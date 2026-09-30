Service Canada embauche 400 personnes et ça paie jusqu'à 70 000 $/an avec un secondaire 5
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Tu cherches un emploi stable au gouvernement fédéral, mais tu n'as ni baccalauréat ni diplôme d'études collégiales? Bonne nouvelle, Service Canada mène en ce moment une vaste campagne d'embauche d'un océan à l'autre, et le salaire offert a de quoi faire réfléchir.
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Emploi et Développement social Canada (EDSC), le ministère fédéral dont relève Service Canada, a affiché 400 postes à pourvoir sur le site Emplois GC.
Les personnes embauchées pourraient travailler autant dans un grand centre urbain qu'en banlieue, en région rurale ou dans une communauté éloignée, partout dans les provinces et les territoires.
Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà travaillé au gouvernement pour tenter ta chance. En revanche, le temps presse, puisque la période de candidature tire à sa fin dans quelques jours.
En quoi consiste le travail?
Le rôle est au cœur de la relation entre le gouvernement fédéral et la population. Concrètement, tu aideras la clientèle à accéder aux programmes, aux prestations et aux services offerts par Ottawa, en l'accompagnant dans ses démarches et en répondant à ses questions.
Côté milieu de travail, oublie le télétravail à temps plein. EDSC applique la directive fédérale sur la présence au bureau, ce qui signifie un minimum de quatre jours par semaine sur place.
Selon le poste obtenu, tu pourrais aussi devoir faire des heures supplémentaires, te déplacer ou travailler par quarts, que ce soit de jour, de soir, de nuit ou la fin de semaine. Le ministère précise toutefois que ces exigences ne s'appliquent qu'à certains postes et que les heures supplémentaires ou les déplacements ne sont pas nécessairement réguliers.
Combien ça paie?
Les postes, de niveau PM-01, offrent un salaire annuel qui varie de 61 786 $ à 69 106 $. L'échelle est d'ailleurs indiquée comme étant « sous révision » dans l'offre d'emploi.
Les horaires peuvent être à temps plein, soit 37,5 heures par semaine, ou à temps partiel. Il faut cependant savoir que, pour l'instant, les nominations viseront surtout des postes pour une durée déterminée ou des remplacements intérimaires.
Ce que ça prend pour postuler
Nul besoin d'un diplôme postsecondaire. Un diplôme d'études secondaires suffit. Si tu ne l'as pas, une combinaison d'études, de formation et d'expérience peut aussi être acceptée. Dans ce cas, EDSC tiendra compte de ton plus haut niveau de scolarité et d'environ 12 mois d'expérience en service à la clientèle.
Le ministère recherche aussi des personnes qui possèdent les compétences suivantes.
- Communication orale et écrite
- Capacité à travailler efficacement en équipe
- Réflexion approfondie
- Souci du détail
- Orientation vers le service à la clientèle
- Compétences numériques
Avoir déjà travaillé dans le service à la clientèle constitue un atout, sans être obligatoire.
Les exigences linguistiques varient d'un poste à l'autre. Certains exigent seulement le français ou l'anglais, alors que d'autres sont bilingues. Si tu postules pour un poste bilingue, tu devras réussir les tests d'évaluation de langue seconde de la Commission de la fonction publique (CFP), ou fournir des résultats encore valides.
Comment se déroule le processus?
Bonne nouvelle pour les personnes pressées, il suffit de soumettre ton curriculum vitae pour poser ta candidature. Le ministère demande toutefois de choisir uniquement les endroits où tu souhaites réellement travailler, et où tu serais prêt ou prête à déménager au besoin.
Peu après la fermeture de l'affichage, les personnes candidates recevront par courriel une invitation à passer un examen écrit, ainsi qu'un formulaire obligatoire à remplir.
Ne pas répondre dans les délais pourrait te coûter ta place dans le processus. Garde donc un œil sur ta boîte de réception, y compris sur tes courriels indésirables.
Agent et agente de services à la population de Service Canada
Salaire : Entre 61 786 $ et 69 106 $ par année
Employeur : Emploi et Développement social Canada (EDSC)
Lieu : Divers endroits partout au Canada
Études : Diplôme d'études secondaires ou combinaison acceptable d'études, de formation et d'expérience
Date limite : 5 octobre 2026 (23 h 59, heure du Pacifique)
Cet article est une adaptation de l’article « Service Canada is hiring for hundreds of jobs and you don't need a degree
», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.
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