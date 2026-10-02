Cette randonnée près de Québec avec des passerelles te plongera directement dans l’automne

Tu en verras de toutes les couleurs! 🍂

Randonnée pédestre à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.

La réserve nationale de faune du Cap-Tourmente est simplement magnifique l'automne.

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Rédactrice pigiste

Quand les couleurs de l'automne commencent à transformer les paysages de la province, les randonnées prennent rapidement une autre dimension. À environ 50 kilomètres de Québec, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente permet de profiter à la fois des boisés, des passerelles de bois, des vues sur le fleuve Saint-Laurent et de l’observation de la faune dans un décor typiquement automnal.

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Le site compte près de 20 kilomètres de parcours pédestres à travers des milieux naturels variés, entre plaines, marais et forêts. Selon l’itinéraire choisi, tu peux emprunter des escaliers et découvrir des belvédères, des tours d’observation et plusieurs endroits où t’arrêter pour admirer les couleurs et les environs.

Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Les seize trajets proposés vont de 0,4 à 9,6 kilomètres aller-retour, avec des options faciles, intermédiaires et difficiles. Une courte promenade peut donc se faire en une quinzaine de minutes, tandis que les plus longues peuvent demander jusqu’à cinq heures à un rythme tranquille.

Parmi les options qui valent le détour, le sentier Les Chutes mène vers une chute d’eau sur un trajet de 5,6 kilomètres aller-retour. Classé difficile, ce parcours prend environ trois heures. Si tu préfères miser sur les panoramas, les sentiers La Falaise (4,6 kilomètres) et La Cime (9,6 kilomètres), eux aussi de niveau difficile, t’offrent l’occasion de prendre de la hauteur et d’admirer le fleuve ainsi que les paysages environnants.

À noter qu’une partie du sentier La Falaise est actuellement fermée en raison d’un risque de glissement de terrain. Un détour d’environ 200 mètres aller-retour a toutefois été aménagé pour accéder aux sentiers Les Chutes, La Falaise et La Cime.

L’automne est aussi une période particulièrement intéressante pour découvrir la réserve en raison du passage des oiseaux migrateurs. Jusqu’au 18 octobre 2026, l’animation L’extraordinaire migration des oiseaux, offerte par l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, est présentée du mardi au dimanche. L’activité Gros plan sur les oies est quant à elle proposée tous les jours jusqu’au 1er novembre, en plein cœur de la saison des couleurs.

Un arrêt au centre d’interprétation est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur la biodiversité du secteur grâce aux expositions et aux différentes activités de découverte. Des aires de pique-nique sont accessibles, ce qui aide à étirer la visite sur quelques heures. Comme aucun service de restauration n’est offert sur place, apporte ton lunch et tes collations. Le gouvernement du Canada suggère d’ailleurs de compter entre deux et quatre heures pour bien explorer les lieux.

En 2026, le site accueille le public tous les jours de 8 h 30 à 17 h jusqu’au 1er novembre. Du 2 au 8 novembre, il est ouvert tous les jours de 8 h 30 à 16 h, puis, du 9 novembre au 18 décembre, l’accès est limité du lundi au vendredi selon ces mêmes heures. Il est interdit d’entrer en dehors des périodes d’ouverture, et les horaires peuvent être modifiés sans préavis.

Avec ses passerelles de bois, ses couleurs d’automne, sa chute d’eau, ses points d’observation et le passage des oiseaux migrateurs, le Cap-Tourmente offre plusieurs façons de vivre la saison. Tu peux opter pour une courte balade ou choisir un trajet plus sportif et passer une bonne partie de la journée à découvrir les environs.

La réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Coût : 6 $ pour les adultes et de 5 $ pour les personnes étudiantes. Les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte entrent gratuitement.

Quand : Tous les jours de 8 h 30 à 17 h jusqu’au 1er novembre 2026, horaire réduit à partir du 2 novembre

Adresse : 570, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim, QC.

Site Web du Gouvernement du Canada


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  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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