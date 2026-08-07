Zoo de Granby : Mise en garde contre ses macaques qui peuvent transmettre l’herpès
Si tu as visité le zoo récemment, c'est pour toi!
Le Zoo de Granby, en collaboration avec la santé publique de l'Estrie, a lancé une mise en garde au public ainsi qu'aux visiteurs et visiteuses des derniers jours qui auraient pu être en contact avec des macaques japonais. Le problème : ces petites bêtes peuvent transmettre l'herpès B.
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Sur ses réseaux sociaux, l'institution zoologique a annoncé ce jeudi 6 août qu'un événement isolé impliquant un contact physique entre une visiteuse et un macaque japonais s'est produit le 4 août dernier.
La santé publique invite maintenant certaines personnes qui ont visité les lieux cette journée-là à faire un suivi, puisque ces animaux peuvent être porteurs de l'herpès B, un virus pouvant, dans de rares cas, affecter les humains.
Selon le communiqué, ce contact physique restreint et accidentel serait survenu dans une zone sécurisée du zoo, généralement réservée au personnel. La visiteuse impliquée a reçu les premiers soins prévus par les protocoles en vigueur, en plus d'un suivi médical par la suite. Le Zoo précise qu'elle se porte bien.
Dès que la direction a été mise au courant de la situation, une enquête interne a été menée et un rappel des procédures a été effectué auprès du personnel.
Pourquoi la santé publique s'implique
Dans le communiqué, la Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la Direction de santé publique de Santé Québec Estrie – CHUS, explique que les macaques peuvent être porteurs du virus de l'herpès B, aussi appelé virus B.
Une infection chez l'humain demeure extrêmement rare, mais elle peut entraîner des complications graves si elle n'est pas prise en charge rapidement.
« Toute personne ayant visité la section des macaques durant la période visée et ayant eu un contact physique direct, comme une griffure, une morsure, une exposition d'une plaie fraîche ou d'une muqueuse à la salive de l'animal est invitée à communiquer avec Info-Santé (811) », indique la Dre Généreux.
La simple observation de l'animal depuis une zone d'observation habituelle, sans contact physique, est toutefois sans risque.
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