Une dizaine de Starbucks ferment au Québec : Voici lesquels et pourquoi
Près d'une centaine d'emplois ont été perdus.
Starbucks a fermé quelque 250 succursales à travers l’Amérique du Nord le week-end dernier, dont au Canada, dans le cadre d’un autre plan de restructuration visant les cafés aux performances dites insuffisantes. Une dizaine d’entre eux sont au Québec, notamment dans le Grand Montréal.
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Dans une lettre publiée sur le site Web du géant du café, ce jeudi 24 septembre, Mike Grams, directeur des opérations de Starbucks, a expliqué que l’entreprise n’avait eu d’autre choix que de fermer environ 250 cafés, après avoir « examiné attentivement » son portefeuille d’établissements en Amérique du Nord.
« Nous avons identifié des sites dans lesquels nous pensons ne pas pouvoir fournir de manière pérenne l’expérience que nous souhaitons pour nos clients et pour nos employés, ou pour lesquels nous n’entrevoyons pas de performance financière acceptable », a-t-il écrit.
Selon ses dires, les cafés qui fermeront sur le continent représentent environ 1 % des 18 300 succursales d’Amérique du Nord, dont près de 17 000 aux États-Unis.
Jointe par courriel, la branche canadienne de l’entreprise a indiqué que les membres du personnel impacté.e.s par ces fermetures se sont vu offrir la possibilité d'avoir un job dans une autre succursale dans une autre succursale, lorsque c’était possible.
Starbucks Canada n’a toutefois pas voulu partager la liste complète des succursales québécoises qui ont mis la clé sous la porte le week-end dernier.
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a confirmé avoir reçu deux avis de licenciement collectif, soit pour les Starbucks de Val-d'Or, où 11 emplois ont été perdus, et de Contrecœur, où 12 emplois ont été supprimés.
Après quelques recherches, Narcity Québec est toutefois parvenu à identifier dix cafés qui ont fermé leurs portes. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il donc pas reçu davantage d'avis légaux?
La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) stipule sur son site Web qu'une entreprise doit, grosso modo, mettre fin à l'emploi d'au moins 10 personnes au sein d'un même établissement pour qu'il soit question d'un licenciement collectif.
Autrement dit, si un Starbucks comptait neuf personnes à son emploi, aucun avis de licenciement collectif n'était nécessaire.
Nous avons tout de même poussé nos recherches et avons trouvé huit autres cafés qui ont fermé leurs portes. Les voici :
- Baie-Saint-Paul
- 935, boul. Mgr de Laval, Baie-Saint-Paul, QC
- Brossard
- 2000, rue de l’Éclipse, Brossard, QC
- Sainte-Sophie
- 2419, boul. Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, QC
- Donnacona
- 152, boul. Les Écureuils, Donnacona, QC
- Saint-Hubert
- 5200, boul. Cousineau, Saint-Hubert, QC
- Beloeil
- 427, rue de l’Industrie, Belœil, QC
- Montréal
- 220, rue Peel, Montréal, QC (Griffintown)
- 751, av. du Mont-Royal Est, Montréal, QC (Plateau-Mont-Royal)
- Val-d'Or
- 1854, 3e Avenue, Val-d’Or, QC
- Contrecœur
- 4220, rue des Patriotes, Contrecœur, QC
Un barista de la succursale de Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, qui a souhaité rester anonyme, nous a confié avoir appris la nouvelle le 24 septembre dernier, « comme tout le monde », et qu’il allait perdre son emploi deux jours plus tard sans la possibilité d’être transféré.
Pour les partenaires qui ne seront pas relocalisé.e.s, une indemnité de départ a été offerte, nous a confirmé Starbucks Canada.
« Notre programme d’indemnisation, que nous considérons comme l’un des plus avantageux de l’industrie, comprend un minimum de trois semaines de salaire, un accès au Programme d’aide aux employés pendant six mois ainsi que le maintien de la couverture d’assurance maladie et dentaire pour les personnes qui y sont admissibles. »
L’objectif de ces fermetures « est de bâtir un réseau de cafés plus solide et de concentrer les ressources là où Starbucks estime avoir les meilleures occasions d’offrir l’expérience client et la performance à long terme qu’elle vise », nous indique une porte-parole de la multinationale.
Rappelons qu’à pareille date l’an dernier, huit Starbucks ont fermé leurs portes dans le Grand Montréal dans le cadre d’une autre vague de licenciements collectifs. Au total, 123 personnes avaient alors perdu leur emploi.
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