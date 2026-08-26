33 chaînes canadiennes et québécoises pour remplacer celles des États-Unis au quotidien
Il y a plus d'options que tu penses! 🇨🇦
Les relations entre le Canada et les États-Unis ont replongé dans la tourmente. Après l'échec des négociations commerciales, les États-Unis ont imposé le 22 août 2026 des tarifs douaniers de 50 % sur un grand nombre de produits canadiens, dont les produits laitiers, les boissons alcoolisées, l'électronique et les matériaux de construction. En riposte, le Canada annonce des contre-tarifs canadiens qui entreront en vigueur le 8 septembre 2026.
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Face à cette nouvelle escalade de la guerre commerciale, l'intérêt de la population québécoise pour l'achat local s'intensifie de nouveau, tout comme sa volonté de boycotter les États-Unis, notamment lorsqu'il est question des grandes chaînes.
Avec la multiplication des étiquettes « Fait au Canada » et « Produit du Québec », de plus en plus de personnes choisissent de délaisser les produits provenant de notre voisin du sud, mais aussi les enseignes américaines au profit d'entreprises canadiennes et québécoises.
Que ce soit pour faire ton épicerie, rénover ta maison, dénicher des aubaines ou acheter tes essentiels à la pharmacie, il existe plusieurs entreprises d’ici qui offrent des produits et services tout aussi bons (sinon meilleurs) que ceux des géants américains. Si tu veux encourager l’économie locale tout en conservant tes habitudes du quotidien, voici quelques chaînes canadiennes et québécoises à considérer pour remplacer celles des États-Unis.
Épiceries
Au Québec, plusieurs bannières se démarquent, et chacun a son épicerie préférée. La plupart d'entre elles sont rattachées à une société mère canadienne, notamment Loblaw Companies Ltd, Sobeys et Metro. Avec la hausse du panier d'épicerie liée aux nouveaux tarifs, plusieurs Québécoises et Québécois redoublent d'efforts pour repérer les produits d'ici et ceux des États-Unis — le fameux logo « T » fait d'ailleurs jaser.
Voici quelques-unes des enseignes les plus populaires, comptant un grand nombre de succursales à travers la province.
Épiceries québécoises et canadiennes :
- Metro (inclut Metro Plus)
- IGA (franchisé par Sobeys)
- Super C (bannière de Metro)
- Adonis (bannière de Metro)
- Maxi (bannière de Loblaws)
- Provigo (bannière de Loblaws)
- Avril Supermarché Santé (chaîne spécialisée en produits biologiques et naturels)
- Les Marchés Tradition (bannière de Sobeys)
- Bonichoix (bannière de Sobeys, petites épiceries locales)
- Mayrand (bannière d'Empire Company Limited, entrepôt alimentaire en gros)
- Walmart
- Costco
Quincailleries
Avec les matériaux de construction et l'électronique maintenant visés par les tarifs de 50 %, magasiner canadien dans ce secteur pourrait bientôt faire une réelle différence sur ta facture de rénos.
Avec les nombreuses transactions et changements de propriétaires ou d'actionnaires dans ce secteur au cours des dernières années, il peut être difficile de s’y retrouver lorsqu’il s’agit de choisir un commerce local.
Quincailleries québécoises et canadiennes :
- Canac (chaîne québécoise de quincailleries et de matériaux de construction)
- Patrick Morin (chaîne québécoise de quincailleries et centres de rénovation, rachetée par Home Hardware et des investisseurs québécois)
- BMR (bannière québécoise de quincailleries et centres de rénovation appartenant à Sollio Groupe Coopératif)
- Canadian Tire (chaîne canadienne de magasins offrant des articles pour la maison, l'automobile, le plein air et la rénovation)
- Home Hardware (chaîne canadienne de quincailleries opérant sous un modèle coopératif)
Quincailleries américaines :
- Home Depot
- RONA
- Réno-Dépôt
Magasins à bas prix
Dans un contexte où plusieurs produits importés des États-Unis risquent de coûter plus cher, ces bannières d'ici restent une valeur sûre pour continuer à magasiner futé sans se ruiner.
Magasins à bas prix québécois et canadiens :
- Tigre Géant (chaîne canadienne offrant vêtements, alimentation et articles ménagers à bas prix)
- Dollarama (chaîne canadienne spécialisée dans les articles à prix réduit)
- Hart (chaîne québécoise de magasins à rabais proposant vêtements, meubles et articles pour la maison)
- Rossy (chaîne québécoise de magasins à escompte offrant une large gamme de produits, incluant vêtements et articles ménagers)
- Magi-Prix, Dollar Extra Plus et Entrepôt en Folie (chaînes québécoises de magasins à bas prix proposant divers articles du quotidien)
- Korvette (chaîne québécoise de magasins à rabais fondée en 1958, aujourd'hui propriété de Paul Nassar, également propriétaire de Hart)
Magasins à bas prix américains :
- Dollar Tree
Pharmacies
Si tu trouves de tout au Jean Coutu, même un ami, reste à savoir si cet ami est Américain. Rassure-toi, il est bien Québécois. Cependant, certaines chaînes de pharmacies sont maintenant affiliées à des compagnies pharmaceutiques des États-Unis. Voici quoi savoir pour faire un choix éclairé.
Pharmacies québécoises et canadiennes :
- Jean Coutu (chaîne québécoise de pharmacies, appartenant au groupe Metro)
- Brunet (chaîne de pharmacies québécoise, propriété de Metro)
- Familiprix (chaîne de pharmacies québécoise exploitée en mode coopératif)
- Accès Pharma (chaîne québécoise de pharmacies située dans les Walmart de la province)
- Pharmaprix (chaîne de pharmacies canadienne, bannière québécoise de Shoppers Drug Mart appartenant à Loblaw)
Pharmacies américaines :
- Walmart Pharmacy
Chaînes de café
Impossible de passer à côté du café dans cette liste : c'est souvent le premier réflexe du matin, et plusieurs chaînes populaires au Québec sont loin d'être aussi canadiennes qu'on pourrait le croire. Voici les options d'ici à privilégier si tu veux garder ton café (et ton portefeuille) 100 % local.
Cafés québécois et canadiens :
- Tim Hortons (propriété de Restaurant Brands International, une entreprise canado-brésilienne)
- Van Houtte (exploitée par le Groupe MTY, une entreprise québécoise, mais la marque et la production de café appartiennent à l'américaine Keurig Dr Pepper)
- Second Cup
- Café Dépôt
- Brûlerie St-Denis
- Tout autre café local de ton quartier
Cafés américains :
- Starbucks
- Dunkin'
- McCafé
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