Un bazar de jeux de société usagés avec des prix dès 1 $ aura lieu à Montréal en octobre

À toi les trésors à petit prix!

Des jeux de société sur une table. Un bazar de jeux de société avec des tables remplies de boîtes.

Une vente de jeux de société aura lieu à Montréal en octobre.

Halte Ludique | Facebook
Éditrice Junior

L’automne est bel et bien installé, et avec lui arrivent les soirées où l’on a juste envie de rester en pyjama à la maison. Justement, c’est le moment parfait pour sortir les jeux de société et passer la soirée autour de la table du salon avec ton monde. Si tu as envie de renouveler ta collection sans te ruiner, une vente à Montréal pourrait bien t’intéresser.

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La boutique La Halte Ludique organise un bazar le samedi 24 et le dimanche 25 octobre 2026. Pendant ces deux journées, tu pourras fouiller parmi une grande sélection de jeux et de jouets de seconde main. Plusieurs articles seront affichés avec des prix allant de 5 à 20 $, mais d'autres pourraient être offerts pour aussi peu que 1 $.

Pour te donner une idée de l’ampleur de la vente, la boutique indique avoir mis plus de 5 400 jeux en vente lors de ses précédents bazars, dont plus de 3 700 ont trouvé une nouvelle maison.

Tu as toi-même des jeux qui ramassent la poussière? Tu peux les vendre au bazar en les déposant en boutique au plus tard le vendredi 23 octobre. Les jeux doivent être complets, sinon il faut simplement prévenir l’équipe des morceaux manquants. En plus des jeux de société, les LEGO, les Playmobil et la majorité des jouets pour enfants sont acceptés.

Si tu ne sais pas trop combien demander, le personnel peut t’aider à fixer un prix pour chacun de tes jeux. Ceux-ci seront ensuite gardés en consigne à l’entrepôt jusqu’à la vente.

La totalité de l’argent amassé te revient sous forme de carte-cadeau de La Halte Ludique, que tu pourras utiliser pour acheter des jeux neufs, en louer ou participer aux activités de la boutique. Ta carte et tes invendus seront disponibles en boutique dès le mercredi 28 octobre. Si tu préfères ne pas récupérer ce qui n’a pas trouvé preneur, tes jeux seront donnés à un organisme de bienfaisance local.

Que tu veuilles faire le ménage de ta collection ou dénicher ton prochain coup de cœur sans vider ton portefeuille, ça vaut la peine de noter la date à ton agenda!

Le bazar de jeux usagés de La Halte Ludique

Prix : À partir de 1 $, la majorité des articles coûtent 5 à 20 $.

Quand : Les 24 et 25 octobre 2026

Adresse : La Halte Ludique - 7585 rue St-Hubert, Montréal, QC

Site Internet de La Halte Ludique


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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