointe n'est « vraiment pas prête » à sa sortie de prison

Le meurtrier pourrait bientôt faire des sorties sous escorte.

7 tout inclus à moins de 1400 $ dans le Sud (sans Cuba) pour un voyage à partir de Montréal

L'automne, c'est bien, mais la plage... c'est la plage! 🏝️

Ces morceaux de poulet vendus chez Costco sont rappelés : vérifie ton congélateur

Tu en as peut-être chez toi sans le savoir. 🚨

9 activités à mettre sur ta « bucket list » pour avoir du vrai fun à Montréal ce week-end

Patins à roulettes, lanternes, festival 100 % Britney : ça s'annonce épique!

Trump interdit l’importation de TOUS ces produits canadiens aux États-Unis : Voici la liste

Il fait monter les tensions d’un cran... 😬

Guy Turcotte souhaite faire des sorties​ de prison : Voici les derniers développements

Condamné à la prison à vie, il a la possibilité de demander des sorties sous escorte.

Trump publie une carte où le Canada et plusieurs pays font partie des USA — Ça ne passe pas

Le Canada, l'Islande, les Caraïbes et autres sous le drapeau américain. 🙄🇺🇸

Les élèves du Québec clanchent le reste du Canada en maths, mais il y a un hic

Le Belle Province fait belle figure, selon une récente étude internationale.😍