Voici la (très) longue liste de produits canadiens visés par les nouveaux tarifs américains
Ça va du miel jusqu'aux décorations de Noël... 🙃
Ce qui devait arriver arriva : le président des États-Unis, Donald Trump, a repoussé à la toute dernière minute de 72 heures l'entrée en vigueur d'une salve de tarifs douaniers de 50 % sur une longue liste de produits canadiens. Les discussions commerciales entre Ottawa et Washington sont toujours en cours.
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Dans une déclaration diffusée une trentaine de minutes avant l'entrée en vigueur prévue des tarifs, ce mardi soir 18 août, le premier ministre Mark Carney a confirmé sur ses réseaux sociaux que les États-Unis avaient accepté d'en repousser l'application jusqu'à la fin de la journée du 21 août.
Ces droits de douane de 50 % visent une gamme de produits canadiens et ont été imposés en vertu de l'article 338 de la Tariff Act américaine de 1930.
Carney précise que « des progrès substantiels ont été réalisés » au cours des dernières semaines, mais qu'il reste encore « du travail important à accomplir » avant d'en arriver à une entente.
Sans entente d'ici là, la liste de produits visés représenterait environ 5 % de l'ensemble des exportations canadiennes vers les États-Unis, soit une valeur d'environ 28 milliards de dollars par année.
Par communiqué, la Maison-Blanche stipule que ce report a été décidé en raison de l’avancement des négociations avec le Canada. Selon l'administration Trump, Ottawa se serait engagé à corriger certaines mesures jugées discriminatoires par Washington.
Ces tarifs sont regroupés sous trois décrets présidentiels, thématiquement liés aux véhicules automobiles, aux produits laitiers et à l'alcool.
Voici un survol de ce qui pourrait être touché si les négociations n'aboutissent pas d'ici la nouvelle échéance.
Le décret sur les produits laitiers
- Lait et crème
- Petit-lait et concentrés de protéines de lait, y compris la caséine
- Os et cornillons
- Lactose, glucose, fructose et sirops mélangés
- Sucres et mélasse de canne
- Bière sans alcool
- Huiles essentielles de menthe poivrée
Le décret sur l'alcool
- Bière, vin, spiritueux, cidre et autres boissons fermentées
- Huiles essentielles de pamplemousse
- Blocs, planches et lattes de bois densifié
- Certains articles de vaisselle en bois
- Marqueterie et bois incrusté, articles de mobilier en bois
- Brochettes et bâtonnets à crème glacée, ainsi que produits en bambou
- Vannerie et autres articles tressés
- Papier sulfurisé
- Équipement de hockey sur glace et sur gazon, à l'exception des balles et des patins
Le décret sur les véhicules automobiles
- Miel naturel
- Plumes de duvet
- Écaille de tortue, fanons de baleine, cornes, bois de cervidés et autres parties animales
- Tulipes et autres bulbes de fleurs dormants, orchidées vivantes et mycélium de champignons, tubercules, mousses et lichens
- Semences d'arbres, d'arbustes et de végétaux
- Diverses autres plantes et leurs composantes
- Parfums contenant de l'alcool et parties de plantes utilisées en parfumerie
- Diverses huiles essentielles
- Produits de maquillage
- Pâtes et autres mélanges de boulangerie
- Amers (bitters)
- Peintures et vernis synthétiques, encres d'imprimerie
- Ciments
- Bougies
- Divers acides gras
- Carreaux de sol en vinyle
- Fournitures de bureau non plastiques
- Accessoires de meubles en plastique
- Articles ménagers et de toilette, vaisselle, ustensiles de cuisine
- Laisses pour chiens et selles
- Bagages et autres étuis, comme pour instruments de musique
- Diverses feuilles de fibres de bois, stratifiés et contreplaqués
- Divers papiers, papiers peints, reliures, produits de pâte à papier
- Soie, fils, tapis et autres textiles divers
- T-shirts, chandails, pantalons, robes, gants, manteaux et autres vêtements de diverses matières
- Perruques, fausses barbes et sourcils en matières textiles synthétiques
- Matériaux d'emballage en verre
- Diamants non industriels, non montés
- Divers bijoux en or, en argent et en imitation
- Une gamme d'outils électriques et d'équipements
- Coffres-forts blindés, serrures et boîtes verrouillables
- Machinerie de brasserie
- Meubles et équipements de réfrigération ou de congélation
- Aspirateurs
- Téléphones intelligents et autres appareils d'enregistrement
- Appareils contenant des semi-conducteurs pour la transmission et le stockage de données
- Caméras et projecteurs
- Équipement radar et antennes, câbles à fibre optique
- Motocyclettes avec une cylindrée de 800 cm³ ou plus
- Quais flottants, embarcations et radeaux
- Sièges de meubles et pièces en bois, plastique et métal, selon divers usages et exemptions
- Chandeliers et lampes
- Jouets, casse-têtes et modèles réduits
- Consoles de jeux vidéo
- Décorations de Noël et d'autres fêtes
- Patins à glace, équipement de golf et de gym
- Piscines, piscines gonflables et leurs pièces
- Cannes à pêche et leurs pièces
- Peintures, dessins, collages et sculptures de diverses époques
- Timbres-poste et autres pièces de collection
- Antiquités de plus de 100 ans mais de moins de 250 ans
Tous les détails sont ici (en anglais seulement).
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