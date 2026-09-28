Costco : Les « deals » d'octobre sont dévoilés et voici 16 aubaines pour ton garde-manger
Allô les plats réconfortants à prix réduit!
Les températures commencent à baisser, c’est donc le moment tout indiqué pour faire le plein de produits pratiques pour les lunchs, les soupers réconfortants et les réserves du garde-manger. La nouvelle circulaire du Costco regorge justement d’aubaines sur des produits d’épicerie, avec des rabais allant jusqu’à 12 $ sur certains articles alimentaires.
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La majorité des offres présentées ici sont valides du 28 septembre au 25 octobre 2026, tandis que quelques-unes prennent fin plus tôt, soit le 11 octobre. Café, fromages, repas faciles, collations et essentiels à garder sous la main : on a retenu 16 produits en spécial et calculé le prix par unité ou au poids pour t’aider à voir lesquels pourraient vraiment valoir le détour.
Fromage à l’ail et aux fines herbes Boursin
Fromage Boursin à l’ail et aux fines herbes en spécial au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 13,49 $, soit 3,50 $ de rabais (valide jusqu’au 11 octobre)
Prix par fromage : Environ 3,33 $
Avec trois fromages de 150 g dans l'ensemble, chaque Boursin te revient à environ 3,33 $. Ça peut être le bon moment pour faire des réserves si tu aimes en avoir sous la main pour les craquelins, les plateaux ou même pour ajouter une touche crémeuse à tes recettes.
Assortiment de craquelins Dare
Assortiment de craquelins Breton et Vinta de Dare en spécial au Costco.
Prix : 9,49 $ plutôt que 11,99 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu’au 11 octobre)
Prix par 100 g : Environ 0,76 $
Avec 1,25 kg de craquelins répartis dans six boîtes, cet assortiment peut facilement servir pour les collations, les lunchs ou les plateaux de fromages quand la visite vient faire un tour à la maison. Tu obtiens deux boîtes de Breton original, deux aux légumes du jardin et deux de Vinta original pour moins de 10 $.
Longe de porc Kirkland Signature
Longe de porc Kirkland Signature en spécial au Costco.
Prix : 6 $ de rabais par unité (valide jusqu’au 11 octobre)
Format : Environ 4 kg
Voilà le genre de gros format qui peut être pratique si tu aimes portionner ta viande et remplir le congélateur. Le rabais de 6 $ s’applique directement à chaque longe, alors le montant final dépendra du poids et du prix de l'unité choisie en entrepôt.
Café McCafé en capsules K-Cup
Capsules de café McCafé en spécial au Costco.
Prix : 42,99 $ plutôt que 54,99 $, soit 12 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par capsule : Environ 0,54 $
Ton café du matin revient ici à environ 0,54 $ la tasse avec le rabais. La boîte contient 80 capsules, et tu peux choisir entre la torréfaction supérieure et la version aux épices d’automne pour ajouter une petite touche de saison à tes matins.
Pizza quatre fromages sans gluten Sabatasso’s
Pizzas quatre fromages sans gluten Sabatasso’s en spécial au Costco.
Prix : 13,99 $ plutôt que 17,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par pizza : Environ 7 $
Deux pizzas pour moins de 14 $, ça peut être pratique pour avoir un souper de secours au congélo. Elles sont garnies de quatre fromages et, surtout, elles sont sans gluten, ce qui en fait une option intéressante pour les personnes qui doivent éviter ce groupe de protéines végétales.
Raviolis façon soupe à l’oignon avec sauce au bœuf Rana
Raviolis façon soupe à l’oignon Rana en spécial au Costco.
Prix : 14,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par 100 g : Environ 1,51 $
Avec l’automne bien installé, ce plat a pas mal tout pour servir un souper réconfortant. L’ensemble de 992 g combine des raviolis aux oignons rôtis, du fromage fontina et une sauce au bœuf avec oignons caramélisés. Miam!
Pommes de terre à la normande au four Main St. Bistro
Pommes de terre à la normande Main St. Bistro en spécial au Costco.
Prix : 9,49 $ plutôt que 11,99 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par 100 g : Environ 0,84 $
Pour accompagner ton souper sans avoir à sortir la planche à découper, ce plat préparé fait une bonne partie du travail à ta place. Le contenant renferme 1,13 kg de pommes de terre à la normande fromagées et gourmandes, ce qui revient à moins de 10 $ pendant la promotion.
Légumes-racines grillés à la flamme PuraVida
Légumes-racines grillés à la flamme PuraVida en spécial au Costco.
Prix : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par 100 g : Environ 0,83 $
Patates douces, panais, carottes et oignons rouges sont réunis dans ce gros sac de 1,8 kg. Comme le mélange est congelé, tu peux simplement prendre la quantité nécessaire pour ton repas vite fait, et conserver le reste pour une prochaine fois.
Minis guacamoles biologiques Wholly Guacamole
Guacamole biologique Wholly Guacamole en spécial au Costco.
Prix : 11,99 $ plutôt que 15,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par portion : Environ 1 $
Les petits formats peuvent être vraiment pratiques pour les lunchs, mais aussi pour éviter de retrouver un demi-pot de guacamole brun dans le frigo. Cette boîte contient douze contenants de 57 g chacune, ce qui revient à environ 1 $ la portion pendant le spécial.
Sauce pour poulet au beurre KFI
Sauce pour poulet au beurre KFI en spécial au Costco.
Prix : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par pot : Environ 4 $
Pour les soirs où tu veux préparer quelque chose de goûteux sans passer une éternité dans la cuisine, tu peux simplement sortir un de ces deux pots de 650 ml afin d'agrémenter du poulet ou des pois chiches. Avec le rabais, chacun revient à environ 4 $, et tu auras déjà la base pour concocter ton repas.
Gruau rapide Quaker
Gruau rapide Quaker en spécial au Costco.
Prix : 8,99 $ plutôt que 11,99 $, soit 3 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par 100 g : Environ 0,17 $
Plus de 5 kg de gruau, c’est clairement un format Costco! Par contre, à environ 0,17 $ par 100 g avec le rabais, ça peut être une bonne occasion de faire des réserves si l’avoine fait partie de tes déjeuners ou de tes recettes sur une base régulière.
Assortiment de barres protéinées Simply Protein
Assortiment de barres protéinées Simply Protein en spécial au Costco.
Prix : 14,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par barre : Environ 0,94 $
À moins de 1 $ chacune pendant le spécial, ces barres peuvent facilement trouver leur place dans ton sac ou tes lunchs. L’assortiment en contient huit au beurre d’arachide et chocolat ainsi que huit au chocolat noir et aux amandes.
Assortiment de mini-barres Dairy Milk de Cadbury
Assortiment de mini-barres Dairy Milk de Cadbury en spécial au Costco.
Prix : 15,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par mini-barre : Environ 0,36 $
L’Halloween approche, alors ce sac pourrait régler une partie de ta distribution de bonbons... ou te permettre de te sucrer le bec durant un moment. Il contient 45 mini-barres assorties, dont des variétés Dairy Milk, Mini Eggs, noisettes ainsi que fruits et noix, pour environ 0,36 $ chacune.
Bouillon de poulet sans sel ajouté Simply de Campbell’s
Bouillon de poulet sans sel ajouté Simply de Campbell’s en spécial au Costco.
Prix : 9,49 $ plutôt que 11,99 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par contenant : Environ 1,58 $
Avec six contenants de bouillon dans une boîte, tu peux faire pas mal de soupes, sauces et autres recettes avant d’arriver au bout de tes réserves. Chaque carton revient à environ 1,58 $ avec le rabais, et la formule est sans sel ajouté.
Mousse au spéculoos Delici
Mousse au spéculoos Delici en spécial au Costco.
Prix : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par portion : Environ 1,83 $
Si tu es fan de biscuits spéculoos, ce dessert pourrait facilement te faire de l'œil. Chaque portion combine une mousse crémeuse, des morceaux de biscuits et une sauce au spéculoos, le tout garni de miettes caramélisées. Avec six desserts dans l’ensemble, chacun revient à environ 1,83 $.
Pâtés impériaux au porc Minh
Pâtés impériaux au porc Minh en spécial au Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu’au 25 octobre)
Prix par pâté impérial : Environ 0,62 $
À moins de 0,65 $ chacun, ces pâtés impériaux peuvent être pratiques à garder au congélo pour compléter un repas ou improviser une petite entrée. La boîte en contient 16 au porc, répartis dans deux sacs de huit pour ne pas avoir à tout ouvrir d’un coup.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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