IKEA fait un gros solde à 50 % sur ce populaire meuble de rangement ce week-end

Du rangement à tout petit prix = OUI! 🙌

Le IKEA de Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal.

IKEA Canada fera un gros solde à 50 % sur un de ses populaires meubles de rangement ce week-end.

Narcity Québec
Rédaction et édition

À l’ère où tout coûte plus cher, les gros rabais sont toujours les bienvenus pour ceux et celles dont le budget est plus serré, même quand vient le temps de magasiner des meubles. IKEA Canada a peut-être ce qu’il te faut si tu cherches du rangement, alors que l’entreprise offrira, le temps d’un week-end, un rabais de 50 % sur un meuble populaire.

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Dans le cadre du lancement des célébrations de son 50e anniversaire, le géant suédois de l’ameublement proposera, les 12 et 13 septembre prochains, la commode à quatre tiroirs STORKLINTA à moitié prix.

Normalement vendue 199 $, tu pourrais mettre la main sur sa version blanche, brune ou beige pour moins de 100 piastres.

Il s’agit d’une bonne option pour ceux et celles qui manquent de rangement et qui n’en peuvent plus de chercher leurs choses dans le fouillis. Les quantités sont toutefois limitées.

Le meuble STORKLINTA IKEA Canada proposera, les 12 et 13 septembre prochains, la commode à quatre tiroirs STORKLINTA à moitié prix.IKEA Canada

D’autres offres seront proposées à la clientèle canadienne dans le cadre de cette année anniversaire, notamment sur des articles de rangement.

Le même week-end, les déjeuners seront offerts à 1 $. Toutes les recettes seront versées au Club des petits déjeuners du Canada, indique la multinationale dans un communiqué. Un bon de 50 $ à utiliser lors d’un futur achat en magasin de plus de 199 $ sera également remis.

À noter que ces offres sont réservées aux membres IKEA Family. Il est possible de s’inscrire gratuitement au programme sur place ou sur le site Web de l’entreprise.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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