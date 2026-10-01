Problèmes avec AccèsD de Desjardins ce jeudi : Voici quoi savoir
Prends ton mal en patience pour payer ton loyer et le service de garde...
Les utilisateurs et utilisatrices d'AccèsD de Desjardins doivent composer avec une plateforme au ralenti, ce jeudi 1er octobre, alors que des délais de connexion sont actuellement en cours. On fait le point.
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Les quelque 10 millions de membres et de personnes clientes de la coopérative se sont peut-être butées à un AccèsD qui ne coopère pas aussi bien qu'elles le voudraient, alors qu'un temps d'attente est de mise avant d'avoir accès à leur argent en ligne.
Contacté par Narcity Québec, Jean-Benoit Turcotti, porte-parole chez Desjardins, explique que le système connaît des lenteurs lors de la connexion, car « nous sommes un jeudi jour de paie, premier jour du mois, et lendemain d’un jour férié chez Desjardins et dans les autres institutions financières ».
AccèsD de Desjardins présente un ralentissement en ce 1er octobre 2026. Captures d'écran
« Le nombre de connexions étant actuellement plus élevé qu’à la normale, les personnes qui tentent de se connecter sont dirigées dans une salle d’attente avant de pouvoir accéder au site. Nous remercions les membres et clients pour leur patience », indique Desjardins dans sa missive.
Au moment d'écrire ces lignes, moins d'une minute d'attente était imposée, tant sur la version en ligne que dans l'application.
De plus, les informations sur les comptes de cartes de crédit Desjardins ne sont pas accessibles pour l'instant, indique Desjardins sur ses plateformes.
Pour rappel, le 30 septembre est considéré comme un jour férié pour les institutions financières partout au Canada en raison de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.