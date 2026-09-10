Prévisions météo : L'automne 2026 va s'étirer jusqu'en novembre, mais il y a un mais
Spoiler : l'hiver sera du genre saucette avant de plonger. 🥶
Saison de transition, l'automne peut bien décider de passer d'une facette à l'autre sans crier gare. De la neige en octobre? Des couleurs flamboyantes? De la grisaille tout le mois de novembre? Des tempêtes à retourner un parapluie? Chaque année nous réserve des surprises. Question de savoir à quoi t'en tenir, voici ce que les prévisions météo de MétéoMédia nous réservent pour les prochains mois.
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Dévoilé ce 9 septembre, l'Aperçu officiel de l'automne 2026 de la chaîne météorologique prévoit une saison qui pourrait se prolonger avec du temps clément jusqu'au onzième mois de l'année, alors qu'un « super El Niño », en place dans le Pacifique depuis juin 2026, mène la parade.
« L'empreinte réelle d'El Niño se fera surtout sentir en novembre avec une douceur prolongée, souligne André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. Cela ne nous met pas à l'abri d'un coup de fraîcheur passager ou de premiers flocons hâtifs, mais l'impression générale sera celle d'une saison qui s'étire. »
En effet, il semblerait qu'un faux départ hivernal pointera le bout de son nez. Entre la mi-octobre et le début novembre, un coup de froid plus marqué pourrait s'installer pendant une à deux semaines, de quoi te faire ranger les t-shirts et sortir les mitaines trop vite.
Selon le météorologue, ce serait toutefois une « fausse impression » que l'hiver débarque pour de bon : le mercure devrait ensuite remonter près ou au-dessus des normales jusqu'à la fin novembre, et même au-delà.
Du côté des tempêtes automnales, réputées pour être assez violentes, les spécialistes en prévoient moins qu'à l'habitude, mais « on n'est pas à l'abri d'une ou deux bonnes », d'après Patrick de Bellefeuille de MétéoMédia.
Sinon, les adeptes de plein air seront aux anges, car les couleurs s'annoncent flamboyantes et devraient durer plusieurs semaines. Tu n'auras donc pas à subir le trafic sur l'autoroute 15 ou la 10 pendant LE seul week-end où les feuillages sont à leur apogée.
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