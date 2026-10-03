Ce « meilleur vendeur » à 2,99 $ chez IKEA est parfait pour les petites salles de bain

Pas besoin de sortir la perceuse pour l'installer!

La façade d'un IKEA.

IKEA vend un article de rangement à 2,99 $.

Michael Piepgras | Dreamstime
Éditrice Junior

Dans une petite salle de bain, chaque centimètre compte. Le comptoir déborde, il n'y a plus de place pour un crochet de plus et la serviette à mains finit souvent roulée en boule à côté du lavabo. Si tu cherches une trouvaille pour gagner un peu d'espace sans percer de trous, IKEA a peut-être exactement ce qu'il te faut, et ça coûte moins cher qu'un café.

À lire également : Ce « meilleur vendeur » à 1,99 $ chez IKEA a une note de 4,8/5 et ça vaut la visite

Le détaillant vend le porte-serviette à suspendre PÅLYCKE à seulement 2,99 $. Il fait partie des meilleurs vendeurs du site et obtient une note de 4,6 sur 5 étoiles pour 114 avis.

Le porte-serviette P\u00c5LYCKE chez IKEA. Le porte-serviette PÅLYCKE offert à 2.99 $ chez IKEA.IKEA

Le principe est tout simple : tu le poses sur le bord d'une porte d'armoire, comme celle de ton meuble-lavabo, et tu y accroches ta serviette à mains ou ta débarbouillette. Aucune vis, aucun trou dans le mur, ce qui est pas mal pratique si tu es locataire.

Il est fait d'acier avec un revêtement en poudre, et une protection en plastique EVA évite d'abîmer tes portes. Il supporte jusqu'à 1,5 kg. Petit détail à vérifier avant de l'acheter : il s'installe sur des portes de 16 à 20 mm d'épaisseur, ce qui correspond davantage aux portes d'armoires qu'aux portes de pièce.

IKEA le présente surtout comme un accessoire de cuisine, mais une cliente confirme dans un avis publié sur le site qu'il s'installe très bien autant sur les portes d'armoires de cuisine que sur celles de la salle de bain.

Avec ses 26 cm de long, il se fait discret. Et à ce prix-là, tu peux même t'en prendre un deuxième pour la cuisine.

Le porte-serviette PÅLYCKE chez IKEA

Prix : 2,99 $

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ikea trouvailles IKEA
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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