Voici les 4 pays les moins sûrs où voyager en 2026, selon un palmarès
Informe-toi avant de planifier ton prochain voyage! 😬
Tu es sur le point de planifier ton prochain voyage à l'étranger, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique? Tu voudras peut-être jeter un coup d'œil à ce récent palmarès, qui révèle les pays les moins sûrs et ceux qui présentent le plus de risques pour les voyageurs et les voyageuses en 2026.
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Pour établir son indice de sécurité, l'entreprise spécialisée dans la comparaison de produits financiers HelloSafe s'appuie sur 35 critères regroupés en cinq grandes catégories : les risques de catastrophes naturelles, la violence au sein de la société, l'implication dans des conflits armés, la qualité des infrastructures de santé et le niveau de militarisation.
Les données proviennent notamment de plusieurs agences des Nations Unies et de la Banque mondiale. Chaque pays obtient une note sur 100. Plus le score est faible, plus la destination est considérée comme sécuritaire.
En tête du classement figurent l'Islande (18,23), Singapour (19,99) et le Danemark (20,05). D'ailleurs, 12 des 15 destinations les plus sûres au monde se trouvent en Europe. Il s'agit d'une bonne moyenne au bâton.
En Amérique latine, une région particulièrement populaire auprès des Québécois et des Québécoises, le Paraguay (29,95) et l'Uruguay (31,19) arrivent en tête des destinations les plus sécuritaires selon l'indice HelloSafe, devançant largement plusieurs de leurs voisins.
À l'autre extrême, quatre pays dépassent le seuil de 60 points et les voici :
- Colombie – 79,21 points
- Mexique – 78,42 points
- Russie – 75,65 points
- Venezuela – 64,09 points
Selon les avertissements du gouvernement du Canada, le Mexique, une destination prisée des touristes du Québec en quête de soleil et de plages, fait l'objet d'une recommandation de faire preuve d'une grande prudence en raison du niveau élevé de criminalité et des enlèvements.
Certaines régions du pays sont même visées par un avis d'éviter tout voyage non essentiel. La Colombie est également soumise à cette recommandation dans certaines zones, en raison de la violence et de la criminalité.
En ce qui concerne la Russie et le Venezuela, Ottawa recommande aux Canadiennes et aux Canadiens d'éviter tout voyage.
Pour la Russie, cette recommandation s'explique notamment par les répercussions du conflit armé avec l'Ukraine et le risque de terrorisme.
Au Venezuela, les autorités canadiennes évoquent une situation sécuritaire très préoccupante, marquée par l'instabilité politique et économique, un taux élevé de crimes violents, le risque de détention arbitraire ainsi que la détérioration des conditions de vie, notamment les pénuries de médicaments, d'aliments de base, d'essence et d'eau.
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