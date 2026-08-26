Cette prestation fédérale offrira bientôt un supplément de 150 $ à certains Québécois

Aucune demande n'est nécessaire pour la recevoir.

De l'argent canadien.

Un versement unique en lien avec la Prestation canadienne pour les personnes handicapées est prévu cet automne.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Certaines personnes qui touchent déjà la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) pourraient voir un montant supplémentaire s'ajouter à leur dépôt de septembre, grâce à un nouveau coup de pouce de Service Canada et du gouvernement fédéral.

À lire également : Des Québécois recevront jusqu'à 204 $ ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Ce nouveau versement vise à couvrir une partie des frais liés à l’obtention du certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), une condition nécessaire pour recevoir la PCPH.

Comme l’évaluation médicale requise peut entraîner des frais auprès d’un professionnel de la santé, Service Canada versera, à compter de l’automne 2026, un montant fixe de 150 $ aux personnes admissibles.

Contrairement à la prestation mensuelle de la PCPH, qui est actuellement de 204,20 $ et qui varie selon le revenu, cette somme sera la même pour tout le monde et versée en un seul paiement.

Une personne qui reçoit la prestation maximale pourrait donc toucher jusqu’à 354,20 $ au cours du mois où le supplément de 150 $ lui sera versé.

Le supplément ne vise pas uniquement les personnes qui reçoivent encore la PCPH chaque mois. Si tu as touché un paiement avant septembre 2026, mais que tu n’en reçois plus actuellement, tu pourrais tout de même y avoir droit. Cela inclut notamment les personnes qui ont reçu leur prestation annuelle en un seul paiement.

La règle s’applique également à chaque certificat CIPH approuvé qui donne droit à un paiement mensuel de la PCPH, ce qui pourrait permettre, dans certains cas, de recevoir le supplément plus d’une fois.

Aucune démarche supplémentaire n’est requise pour obtenir ce 150 $ : le versement sera effectué automatiquement aux personnes admissibles. Les personnes décédées avant septembre 2026 en sont toutefois exclues.

Pour rappel, la PCPH est versée le troisième jeudi de chaque mois. Pour le restant de l'année, tu pourras l'attendre, si tu es admissible, les 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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