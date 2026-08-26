Cette prestation fédérale offrira bientôt un supplément de 150 $ à certains Québécois
Aucune demande n'est nécessaire pour la recevoir.
Certaines personnes qui touchent déjà la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) pourraient voir un montant supplémentaire s'ajouter à leur dépôt de septembre, grâce à un nouveau coup de pouce de Service Canada et du gouvernement fédéral.
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Ce nouveau versement vise à couvrir une partie des frais liés à l’obtention du certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), une condition nécessaire pour recevoir la PCPH.
Comme l’évaluation médicale requise peut entraîner des frais auprès d’un professionnel de la santé, Service Canada versera, à compter de l’automne 2026, un montant fixe de 150 $ aux personnes admissibles.
Contrairement à la prestation mensuelle de la PCPH, qui est actuellement de 204,20 $ et qui varie selon le revenu, cette somme sera la même pour tout le monde et versée en un seul paiement.
Une personne qui reçoit la prestation maximale pourrait donc toucher jusqu’à 354,20 $ au cours du mois où le supplément de 150 $ lui sera versé.
Le supplément ne vise pas uniquement les personnes qui reçoivent encore la PCPH chaque mois. Si tu as touché un paiement avant septembre 2026, mais que tu n’en reçois plus actuellement, tu pourrais tout de même y avoir droit. Cela inclut notamment les personnes qui ont reçu leur prestation annuelle en un seul paiement.
La règle s’applique également à chaque certificat CIPH approuvé qui donne droit à un paiement mensuel de la PCPH, ce qui pourrait permettre, dans certains cas, de recevoir le supplément plus d’une fois.
Aucune démarche supplémentaire n’est requise pour obtenir ce 150 $ : le versement sera effectué automatiquement aux personnes admissibles. Les personnes décédées avant septembre 2026 en sont toutefois exclues.
Pour rappel, la PCPH est versée le troisième jeudi de chaque mois. Pour le restant de l'année, tu pourras l'attendre, si tu es admissible, les 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.
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