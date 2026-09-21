Les éliminations d’OD Panama font déjà réagir et le public commence à perdre patience
Deux « dimanches d'élimination », zéro élimination le dimanche. 😬
La téléréalité Occupation Double Panama vient à peine de commencer que son nouveau système d’éliminations fait déjà jaser, et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Les twists, on aime généralement ça. Mais quand l’épisode du dimanche s’appelle officiellement Dimanche : la soirée d’élimination et qu’il se termine sans élimination, disons que la patience de certaines personnes commence à être mise à l'épreuve.
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La saison a beau être encore toute jeune, un constat ressort déjà des réactions sur les réseaux sociaux : on s’ennuie de la bonne vieille formule. Depuis la grande première du 6 septembre, la production de cette 20e édition mise fort sur l’imprévisible. On le savait déjà : il n’y a pas eu de tapis rouge cette année, et la prod affirmait qu’on ne saurait pas dans quoi on s’embarquait.
Sauf que là, une partie du public commence à trouver qu'elle étire pas mal la sauce avec la modification d’une autre tradition : le rendez-vous dominical pour l’élimination de la semaine. Parce que pour une deuxième semaine consécutive, OD a choisi de faire durer le suspense, telle une série Netflix qui ne dévoile que cinq épisodes avant de te demander d’attendre pour connaître la suite.
Une première soirée d’élimination qui n’en était pas vraiment une
Les « Dimanche : la soirée d'élimination », ne sont pas des soirées d'élimination.Occupation Double | Crave
Dès la première semaine, la mécanique était différente de celle qu'on connaît à Occupation Double. Pendant le rendez-vous Dimanche : la soirée d’élimination - semaine 1, Tristan et Zhara, en voyage en Jamaïque, ont protégé Sabrina. Ensuite, les filles ont dû protéger l’une des leurs, et leur choix s’est arrêté sur Zhara. Les quatre premiers gars, eux, ont décidé de sauver Emma. Puis, pas d'élimination. L’épisode s’est terminé sur un cliffhanger, sans qu’on sache qui allait réellement quitter l’aventure.
On savait toutefois que ça risquait de brasser. Alors que plusieurs coups de coeur des garçons étaient en danger, ce sont de nouveaux hommes, qui ne connaissaient pas les candidates, qui allaient prendre la décision.
Et si tu pensais qu’il s’agissait simplement d’une twist pour lancer la saison, OD avait visiblement d’autres plans.
Deuxième dimanche, même twist, même suspense
Lors de la soirée d’élimination suivante, diffusée ce 20 septembre, le scénario s’est répété avec quelques modifications.
Cette fois, plutôt que de protéger des célibataires, il fallait en mettre en danger. Les quatre premiers garçons ont choisi Brian. La deuxième cohorte de gars a ensuite dû faire le même exercice parmi les siens, et c’est Alexis qui s’est porté volontaire pour se retrouver dans cette position précaire.
Brian et Alexis sont donc au cœur de la prochaine décision.
Sauf que, encore une fois, le public n’a pas obtenu de réponse avant la fin de l’épisode. Et la décision finale ne repose pas entre les mains des candidates déjà installées dans l’aventure, mais dans celles de deux nouvelles venues : Alanna et Émilie.
Il faudra donc continuer d’écouter OD cette semaine pour connaître la suite.
Un autre chouchou éliminé?
Bien sûr, les candidats auraient pu voir venir ce genre de twist puisqu’elle venait tout juste de se produire. Mais ce ne fut pas le cas.
La semaine précédente, Alexa, l’une des favorites du public et la top de Jacob, avait été éliminée alors que les personnes qui prenaient la décision ne la connaissaient pas. Voilà maintenant qu’un scénario semblable se dessine.
Certains téléspectateurs et certaines téléspectatrices trouvent frustrant que le sort des célibataires puisse dépendre de personnes qui viennent tout juste de les rencontrer, alors que l’objectif de l’aventure reste, du moins en principe, de créer des connexions amoureuses.
Alexis pourrait-il maintenant subir le même sort, même s’il semble apprécié dans les maisons? C’est à suivre.
Le public s'enflamme sur les réseaux sociaux
Le public réclame une élimination du dimanche.@od_officiel | Instagram
Sur les réseaux sociaux d'OD, les fans de l'émission sont par centaines à réclamer le retour des dimanches tels qu'on les aime.
« Dimanche = Élimination !!! », écrit une internaute, qui n’achète visiblement pas le nouveau concept du lundi. Au moment de publier ces lignes, lundi matin, son commentaire cumulait plus de 420 mentions « J’aime ».
Une autre rappelle une tradition bien québécoise que ce changement vient carrément bousculer : les soupers du dimanche en famille ou entre ami.e.s pour regarder l’élimination de la semaine.
Pourquoi l'appeler « Dimanche : soirée d'élimination » s'il n'y a pas d'élimination? Occupation Double | Facebook
D'autres y vont plus franchement. « Rendez-nous nos éliminations du dimanche. Ça n’a plus de saveur si vous l’enlevez », lance une personne sur le compte Instagram de l'émission.
Plusieurs pointent aussi l’ironie du titre de l’épisode. Pourquoi l’appeler Dimanche : la soirée d’élimination s’il n’y a pas d’élimination?
Le concept de « Partie 2 », ça ne passe pas le dimanche pour les fans d'Occupation Double. Occupation Double | Facebook
Le concept de « partie 2 » ne semble donc pas pas passer aussi bien qu'une Pepito Sangria lors d'un party auprès de certains fans d’OD.
Et même parmi celles et ceux qui promettent de continuer à regarder, le message envoyé à la prod est assez clair : les cliffhangers et les twists à répétition commencent à nuire à l'expérience. Les fans les plus fidèles vont écouter l'émission quand même.
Évidemment, deux semaines ne suffisent pas pour savoir si OD conservera cette formule pendant toute la saison. Une téléréalité qui répète exactement la même formule année après année finirait probablement par devenir prévisible, et les twists font partie de l’ADN de l’émission. Mais une twist fonctionne surtout lorsqu’elle surprend. Quand le dimanche se termine systématiquement sur une décision reportée, le rebondissement risque tranquillement de devenir la nouvelle routine.
Après deux « soirées d’élimination » qui étirent leur verdict, une partie du public semble donc avoir un souhait assez simple pour dimanche prochain : une soirée d’élimination avec, eh bien, une élimination!
Bref, si OD voulait faire jaser pour son édition anniversaire, c’est mission accomplie.
Reste à voir si la prod gardera le cap sur son nouveau format ou si le classique « tu peux faire ta valise » du dimanche soir finira par reprendre sa place.
La téléréalité Occupation Double Panama est diffusée du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave.
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