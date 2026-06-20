J'ai testé le populaire masque vendu 5000X en 1 mois sur Amazon que Dua Lipa utilise

À moins de 10 $, il fait fureur sur TikTok pour son effet « glass skin ». 👀✨

Dua Lipa porte le masque en gel de collagène rose PRDN de Medicube. Droite : Izabelle teste le masque en gel de collagène rose PRDN de Medicube.

Le masque en gel de collagène rose PRDN de Medicube est viral sur les réseaux sociaux, mais vaut-il le hype?

@dualipa | Instagram, Narcity Québec
Rédactrice en chef

J'aimerais dire que je suis immunisée aux tendances beauté et aux achats impulsifs qui succèdent à une soirée de scrollage sur TikTok, mais ce serait un mensonge. J'ai un réel intérêt pour l'industrie de la mode et de la beauté et je ne peux m'empêcher de tout vouloir tester : des dupes de grandes marques aux nouveaux produits qui explosent en popularité. L'un des petits derniers? Le masque gel au collagène rose PDRN de Medicube.

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Ce masque pour le visage est devenu le produit dont tout le monde parle au cours des derniers mois à cause de sa popularité sur les réseaux sociaux. Puis, on a vu la chanteuse Dua Lipa l'utiliser (et même le publier sur ses réseaux sociaux), et ce fut assez pour me convaincre de l'essayer.

Je ne suis pas la seule, d'ailleurs, à avoir voulu voir si ça vaut l'engouement : il a été vendu plus de 5 000 fois en un mois sur Amazon Canda au cours du dernier mois, et il cumule 4,5 étoiles suite à 12 036 avis. Il est aussi vendu chez le commerce de luxe Holt Renfrew, ce qui lui donne des petits points de plus niveau réputation.

Alors, est-ce qu'il mérite tout ce hype? Je l'ai testé, et voici quoi savoir.


C'est quoi exactement, ce masque gel au collagène rose PDRN de Medicube dont tout le monde parle?

Le masque est fabriqué en Corée du Sud par Medicube, une marque bien établie dans l'univers de la K-beauty. Son ingrédient vedette qui le rend si populaire est le PDRN (polydeoxyribonucleotide), un composé dérivé de fragments d'ADN de saumon que l'on retrouve de plus en plus dans les soins de la peau coréens. Il a beaucoup fait jaser, puisque le fragment d'ADN serait retiré plus précisément du sperme de saumon, avant d'être hautement purifié. En médecine esthétique, cet actif est notamment utilisé pour soutenir la régénération des tissus et favoriser la production de collagène. Dans l'industrie de la beauté, il s'est rapidement imposé comme l'un des ingrédients les plus populaires du moment.


Emballage de masques en gel de collag\u00e8ne rose \u00e0 l'ADN de saumon medicube PDRN vendu sur Amazon. Le masque en gel de collagène rose à l'ADN de saumon medicube PDRN.Amazon Canada

La formule contient également du collagène hydrolysé et de la niacinamide, deux ingrédients reconnus pour leurs propriétés hydratantes et illuminatrices. Selon les dires de Medicube, le masque contribuerait à hydrater la peau, améliorer son apparence de fermeté, atténuer l'apparence des pores, rehausser l'éclat du teint et soutenir la barrière cutanée.

Ce qui explique en partie son succès sur TikTok (à part le fait que les mots « sperme de saumon » font réagir), c'est aussi son effet visuel. Lorsqu'il est appliqué, le masque est opaque, puis il devient graduellement transparent au fil du séchage. Le résultat donne l'impression que les ingrédients sont absorbés par la peau, un effet particulièrement satisfaisant à regarder et qui a largement contribué à sa popularité.

Mon expérience et mon opinion sur le masque Medicube

Je me suis d'abord lavé le visage pour bien préparer ma peau. Une fois sorti de son emballage, le masque est découpé en quatre sections. Il y a deux grandes pièces principales, plus deux petits morceaux qu'on enlève pour les yeux, et que tu peux utiliser là où tu veux. Je les ai posés sur mes cernes. C'est une belle idée qui permet un ajustement plus personnalisé selon la forme de ton visage.

Le masque est d'un rose laiteux pâle et opaque, avec une texture en gel qui procure une sensation de fraîcheur instantanée à l'application.

Izabelle porte le masque gel au collag\u00e8ne rose PDRN de Medicube. Le masque gel au collagène rose PDRN de Medicube lors de l'application.Izabelle Bee | Narcity Québec

Les instructions recommandent de le laisser agir entre une et trois heures, jusqu'à ce qu'il devienne complètement transparent. Sur TikTok, plusieurs personnes affirment même dormir avec pour obtenir un effet glass skin optimal au réveil.

Personnellement, je trouve qu'un masque en gelée porté pendant plus de deux ou trois heures est déjà suffisamment inconfortable. Rien d'insupportable, mais quand même. En séchant, il devient aussi moins flexible, alors je m'imagine mal passer toute une nuit avec. Et surtout, l'argument qui pèse le plus dans la balance à mes yeux, c'est que la marque ne recommande pas cette utilisation sur l'emballage.

J'ai donc laissé le mien poser environ deux heures et demie. La couleur avait changé partout, sauf sur les morceaux appliqués sous mes yeux. Avec du recul, je ne pense pas que cette étape était vraiment nécessaire. J'ai vu certaines personnes, sur le Web, appliquer ces morceaux dans leur cou.

Izabelle, avec le masque gel au collag\u00e8ne rose PDRN de Medicube. Le masque gel au collagène rose PDRN de Medicube lorsqu'il est « sec ».Izabelle Bee | Narcity Québec

Est-ce que le produit est entièrement absorbé par la peau ou est-ce qu'il sèche simplement à la surface? Difficile à dire. Une chose est certaine : le changement de couleur est assez convaincant et donne l'impression que le masque agit réellement.

Le retrait a été une belle surprise. Contrairement à d'autres masques qui collent aux petits poils du visage, qui se séparent en morceaux ou qui nécessitent d'être rincés et frottés, celui-ci s'est retiré d'un seul coup, en restant parfaitement intact. Aucun résidu, aucune douleur et aucun dégât. J'ai simplement tapoté les quelques gouttes de sérum restantes avec mes mains propres, et le tour était joué.

Et le résultat? Une peau lumineuse, rebondie et bien hydratée. Mon teint était uniforme à part les rougeurs déjà présentes autour de mon nez, une zone qui n'était pas couverte par le masque, et mon visage semblait tonifié, sans la moindre sensation de tiraillement. Aucune irritation à signaler non plus, ce qui me rassurait particulièrement, puisque ma peau est plutôt sensible. L'effet « bonne mine » était bel et bien au rendez-vous.

Est-ce que ce masque a transformé la texture de ma peau à long terme? Je ne pense pas. Mais pour un coup d'éclat instantané avant un événement ou simplement pour donner un boost d'éclat à ma peau, je l'ai trouvé plus efficace que bien des masques que j'ai testés jusqu'à maintenant.

Je lui donnerais un bon 8,7/10. Je vais en racheter sans hésitation.

Ce que tu dois savoir avant d'acheter

En parcourant les avis sur les réseaux sociaux, j'ai tout de même remarqué qu'une minorité de personnes rapportaient des rougeurs après l'utilisation, même si les cas semblent rares. Comme avec n'importe quel nouveau produit de soin, il est donc préférable de faire un test d'allergie sur une petite zone de peau avant de l'appliquer sur l'ensemble du visage, surtout si tu prévois le laisser agir pendant plusieurs heures.

Côté prix, le masque est vendu 26,75 $ pour un emballage de quatre sur Amazon, ou 9,49 $ à l'unité. Considérant la qualité du produit et les résultats obtenus, je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable. Cela dit, l'option en lot est clairement la plus avantageuse.

Bref, pour une soirée self care, une occasion spéciale ou juste un regain d'éclat avant de sortir, c'est un produit que je recommande.

Masque en gel de collagène rose PRDN de Medicube

Prix sur Amazon Canada : 26,75$ pour quatre masques | 9,49 $ chacun si acheté à l'unité

C'est ici pour commander le masque sur Amazon


Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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