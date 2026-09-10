Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ te seront versés ce mois-ci et voici quand

Un dépôt qui ne peut que faire du bien. 😌

De l'argent canadien.

La pension pour la Sécurité de la vieillesse arrive ce mois-ci et jusqu'à 827 $attendent certaines personnes au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le mois de septembre marque la dernière ligne droite du trimestre actuel pour les personnes qui touchent la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Avant le prochain ajustement prévu à l'automne, l'Agence du revenu du Canada (ARC) effectuera un nouveau dépôt ce mois-ci, avec un montant maximal qui peut grimper jusqu'à 827 $.

À lire également : Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combienComme pour plusieurs prestations fédérales, il n’est généralement pas nécessaire de faire une demande pour recevoir la SV.

L’admissibilité est souvent déterminée automatiquement à partir des renseignements dont dispose le gouvernement, notamment ceux transmis dans ta déclaration de revenus, ce qui fait que plusieurs bénéficiaires sont inscrits sans avoir à entreprendre de démarches particulières.

Qui a droit à la SV?

Pour recevoir la SV, il faut avoir au moins 65 ans, résider au Canada, avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente et avoir vécu au pays pendant au moins 10 ans depuis l’âge de 18 ans.

Les critères sont plus stricts pour les personnes vivant à l’étranger : il faut alors avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans après l’âge de 18 ans, en plus d’avoir eu la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente avant de quitter le pays.

Même si tu réponds à tous ces critères, le montant maximal n’est pas garanti. Un revenu net annuel supérieur aux seuils établis par le gouvernement fédéral pour ton groupe d’âge peut réduire tes prestations, voire les éliminer complètement.

Les montants maximaux en vigueur ce mois-ci

Puisque septembre fait encore partie du trimestre de juillet à septembre 2026, les montants mensuels maximaux demeurent les mêmes que pour les deux mois précédents.

  • 65 à 74 ans : jusqu’à 751,97 $ par mois, si ton revenu net annuel est inférieur à 152 062 $;
  • 75 ans et plus : jusqu’à 827,17 $ par mois, si ton revenu net annuel est inférieur à 157 923 $.

Il s’agit de montants maximaux, et non de sommes garanties. Ce que tu recevras réellement dépend notamment de ton âge, de ton revenu et du nombre d’années pendant lesquelles tu as vécu au Canada.

La prochaine révision trimestrielle des prestations est prévue en octobre et pourrait faire augmenter ces montants.

La date exacte du dépôt de septembre

Le versement de la SV pour septembre sera effectué le 25 septembre.

Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant suivent exactement le même calendrier, ce qui veut dire qu'une personne admissible à plusieurs de ces programmes pourrait voir plus d'une somme atterrir dans son compte le même jour.

Les montants de la SV sont réévalués quatre fois par année, en janvier, avril, juillet et octobre, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. Contrairement à d'autres avantages sociaux, la pension ne peut jamais diminuer d'un trimestre à l'autre, même si le coût de la vie recule.

Pour connaître tous les détails officiels sur les montants et les critères d'admissibilité, consulte la page du gouvernement du Canada.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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