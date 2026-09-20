Quel est le salaire d’un prof de cégep en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Toi aussi, tu te demandes combien ton prof de philo est payé, hein? 😬

Un prof devant un établissement scolaire, des étudiants et de l'argent canadien.

On s'est penché sur le salaire des profs de cégeps en 2026 ainsi qu'à leurs conditions de travail.

Photomontage | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Être prof au cégep en 2026, est-ce que c'est payant? On a fouillé pour connaitre le salaire d'une personne membre d'un corps professoral au collégial. Horaire, avantages sociaux et échelle salariale : voici tout ce qu’il faut savoir sur ce job qui forme la relève professionnelle de demain.

À lire également : Quel est le salaire d’un prof d’université au Québec en 2026? Voici combien ça gagne

Il faut d'abord savoir que la tâche d'une personne qui enseigne au cégep ne se limite pas à donner ses cours.

Selon les conventions collectives de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et de la Fédération de l’enseignement collégial (FEC-CSQ), les deux grands syndicats représentant la quasi-totalité du personnel enseignant des cégeps publics, la tâche ne se limite pas aux heures passées en classe.

Les profs doivent notamment préparer leurs plans d’études, leurs cours, leurs laboratoires et leurs stages, en plus d’enseigner et d’encadrer la population étudiante. À cela s’ajoutent notamment la préparation et la correction des examens ainsi que la participation aux rencontres départementales.

Certaines personnes peuvent aussi assumer d'autres responsabilités, comme la coordination d'un département ou d'un programme, participer au développement des programmes ou encore prendre part à des activités de recherche et d'innovation pédagogique.

Quel est l'horaire d'un prof ou d'une prof de cégep?

On est loin d’un simple 9 à 5. Et la semaine des profs n’est pas consacrée uniquement à l’enseignement. Autrement, bonjour la bouche sèche rendue au vendredi!

Une personne qui enseigne à temps complet doit fournir une disponibilité de 32,5 heures par semaine. Du côté de la FNEEQ, celle-ci est normalement répartie à raison de 6,5 heures par jour. La convention de la FEC prévoit également 6,5 heures par jour, du lundi au vendredi, pour un maximum hebdomadaire de 32,5 heures.

Cette période englobe donc bien plus que les cours donnés devant un groupe, puisque la préparation, la correction, l'encadrement et plusieurs autres responsabilités font partie de la tâche.

Quel est le salaire des profs de cégep?

Bonne nouvelle pour simplifier les calculs : que le syndicat local soit affilié à la FNEEQ-CSN ou à la FEC-CSQ, les enseignantes et enseignants à l'enseignement régulier sont soumis à la même échelle salariale.

Depuis le 1er avril 2026, celle-ci compte 20 échelons et s'étend de 57 548 $ à 110 825 $ par année pour une personne à temps complet.

Voici l'échelle salariale des profs de l'enseignement régulier, selon les conventions collectives en vigueur jusqu'en 2028 :

  • Échelon 1
    • 57 548 $
  • Échelon 2
    • 59 374 $
  • Échelon 3
    • 61 275 $
  • Échelon 4
    • 63 235 $
  • Échelon 5
    • 65 259 $
  • Échelon 6
    • 67 347 $
  • Échelon 7
    • 70 651 $
  • Échelon 8
    • 72 874 $
  • Échelon 9
    • 75 170 $
  • Échelon 10
    • 78 113 $
  • Échelon 11
    • 80 894 $
  • Échelon 12
    • 84 079 $
  • Échelon 13
    • 86 896 $
  • Échelon 14
    • 91 229 $
  • Échelon 15
    • 95 771 $
  • Échelon 16
    • 100 550 $
  • Échelon 17
    • 105 578 $
  • Échelon 18
    • 107 299 $
  • Échelon 19
    • 109 048 $
  • Échelon 20
    • 110 825 $

Sache que tu ne commences pas nécessairement au bas de l’échelle lorsque tu es un petit nouveau ou une petite nouvelle au sein de l’établissement.

Ton classement dépend notamment de ton expérience professionnelle et de ton niveau de scolarité. Des années passées à enseigner auparavant peuvent ainsi être reconnues et te permettre d’accéder directement à un échelon plus élevé.

Les derniers échelons ne sont d'ailleurs pas accessibles à tout le monde. L'échelon 18 peut notamment être atteint avec une maîtrise reconnue dans la discipline enseignée ou dans un domaine apparenté et utile à l'enseignement.

Les échelons 18, 19 et 20 sont également accessibles aux personnes dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus et qui détiennent un doctorat de troisième cycle.

Quant aux établissements privés, les conditions salariales varient d’un collège à l’autre. Certains cherchent toutefois à maintenir une rémunération comparable à celle du réseau public.

Pour ce qui est des chargées et chargés de cours, la rémunération est plutôt calculée selon un taux horaire établi en fonction du nombre d’heures enseignées. D’après les deux conventions collectives analysées, celui-ci varie de 99,09 $ à 138,27 $ l’heure, selon la scolarité et l’expérience de la personne.

Ces personnes doivent tout de même préparer leurs cours, enseigner, corriger les travaux et les examens ainsi qu’encadrer leurs étudiantes et étudiants. Elles ne bénéficient toutefois pas exactement des mêmes conditions que le personnel enseignant à temps complet ou à temps partiel, notamment en matière d’assurances et de vacances.

Dans un texte publié en décembre 2023 sur le site du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM (SPPEUQAM), il était avancé que les personnes en situation de précarité — ce qui comprend notamment des profs sans permanence ainsi que des chargées et chargés de cours — représentaient environ 40 % du corps enseignant dans les cégeps.

Quels sont les avantages sociaux des profs au cégep?

Le salaire n'est qu'une partie de l'équation lorsqu'on regarde les conditions de travail des profs de cégep.

Une enseignante ou un enseignant à temps complet a notamment droit à deux mois de vacances rémunérées après dix mois de disponibilité. Celles-ci se prennent généralement entre le 15 juin et le 1er septembre, sauf lorsque certains besoins pédagogiques exigent un autre calendrier.

À cela s'ajoutent différents régimes d'assurance, des droits parentaux, des congés pour raisons familiales ainsi que des dispositions liées à la retraite. Plusieurs membres du personnel enseignant sont notamment visés par le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.

Une retraite progressive peut aussi permettre, sous certaines conditions, de réduire sa disponibilité pendant une période allant d'un à cinq ans.

Quelles sont les études pour devenir prof au cégep?

Comme pour les profs d'universités, il n'existe pas de parcours scolaire typique pour devenir enseignant ou enseignante au cégep. Tu n'as d'ailleurs pas à obtenir un diplôme pour pratiquer légalement, comme c'est le cas dans les écoles primaires et secondaires.

Les exigences sont plutôt déterminées en fonction de la discipline et des besoins de l’établissement, que ce soit pour enseigner la littérature, la psychologie, les sciences, l’informatique ou une technique spécialisée.

Les comités de sélection doivent accorder une importance à la compétence professionnelle et aux aptitudes pédagogiques des candidatures.

Pour plus d'informations sur les conventions collectives analysées dans le cadre de cet article, les voici :

Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.

Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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