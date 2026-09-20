Allocation famille au Québec : jusqu'à 4 145 $ en 2026 et un versement arrive bientôt
Le dernier versement de l'année s'en vient. Vérifie le montant auquel tu as droit. 💰
Si tu es parent d'un enfant de moins de 18 ans au Québec, un montant d'argent bien pratique s'en vient : le prochain versement de l'Allocation famille de Retraite Québec tombe en octobre. Juste à temps avant toutes les dépenses des Fêtes qui arrivent! Cette aide financière, versée automatiquement à la grande majorité des familles admissibles, peut représenter jusqu'à plus de 4 000 $ par année selon ta situation.
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Qu'est-ce que l'Allocation famille?
L'Allocation famille est une aide financière offerte par Retraite Québec à presque toutes les familles qui ont la charge d'un enfant de moins de 18 ans qui habite avec elles. Contrairement à d'autres programmes, tu n'as généralement pas à en faire la demande : l'inscription se fait automatiquement dès que la naissance de ton enfant est déclarée au Directeur de l'état civil.
Pour y avoir droit, tu (ou ta conjointe ou ton conjoint) dois être responsable des soins et de l'éducation de l'enfant, vivre au Québec et avoir un statut valide (citoyenneté canadienne, résidence permanente, etc.). Il faut aussi produire ta déclaration de revenus chaque année, même si tu n'as aucun revenu à déclarer, sinon les versements sont suspendus.
Combien peux-tu recevoir par année?
Le montant varie selon le revenu familial, le nombre d'enfants et ta situation conjugale. Pour 2026, voici les montants annuels maximaux et minimaux par enfant, versés au total sur les quatre paiements de l'année :
- Famille monoparentale : jusqu'à 4 145 $ par année si le revenu est de 44 000 $ ou moins, et un minimum de 1 651 $ si le revenu atteint 107 000 $ ou plus.
- Famille biparentale : jusqu'à 3 068 $ par année si le revenu familial est de 60 000 $ ou moins, et un minimum de 1 221 $ si le revenu atteint 107 000 $ ou plus.
Un supplément pour l'achat de fournitures scolaires de 127 $ par enfant est aussi versé une fois par année, en juillet, peu importe le revenu familial. Les familles avec un enfant handicapé peuvent quant à elles recevoir des suppléments additionnels, qui vont de 2 892 $ à 14 580 $ par année selon la situation.
Comment le montant est-il calculé?
Retraite Québec calcule le montant de l'Allocation famille chaque année en mai, à partir du revenu familial inscrit à ta déclaration de revenus de l'année précédente, puis met ce montant à jour en juillet. Les nouveaux montants apparaissent dans ton avis annuel, disponible à la mi-juin dans Mon dossier.
Si un changement survient dans ta situation familiale ou conjugale en cours d'année (séparation, nouvelle union, garde partagée, etc.), il est important d'en informer Retraite Québec rapidement pour éviter de devoir rembourser des sommes reçues en trop.
Quand arrive le prochain versement, et il vaut combien?
Le prochain dépôt est prévu le 1er octobre 2026. L'Allocation famille est versée quatre fois par année (en janvier, en avril, en juillet et en octobre), à moins que tu aies fait une demande de changement de fréquence pour recevoir les paiements chaque mois.
Le montant annuel n'arrive donc pas en un seul chèque : si tu reçois tes versements au rythme habituel, le dépôt d'octobre correspond à environ le quart de ton montant annuel total, puisqu'il couvre les mois d'octobre, de novembre et de décembre. Le montant exact varie d'une famille à l'autre selon ton revenu et ta situation : pour le connaître, consulte ton avis annuel dans Mon dossier ou utilise l'outil CalculAide de Retraite Québec.
Pour éviter les délais liés à la poste ou la perte d'un chèque, Retraite Québec recommande fortement de t'inscrire au dépôt direct. Tu peux aussi consulter ton dossier en ligne pour vérifier l'exactitude de tes renseignements et t'assurer de recevoir toutes les sommes auxquelles tu as droit.
Qui reçoit le paiement dans la famille?
L'Allocation famille est versée à une seule personne par famille. Après une première naissance, c'est généralement la mère qui reçoit le montant, mais des règles particulières s'appliquent pour les familles recomposées, les couples de même sexe ou les parents en garde partagée.
Les conjointes et conjoints peuvent aussi demander un changement de bénéficiaire à l'intérieur d'une même famille, au besoin.
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