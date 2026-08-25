Accident à l'aéroport Montréal-Trudeau : Un employé happé par un avion est décédé

Son décès a été confirmé mardi matin.

Un avion de la compagnie aérienne French bee.

Un signaleur de l'aéroport Montréal-Trudeau est décédé après avoir été happé par un avion.

Ajdibilio | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Un signaleur happé par un avion à l'aéroport Montréal-Trudeau lundi soir est décédé des suites de ses blessures, a confirmé Aéroports de Montréal (ADM) ce 25 août.

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L'accident s'est produit vers 19 h 30 lundi, pendant les opérations au sol précédant le départ du vol BF5761 de French bee, à destination de Paris-Orly. Selon les informations de la compagnie aérienne, l'accident a impliqué l'appareil et un véhicule de repoussage lorsque l'homme, un signaleur à l'emploi de la compagnie Samsic, aurait été renversé.

La victime, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a d'abord été transportée à l'hôpital dans un état critique. Son décès a été confirmé mardi matin par ADM.

« La perte d'un membre de notre communauté aéroportuaire nous bouleverse tous. Dans ces moments difficiles, nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses collègues, à qui nous exprimons toute notre sympathie et nos sincères condoléances », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

L'aéroport précise avoir rapidement mis en place des mesures d'aide et de soutien pour le personnel et les personnes à bord de l'appareil qui ont été témoins de l'accident. ADM dit aussi collaborer avec les autorités responsables de l'enquête depuis le début de leurs démarches.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a annoncé qu'il dépêchait une équipe d'enquêteurs et enquêtrices à l'aéroport Montréal-Trudeau à la suite de l'accident. Le BST précise qu'il recueillera de l'information et évaluera l'événement.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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