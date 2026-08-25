Donald Trump veut renommer ce grand lac canadien en « lac d'Amérique »

Après le golfe du Mexique, il s'en prend à un autre cours d'eau... 🙃

Donald Trump.

Le président des États-Unis, Donald Trump, veut renommer le lac Ontario en « lac d'Amérique ».

The White House
Éditeur Junior, Nouvelles

Après la guerre commerciale avec le Canada, place à la guerre de toponymie géographique avec l’Ontario? Le président américain Donald Trump a menacé de rebaptiser le lac Ontario « lac d’Amérique », affirmant que son administration ne comptait plus faire affaire avec la province.

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« Les États-Unis envisagent sérieusement de changer le nom du lac Ontario en lac d’Amérique, étant donné que nous ne prévoyons plus de faire beaucoup d’affaires avec l’Ontario », a écrit le président dans une publication sur son réseau social Truth, ce mardi matin 25 août.

Cette soudaine envie de changer le nom de l’un des cinq Grands Lacs canado-américains survient au lendemain d’une conférence de presse hors du commun, lors de laquelle le premier ministre ontarien Doug Ford n’a pas mâché ses mots à l’endroit du résident de la Maison-Blanche.

En plus de le traiter d'« intimidateur », de « loser », de « roi de la faillite » et de « dictateur », Ford a invité Donald Trump à lui « embrasser les fesses » (he can kiss my ass, en anglais).

Donald Trump n'a pas tardé à répliquer au premier ministre de l'Ontario, « le frère moins charismatique, intelligent et globalement moins impressionnant » que son défunt frère, Rob Ford, écrit-il sur Truth Social.

« Les États-Unis seront toujours bien plus grands, plus riches et plus forts que le Canada. Sans les États-Unis, le Canada ne pourrait pas survivre : c’est de là qu’ils tirent tout leur argent et, en raison de leur mauvais gouvernement actuel, principalement le gouverneur Carney et son laquais, Ford, ils ne seront plus autorisés à continuer de profiter des États-Unis, qui sont leur clé de survie », enchérit-il.

Pour rappel, le lac Ontario est un dérivé du mot haudenosaunee kanadario, qui signifie « eau scintillante », selon l'Encyclopédie canadienne. Ce terme était utilisé bien avant l'arrivée des groupes colonisateurs d'Europe.

Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Trump s'en prend à un toponyme bien connu. À son arrivée au pouvoir, en janvier 2025, il a signé un décret pour changer le nom du golfe du Mexique en « golfe d'Amérique ».

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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