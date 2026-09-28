Une intrusion armée est survenue dans une maison d'OD Panama et la production réagit
Un incident qui n’avait rien d’une twist planifiée a secoué le tournage d’Occupation Double Panama au cours des derniers jours. Des hommes armés se sont introduits dans l’une des maisons où vivent les candidats de la téléréalité de dating québécoise.
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C’est La Presse qui a d’abord révélé l’affaire dimanche. Selon le quotidien, trois hommes armés seraient entrés dans la villa des gars dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir déjoué les mesures de sécurité en place.
Narcity Québec a joint Productions J, l’entreprise de Julie Snyder qui produit l’émission pour Noovo et Crave. Sa directrice des communications, Marie-Ève Dutrisac, a confirmé l’incident dans une déclaration écrite.
« Malgré les mesures de sécurité en place, une intrusion armée est survenue dans l'une des maisons d'Occupation Double. Nous tenons à préciser que tous les candidats ainsi que les membres de l'équipe de production vont bien », a-t-elle indiqué.
Plus de sécurité autour des maisons
Productions J affirme avoir réagi rapidement après l'événement.
« À la suite de l'incident, des mesures de sécurité supplémentaires ont été déployées en collaboration avec la police nationale afin de renforcer la protection du site », a précisé Marie-Ève Dutrisac.
Les célibataires continuent aussi d’être accompagnés par l’équipe sur place. Selon la directrice des communications, ils « continuent également de bénéficier d’un accompagnement soutenu de la production et de la psychologue attitrée sur place ».
Quant à savoir si cet événement viendra perturber le calendrier de la saison, Productions J assure que ce n’est pas le cas. « Les tournages se poursuivent comme prévu », indique l’équipe.
Plusieurs questions restent sans réponse
Narcity Québec a questionné à Productions J afin d'en savoir plus sur le déroulement de l'intrusion, sur l'état des candidats présents dans la villa et sur la façon dont l'événement pourrait être abordé à l'écran. L'entreprise n'a pas souhaité donner plus de détails.
Selon les informations rapportées par La Presse, les individus impliqués auraient été arrêtés.
Les maisons d'OD Panama sont situées à Los Destiladeros, dans la région de Pedasí, un secteur aisé et tranquille de la côte du Pacifique, loin de la ville de Panama.
Est-ce qu'on va le voir à la télé?
C’est maintenant l’une des grandes questions entourant cet incident. Les maisons d’OD étant équipées de nombreuses caméras, il est possible qu’une partie des événements ou de leurs répercussions ait été captée. Les candidats pourraient également revenir sur ce qui s’est passé dans les épisodes.
Pour l’instant, Productions J n’a toutefois pas indiqué si l’intrusion sera montrée ou même abordée à l’écran.
Comme le tournage se déroule environ trois semaines à l’avance sur la diffusion, les conséquences de l’événement pourraient se retrouver dans les épisodes présentés vers la mi-octobre. On ignore également quels célibataires étaient toujours dans l’aventure au moment de l’intrusion.
Occupation Double Panama est présentée du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo, et les épisodes sont également offerts en rattrapage sur Crave.