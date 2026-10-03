Ce « meilleur vendeur » à 2,99 $ chez IKEA est parfait pour les petites salles de bain
Pas besoin de sortir la perceuse pour l'installer!
Dans une petite salle de bain, chaque centimètre compte. Le comptoir déborde, il n'y a plus de place pour un crochet de plus et la serviette à mains finit souvent roulée en boule à côté du lavabo. Si tu cherches une trouvaille pour gagner un peu d'espace sans percer de trous, IKEA a peut-être exactement ce qu'il te faut, et ça coûte moins cher qu'un café.
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Le détaillant vend le porte-serviette à suspendre PÅLYCKE à seulement 2,99 $. Il fait partie des meilleurs vendeurs du site et obtient une note de 4,6 sur 5 étoiles pour 114 avis.
Le porte-serviette PÅLYCKE offert à 2.99 $ chez IKEA.IKEA
Le principe est tout simple : tu le poses sur le bord d'une porte d'armoire, comme celle de ton meuble-lavabo, et tu y accroches ta serviette à mains ou ta débarbouillette. Aucune vis, aucun trou dans le mur, ce qui est pas mal pratique si tu es locataire.
Il est fait d'acier avec un revêtement en poudre, et une protection en plastique EVA évite d'abîmer tes portes. Il supporte jusqu'à 1,5 kg. Petit détail à vérifier avant de l'acheter : il s'installe sur des portes de 16 à 20 mm d'épaisseur, ce qui correspond davantage aux portes d'armoires qu'aux portes de pièce.
IKEA le présente surtout comme un accessoire de cuisine, mais une cliente confirme dans un avis publié sur le site qu'il s'installe très bien autant sur les portes d'armoires de cuisine que sur celles de la salle de bain.
Avec ses 26 cm de long, il se fait discret. Et à ce prix-là, tu peux même t'en prendre un deuxième pour la cuisine.
Le porte-serviette PÅLYCKE chez IKEA
Prix : 2,99 $
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