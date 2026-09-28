Allocation canadienne pour les travailleurs : jusqu'à 2 869 $ pour 2026 et un dépôt arrive

Le dernier versement de l'année s'en vient. Voici comment savoir si tu y as droit. 💸

Une main d'homme qui tient de l'argent canadien.

Le dernier versement de 2026 de l'Allocation canadienne pour les travailleurs arrive en octobre.

Rochu2008 | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as touché le versement de juillet de l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), prépare-toi : le troisième et dernier dépôt de l'année s'en vient. Ce crédit d'impôt remboursable du fédéral vise les travailleuses et travailleurs à revenu modeste, et l'Agence du revenu du Canada (ARC) l'envoie automatiquement aux personnes admissibles.

À lire également : 9 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en octobre 2026

L'ACT donne un coup de pouce financier aux gens sur le marché du travail dont le revenu net reste sous certains seuils. Le programme comprend deux volets : un montant de base pour l'ensemble des personnes admissibles, et un supplément pour les personnes en situation de handicap. Ton admissibilité est déterminée directement à partir de ta déclaration de revenus, alors tu n'as aucune démarche à faire.

Quels montants sont en jeu en 2026?

Voici les sommes maximales auxquelles tu pourrais avoir droit cette année :

Personne seule sans enfants
Jusqu'à 1 665 $ si ton revenu net ne dépasse pas 27 392 $.

Familles
Jusqu'à 2 869 $ si le revenu familial net demeure sous 31 251 $.

Supplément pour personnes en situation de handicap
Jusqu'à 860 $ de plus par année, peu importe ta situation familiale.

Le montant diminue graduellement une fois ces seuils dépassés, et il faut avoir gagné un revenu de travail d'au moins 3 000 $ pour être admissible.

Ces montants s'appliquent dans la majorité des provinces. Au Québec, l'ACT est harmonisée avec la prime au travail de Revenu Québec, ce qui fait varier les montants et les seuils de revenu. Le calculateur de prestations familiales de l'ARC peut t'aider à estimer ton montant exact.

Un versement anticipé, pas la totalité de l'allocation

Les dépôts de juillet, octobre et janvier ne sont qu'une avance, soit jusqu'à 50 % de ton allocation annuelle totale. Le reste est calculé directement dans ta déclaration de revenus, une fois ton revenu réel de l'année connu.

Ce versement d'octobre, comme celui de juillet dernier et celui de janvier prochain, est calculé à partir de ta déclaration de revenus de 2025, la plus récente dont dispose l'ARC. Il représente toutefois un droit minimum garanti pour l'année d'imposition 2026 : tu n'auras pas à rembourser la somme reçue en avance, même si ton revenu augmente.

Le montant total auquel tu pourrais avoir droit pour 2026, jusqu'à environ 3 000 $ pour une famille, ne sera confirmé que lorsque tu produiras ta déclaration de cette année-là, au printemps 2027, et le solde te sera versé à ce moment avec ton remboursement d'impôt.x

Si tu étais admissible l'an dernier et que tu as produit ta déclaration, les versements se font automatiquement, sans démarche de ta part.

Quand arrive le versement d'octobre?

Le troisième et dernier versement anticipé de l'ACT en 2026 est prévu le 9 octobre. Un délai de dix jours ouvrables est possible avant que l'argent apparaisse dans ton compte; passé ce délai, il est conseillé de contacter l'ARC directement.

Profites-en pour vérifier que tes renseignements bancaires sont à jour dans ton dossier ARC, question que ton dépôt direct se rende sans pépin.


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  • Ariane Fortin

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