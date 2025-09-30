Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive cette semaine - Voici combien tu pourrais recevoir

Une centaine de dollars qui arrive cette semaine dans ton compte = OUI! 🤑

Drapeau du Canada. Droite : Argent canadien.

Un versement de l'Agence du revenu du Canada en lien avec la TPS/TVH aura lieu très bientôt.

Praveen Kumar Nandagiri I Unsplash, Gabriel Vergani I Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

On ne le dira jamais assez, tout coûte cher et il peut être difficile pour de nombreuses personnes d'y arriver financièrement. Bonne nouvelle : si tu fais partie des gens qui sont admissibles au crédit pour la TPS/TVH, sache que l'Agence du revenu du Canada (ARC) a prévu un versement au tout début du mois d'octobre 2025.

À lire également : 7 crédits et prestations qui seront versés aux Québécois en octobre 2025

Ce crédit d'impôt fédéral est conçu pour donner un sérieux coup de main aux personnes à revenu faible ou moyen afin d'alléger le poids des taxes sur les achats du quotidien. Si tu es admissible, un versement variant entre 133 $ et 174 $ sera déposé cette semaine, selon ta situation. Voici l'essentiel à savoir sur ce paiement trimestriel versé par l'Agence du revenu du Canada.

Qui peut recevoir le crédit pour la TPS/TVH?

Pour toucher le crédit entre juillet 2025 et juin 2026, il faut que tu coches toutes ces cases :

  • Avoir 19 ans ou plus au début d'un trimestre de paiement (ou être marié.e, vivre en union de fait ou être parent et habiter avec ton enfant);
  • Résider au Canada pour des raisons fiscales;
  • Avoir produit ta déclaration de revenus 2024

Selon ton revenu familial net ajusté, tu peux recevoir le crédit au complet ou seulement une partie. Les montants changent selon ta situation familiale. Plus ton revenu grimpe, plus le crédit descend, jusqu'à disparaître complètement une fois les seuils dépassés.

Il est important de noter que même si tu n'as pas d'impôt à payer, tu dois quand même produire ta déclaration de revenus pour être admissible au crédit. C'est une erreur courante que font plusieurs personnes admissibles qui passent ainsi à côté de leur prestation.

Montants du crédit TPS/TVH : combien vas-tu recevoir?

La somme que tu reçois dépend de ton revenu familial net, de ta situation maritale et du nombre d'enfants à ta charge, si tu en as. Pour l'année de prestation 2025-2026, voici les montants maximaux :

  • 533 $ pour une personne seule;
  • 698 $ si tu es en couple;
  • 184 $ par enfant de moins de 19 ans.

Pour les personnes vivant seules, le montant commence à réduire lorsque le revenu annuel dépasse 45 000 $ et 45 521 $ pour les couples.

Exemples concrets selon ta situation

Pour mieux comprendre combien tu pourrais recevoir, voici quelques exemples de situations courantes :

Situation 1 : Personne seule sans enfant
Si tu es célibataire avec un revenu de 35 000 $, tu recevras le montant maximum de 533 $ par année, soit 133,25 $ par trimestre. Ce montant est versé en octobre, janvier, avril et juillet.

Situation 2 : Couple sans enfant
Un couple avec un revenu familial combiné de 40 000 $ recevra 698 $ par année, soit 174,50 $ par versement trimestriel. C'est le crédit de base pour les couples mariés ou en union de fait.

Situation 3 : Famille avec deux enfants
Une famille avec deux enfants de moins de 19 ans et un revenu familial de 42 000 $ recevra le montant maximum : 698 $ (couple) + 368 $ (2 enfants x 184 $) = 1 066 $ par année. Divisé en quatre versements, ça fait 266,50 $ chaque trimestre.

Situation 4 : Parent seul avec un enfant
Un parent célibataire avec un enfant et un revenu de 38 000 $ recevra 533 $ + 184 $ = 717 $ par année, soit 179,25 $ par trimestre.

Comment fonctionne la réduction progressive du crédit?

Le crédit pour la TPS/TVH utilise un système de réduction progressive, ce qui signifie que le montant diminue graduellement à mesure que ton revenu augmente, plutôt que de disparaître d'un coup.

Pour une personne seule, la réduction commence à partir d'un revenu de 45 000 $. Le crédit est réduit de 5 % de la partie du revenu qui dépasse ce seuil. Par exemple, si tu gagnes 50 000 $, la réduction sera de 5 % de 5 000 $ (50 000 $ - 45 000 $), soit 250 $. Tu recevrais donc 283 $ au lieu de 533 $.

Pour les couples, le seuil de réduction est de 45 521 $. La même formule de 5 % s'applique. Ainsi, un couple avec un revenu de 55 000 $ verrait son crédit réduit de 5 % de 9 479 $ (55 000 $ - 45 521 $), soit environ 474 $, ce qui lui laisserait 224 $ au lieu des 698 $ maximum.

Quand arrive le paiement du crédit TPS/TVH en octobre 2025?

Date du versement : 3 octobre 2025

Les prestations arrivent en quatre versements trimestriels égaux. Cette semaine, une personne seule peut recevoir 133,25 $, alors qu'une personne mariée ou en union de fait peut toucher 174,50 $. En plus, chaque enfant à charge de moins de 19 ans donne droit à un supplément de 46 $.

Voici les dates des versements à venir :

  • 3 octobre 2025
  • 5 janvier 2026
  • 5 avril 2026

Les dépôts sont généralement effectués tôt le matin de la date prévue. Si le 5 du mois tombe un week-end ou un jour férié, le paiement est versé le jour ouvrable précédent, comme c'est le cas pour octobre.

Comment faire pour recevoir le crédit?

Aucune démarche particulière n'est requise de ta part… sauf de produire, comme chaque année avant la fin avril, ta déclaration de revenus. C'est en fonction de celle-ci que le fisc calcule automatiquement le montant auquel tu as droit.

L'ARC utilise les informations de ta déclaration de revenus 2024 pour déterminer ton admissibilité et calculer ton crédit pour la période de juillet 2025 à juin 2026. Voilà pourquoi il est crucial de produire ta déclaration même si tu n'as aucun impôt à payer ou si ton revenu est très faible.

Si ta situation change en cours d'année (mariage, naissance, séparation), assure-toi d'en informer l'ARC pour que tes prestations soient ajustées en conséquence. Tu peux mettre à jour ton état civil via ton compte Mon dossier en ligne.

Comment vérifier tes paiements et ton admissibilité?

Tu peux facilement vérifier le statut de tes paiements et ton admissibilité en te connectant à ton compte Mon dossier sur le site de l'ARC. Une fois connecté, tu auras accès à :

  • L'historique de tous tes paiements de TPS/TVH
  • Le montant exact que tu recevras lors du prochain versement
  • Les dates prévues des prochains paiements
  • Ton statut d'admissibilité

Si tu n'as pas encore de compte Mon dossier, c'est le moment de t'en créer un. C'est gratuit et ça te permet de gérer toutes tes affaires fiscales en ligne, incluant tes déclarations de revenus, tes prestations et tes avis de cotisation.

Les changements récents au programme

Le gouvernement fédéral ajuste régulièrement les montants du crédit pour la TPS/TVH en fonction de l'inflation. Pour l'année de prestation 2025-2026, les montants ont été indexés pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.

De plus, le gouvernement a annoncé qu'il examine actuellement différentes façons d'améliorer le soutien offert aux Canadien.ne.s à revenu faible et moyen, ce qui pourrait inclure des ajustements futurs au crédit pour la TPS/TVH.

Pour en savoir plus sur le crédit pour la TPS/TVH et consulter les détails les plus récents, c'est par ici.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

