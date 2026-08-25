Donald Trump veut renommer ce grand lac canadien en « lac d'Amérique »
Après le golfe du Mexique, il s'en prend à un autre cours d'eau... 🙃
Après la guerre commerciale avec le Canada, place à la guerre de toponymie géographique avec l’Ontario? Le président américain Donald Trump a menacé de rebaptiser le lac Ontario « lac d’Amérique », affirmant que son administration ne comptait plus faire affaire avec la province.
À lire également : Christine Fréchette n’exclut pas de couper l’électricité aux États-Unis : Voici quoi savoir
« Les États-Unis envisagent sérieusement de changer le nom du lac Ontario en lac d’Amérique, étant donné que nous ne prévoyons plus de faire beaucoup d’affaires avec l’Ontario », a écrit le président dans une publication sur son réseau social Truth, ce mardi matin 25 août.
Cette soudaine envie de changer le nom de l’un des cinq Grands Lacs canado-américains survient au lendemain d’une conférence de presse hors du commun, lors de laquelle le premier ministre ontarien Doug Ford n’a pas mâché ses mots à l’endroit du résident de la Maison-Blanche.
En plus de le traiter d'« intimidateur », de « loser », de « roi de la faillite » et de « dictateur », Ford a invité Donald Trump à lui « embrasser les fesses » (he can kiss my ass, en anglais).
Donald Trump n'a pas tardé à répliquer au premier ministre de l'Ontario, « le frère moins charismatique, intelligent et globalement moins impressionnant » que son défunt frère, Rob Ford, écrit-il sur Truth Social.
« Les États-Unis seront toujours bien plus grands, plus riches et plus forts que le Canada. Sans les États-Unis, le Canada ne pourrait pas survivre : c’est de là qu’ils tirent tout leur argent et, en raison de leur mauvais gouvernement actuel, principalement le gouverneur Carney et son laquais, Ford, ils ne seront plus autorisés à continuer de profiter des États-Unis, qui sont leur clé de survie », enchérit-il.
Pour rappel, le lac Ontario est un dérivé du mot haudenosaunee kanadario, qui signifie « eau scintillante », selon l'Encyclopédie canadienne. Ce terme était utilisé bien avant l'arrivée des groupes colonisateurs d'Europe.
Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Trump s'en prend à un toponyme bien connu. À son arrivée au pouvoir, en janvier 2025, il a signé un décret pour changer le nom du golfe du Mexique en « golfe d'Amérique ».