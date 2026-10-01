Problèmes avec AccèsD de Desjardins ce jeudi : Voici quoi savoir

Prends ton mal en patience pour payer ton loyer et le service de garde...

Desjardins.

Desjardins éprouve actuellement des problèmes techniques avec sa plateforme AccèsD.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les utilisateurs et utilisatrices d'AccèsD de Desjardins doivent composer avec une plateforme au ralenti, ce jeudi 1er octobre, alors que des délais de connexion sont actuellement en cours. On fait le point.

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Les quelque 10 millions de membres et de personnes clientes de la coopérative se sont peut-être butées à un AccèsD qui ne coopère pas aussi bien qu'elles le voudraient, alors qu'un temps d'attente est de mise avant d'avoir accès à leur argent en ligne.

Contacté par Narcity Québec, Jean-Benoit Turcotti, porte-parole chez Desjardins, explique que le système connaît des lenteurs lors de la connexion, car « nous sommes un jeudi jour de paie, premier jour du mois, et lendemain d’un jour férié chez Desjardins et dans les autres institutions financières ».

Capture d'\u00e9cran AccèsD de Desjardins présente un ralentissement en ce 1er octobre 2026. Captures d'écran

« Le nombre de connexions étant actuellement plus élevé qu’à la normale, les personnes qui tentent de se connecter sont dirigées dans une salle d’attente avant de pouvoir accéder au site. Nous remercions les membres et clients pour leur patience », indique Desjardins dans sa missive.

Au moment d'écrire ces lignes, moins d'une minute d'attente était imposée, tant sur la version en ligne que dans l'application.

De plus, les informations sur les comptes de cartes de crédit Desjardins ne sont pas accessibles pour l'instant, indique Desjardins sur ses plateformes.

Pour rappel, le 30 septembre est considéré comme un jour férié pour les institutions financières partout au Canada en raison de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

desjardinspannes au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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