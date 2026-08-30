Quel est le salaire d’un prof d’université au Québec en 2026? Voici combien ça gagne
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Le job de professeur et professeure d’université au Québec est essentiel pour la formation postsecondaire de la relève de demain, que ce soit en droit, en politique, en communication, en sciences et bien plus. À quoi ressemble leur salaire en 2026? Horaire, avantages sociaux et échelle salariale : voici tout ce qu’il faut savoir.
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D'entrée de jeu, ça mange quoi en hiver, un prof d'université? En plus d'enseigner, de conseiller et de guider les personnes étudiantes, le travail professoral comprend notamment la préparation des cours, la correction et l'évaluation des travaux, la recherche, l'encadrement aux cycles supérieurs ainsi que la participation à différentes activités liées à la vie universitaire, comme des réunions ou des comités.
Une personne membre du corps professoral peut également occuper différentes fonctions au sein de l'université. Par exemple, ton ou ta prof est peut-être aussi directeur ou directrice de programme. Dans ce cas, une prime salariale peut s'ajouter.
Aussi, ce n'est pas un horaire fixe de 9 h à 17 h. D'abord, l'horaire dépend de l'établissement pour lequel ils et elles travaillent. Ensuite, oublie l'horaire fixe de 35 à 40 heures par semaine.
Les conventions collectives qu'on a fouillées définissent plutôt une charge de travail annuelle qui englobe l'ensemble des tâches citées ci-haut, ce qui laisse une certaine autonomie dans l'organisation du temps de travail.
Les horaires de cours et certaines obligations de présence sont toutefois encadrés, et les règles varient d’une université à l’autre.
Quel est le salaire des professeurs et professeures universitaires?
La très grande majorité des corps professoraux des universités du Québec sont syndiqués. Chacune des conventions collectives prévoit une échelle salariale assez détaillée et établit différents rangs, catégories ou classes, comme ceux de titulaire, d’agrégé ou d’adjoint, selon l’établissement.
En résumé, adjoint est le rang d'entrée, agrégé le rang intermédiaire (souvent après la permanence), et titulaire le rang le plus élevé, atteint après plusieurs années de carrière. Il faut savoir que ces statuts n’ont rien à voir avec ceux des chargées et chargés de cours.
Chaque institution a son propre système pour passer d’un rang ou d’une catégorie à l’autre. Or, règle générale, la progression salariale se fait à raison d’un échelon par année.
D’ailleurs, une personne nouvellement engagée par une université ne commence pas nécessairement au bas de l’échelle salariale. Son classement initial dépend notamment de son expérience professionnelle et universitaire ainsi que de son niveau d’études, qu’il s’agisse d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un doctorat.
Pour les besoins de l'article, on a choisi quelques-unes des grandes universités de la métropole afin de les comparer à d'autres institutions au Québec.
Université du Québec à Montréal (UQAM), selon la convention collective en vigueur jusqu’au 31 mai 2027
- Assistant.e — catégorie I (échelons 1 à 4) : de 76 210 $ à 80 874 $
- Adjoint.e — classe II (échelons 1 à 20) : de 95 024 $ à 136 868 $
- Agrégé.e — catégorie III (échelons 1 à 25) : de 113 074 $ à 167 254 $
- Titulaire — classe IV, le rang le plus élevé (échelons 1 à 19) : de 137 977 $ à 185 288 $
Université de Montréal (UdeM), selon la convention collective en vigueur jusqu'en 2028
- Adjoint.e (paliers 3 à 21) : de 98 133 $ à 139 312 $
- Agrégé.e (paliers 8 à 31) : de 113 048 $ à 168 858 $
- Titulaire, le rang le plus élevé (paliers 14 à 32) : de 139 462 $ à 191 033 $
Université Concordia, selon la convention collective échue depuis le 31 mai 2026
- Adjoint.e (échelons B1 à B13) : de 96 820 $ à 132 675 $
- Agrégé.e (échelons C1 à C19) : de 121 010 $ à 174 796 $
- Titulaire, le rang le plus élevé (échelons D1 à D22) : de 145 201 $ à 207 949 $
Université de Sherbrooke (UdeS), selon la convention collective échue depuis le 31 mars 2026
- Adjoint.e (échelons 2 à 28) : de 79 469 $ à 141 250 $
- Agrégé.e (échelons 7 à 31) : de 101 522 $ à 152 020 $
- Titulaire, le rang le plus élevé (échelons 12 à 34) : de 121 605 $ à 173 876 $
Université Laval, selon la convention collective en vigueur jusqu'en 2027
- Assistant.e — classe I (échelons 0 à 15) : de 76 391 $ à 101 909 $
- Adjoint.e — classe II (échelons 3 à 29) : de 102 030 $ à 140 547 $
- Agrégé.e — classe III (échelons 7 à 34) : de 118 542 $ à 159 658 $
- Titulaire — classe IV, le rang le plus élevé (échelons 11 à 34) : de 132 892 $ à 183 063 $
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), selon la convention collective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027
- Assistant.e — catégorie I (échelons 1 à 5) : de 73 723 $ à 81 378 $
- Adjoint.e — catégorie II (échelons 1 à 16) : de 95 417 $ à 125 598 $
- Agrégé.e — catégorie III (échelons 1 à 26) : de 112 121 $ à 167 503 $
- Titulaire — catégorie IV, le rang le plus élevé (échelons 1 à 22) : de 135 428 $ à 185 995 $
Quels sont leurs avantages sociaux?
C'est bien beau, le salaire, mais ce n'est pas le seul élément qui compte lorsqu'on choisit un emploi ou une voie professionnelle.
Selon certaines conditions, les profs d'université peuvent bénéficier de congés sabbatiques rémunérés, que ce soit pour se consacrer à la recherche, au perfectionnement, à la rédaction ou à la production scientifique. La rémunération, qui varie selon l'établissement, tourne généralement autour de 85 % à 100 % du salaire.
À cela s'ajoutent plusieurs avantages sociaux, comme un régime de retraite, des assurances collectives, des protections en cas de maladie ou d'invalidité, des congés parentaux et familiaux ainsi qu'environ un mois de vacances annuelles.
Certaines universités offrent aussi des avantages plus particuliers, comme des réductions de droits de scolarité pour le personnel enseignant et leur famille, des allocations de déplacement ou des compensations lorsque les vacances ne peuvent être prises normalement.
Quelles sont les études pour devenir professeur ou professeure à l'université?
Pour enseigner à l'université, il n'y a pas de parcours scolaire typique ni de diplôme à obtenir pour pratiquer légalement, comme c'est le cas dans les écoles primaires et secondaires.
Les critères d'embauche sont déterminés par les départements universitaires et les institutions elles-mêmes. Or, règle générale, le parcours passe par un baccalauréat dans le domaine d'enseignement, une maîtrise et, très souvent, un doctorat.
Le niveau d'études et l'expérience acquise, notamment en enseignement, en recherche ou dans un domaine particulier, peuvent avoir une incidence sur le classement salarial au moment de l'embauche. Le doctorat est aussi généralement requis pour progresser dans la carrière professorale et, selon l'établissement, accéder à la permanence et éventuellement au rang de titulaire.
Pour plus d'informations sur les conventions collectives analysées dans le cadre de cet article, les voici :
- Université du Québec à Montréal (UQAM), c'est par ici.
- Université de Montréal (UdeM), c'est par ici et juste ici.
- Université Concordia, c'est par ici.
- Université de Sherbrooke (UdeS), c'est par ici.
- Université Laval, c'est par ici.
- Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), c'est par ici.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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