« J'aime les Canadiens français » : Trump se défend d'avoir menacé le français au Québec

Il blâme Mark Carney d'avoir menti.

Donald Trump. Droite : Drapeau du Québec.

Donald Trump dément vouloir interférer avec les Canadiens qui parlent français.

@WhiteHouse | X, Andrei Antipov | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

En pleine guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada, où les tarifs douaniers s'accumulent et les négociations sont au point mort, Donald Trump a lancé des fleurs au Québec et à la langue française. Alors que l'Ontario et son premier ministre, Doug Ford, ne sont pas épargnés par le président américain, la Belle province, elle, semble dans ses bonnes grâces. Du moins, pour le moment.

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« J'aime les Canadiens français! », a écrit Trump sur son réseau Truth Social ce mardi matin 25 août. Selon lui, le fait qu'il voudrait s'attaquer au français des Québécois n'est qu'un mensonge inventé de toutes pièces par le premier ministre canadien Mark Carney.

« Je n'interférerais jamais avec les Canadiens qui parlent français! En fait, je n'ai même jamais pensé faire une chose aussi stupide », a-t-il ajouté dans la publication. « Ce mensonge a été inventé par un premier ministre faible et inefficace pour tenter de gagner un appui politique, qu'il a complètement perdu, auprès des gens du Québec. »

Cette sortie de Trump survient après que Carney a affirmé que les États-Unis avaient tenté d'inclure des mesures menaçant la langue française dans l'entente commerciale négociée entre les deux pays. Selon le premier ministre canadien, ces demandes auraient visé à retirer l'obligation d'affichage en français au Québec ainsi que l'étiquetage bilingue des produits vendus au pays.

Carney a maintenu sa position, affirmant que son gouvernement ne pouvait tout simplement pas accepter une entente qui aurait affaibli les protections linguistiques du Québec. « Nous ne donnerons pas aux États-Unis ce qu'ils demandent », a-t-il tranché.

Décidément, les tensions entre les deux nations ont monté d'un cran. Le gouvernement canadien doit présenter les détails de la riposte aux droits de douane américains à 11h ce mardi.

De son côté, Donald Trump multiplie les sorties sur les réseaux sociaux depuis ce matin. C'est en effet la deuxième fois en quelques heures que le président américain mentionne le Canada, après avoir proposé de renommer le lac Ontario en « lac d'Amérique ».


Lundi après-midi, Trump s'en était aussi pris à Doug Ford, affirmant que les États-Unis « portent » le Canada depuis des décennies et pointant du doigt le taux de chômage canadien en hausse. Une chose est sûre : le Canada est définitivement dans la mire du président américain ce matin.

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Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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