Régime de rentes du Québec : Tu peux recevoir jusqu’à 2 394 $ cette semaine et voici quand
Bonjour, les beaux dollars! 🤑
Août tire à sa fin, et avec lui arrive le prochain versement du Régime de rentes du Québec (RRQ) de Retraite Québec. Pour des centaines de milliers de personnes retraitées partout dans la province, ce dépôt représente une part importante, sinon la principale source de revenus du mois.
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Si tu ne le savais pas déjà, cette prestation provinciale est alimentée tout au long de ta vie active par des cotisations prélevées automatiquement sur chacune de tes paies, sans que tu aies eu à faire quoi que ce soit pour t’y inscrire.
Toutefois, le montant versé n’est jamais le même d’une personne à l’autre. Certaines personnes prestataires touchent à peine quelques centaines de dollars par mois, tandis que d’autres approchent le plafond, actuellement fixé à près de 2 400 $.
Pourquoi le montant varie d’une personne à l’autre
Il n'existe pas de somme fixe pour tout le monde. Ta rente dépend de trois facteurs, soit le nombre d'années de cotisation, le total de tes revenus de travail déclarés, et l'âge auquel tu choisis de commencer à la toucher.
Une demande est possible dès 60 ans, mais le montant est alors réduit de façon permanente. À 65 ans, tu reçois la pleine rente à laquelle tes cotisations te donnent droit. En patientant jusqu'à 72 ans, le montant mensuel grimpe considérablement.
Voici les plafonds actuellement en vigueur, selon l'âge choisi.
- à 60 ans, maximum de 964,90 $ par mois, soit 64 % de la rente de référence
- à 65 ans, maximum de 1 507,65 $ par mois, soit la rente complète
- à 72 ans, maximum de 2 394,15 $ par mois, soit 158,8 % de la rente de référence
Ce sont des plafonds, pas des montants garantis. La majorité des personnes prestataires reçoivent une somme moindre, calculée au prorata de leurs cotisations réelles accumulées pendant leur carrière.
Après 65 ans, si tu es toujours sur le marché du travail, cotiser au RRQ devient facultatif, tant pour toi que pour ton employeur.
Comment faire ta demande si ce n'est pas déjà fait
Contrairement aux cotisations, qui sont automatiques dès ton premier chèque de paie, la rente n'est jamais versée sans une demande de ta part. Le traitement prend environ 12 semaines une fois la demande soumise, donc mieux vaut t'y prendre à l'avance si tu approches de l'âge où tu veux commencer à la toucher.
Tu peux faire ta demande en ligne via Mon dossier sur le site de Retraite Québec, par la poste, ou en personne dans l'un de ses bureaux. Une fois le processus amorcé, la rente est ensuite versée automatiquement chaque mois, généralement le dernier jour ouvrable.
À noter que le versement de cette semaine tombe le lundi 31 août.
Pour valider ton admissibilité ou explorer les autres programmes offerts, consulte le site officiel de Retraite Québec.
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