Emploi au Québec : Voici les 11 secteurs qui paient le mieux en ce moment

Ton job fait-il partie de ce lot? 👀

Des gars de la construction. Droite : des éducatrices et des enfants.

On te présente les 11 secteurs d'emplois au Québec qui paient le mieux actuellement, selon Statistique Canada.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Ton domaine d'emploi fait-il partie des mieux payés au Québec présentement? Les données les plus récentes de Statistique Canada dressent un portrait à jour des salaires par industrie, et certains secteurs se démarquent nettement du lot.

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L'agence fédérale met à jour chaque mois ses données sur l'emploi au Canada. Les chiffres présentés représentent le salaire hebdomadaire médian des personnes de 15 ans et plus travaillant à temps plein, tous genres confondus, pourboires, primes et heures supplémentaires inclus, avant impôts et autres retenues.

Tous secteurs confondus, le salaire hebdomadaire médian s'établit à 1 266 $ en août 2026, une hausse de 6 $ (+0,48 %) par rapport à juillet, et de 16,15 $ (+1,29 %) comparativement à août 2025.

Voici les secteurs qui dépassent la barre des 1 000 $ par semaine actuellement au Québec, du plus au moins payant :

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz

Salaire hebdomadaire médian : 1 944 $, soit environ 101 088 $ par année.

Ce domaine, souvent regroupé sous l'appellation « ressources naturelles », conserve le premier rang malgré un recul de 56 $ (-2,80 %) par rapport à juillet. Sur un an, le bond demeure impressionnant, avec une hausse de 344 $ (+21,50 %).

L'exploitation forestière, la pêche commerciale et l'extraction minière et pétrolière s'y retrouvent.

Services publics

Salaire hebdomadaire médian : 1 923,25 $, soit environ 100 009 $ par année.

Électricité, gaz naturel et traitement des eaux composent ce secteur, qui remonte de 58,85 $ (+3,16 %) depuis juillet. Sur douze mois, le montant reste toutefois parfaitement stable, sans aucune variation.

Services d'enseignement

Salaire hebdomadaire médian : 1 634,63 $, soit environ 85 001 $ par année.

De la maternelle à l'université, le personnel enseignant et administratif scolaire conserve exactement le même niveau de rémunération qu'en juillet. Sur un an, la progression atteint tout de même 47,75 $ (+3,01 %).

Construction

Salaire hebdomadaire médian : 1 600 $, soit environ 83 200 $ par année.

Bâtiment résidentiel et génie civil composent ce secteur, dont la paie grimpe de 40 $ (+2,56 %) depuis juillet. L'an dernier à pareille date, la hausse atteint 119,26 $ (+8,05 %).

Administrations publiques

Salaire hebdomadaire médian : 1 575 $, soit environ 81 900 $ par année.

Justice, fiscalité et sécurité publique relèvent de ce secteur étatique, dont la paie recule légèrement de 25 $ (-1,56 %) par rapport à juillet, tout en demeurant 31,50 $ (+2,04 %) au-dessus de son niveau d'il y a un an.

Services professionnels, scientifiques et techniques

Salaire hebdomadaire médian : 1 538,40 $, soit environ 79 997 $ par année.

Droit, comptabilité, génie et technologies de l'information composent ce domaine, dont la rémunération recule de 57,60 $ (-3,61 %) depuis juillet, mais demeure 49,20 $ (+3,30 %) plus élevée qu'il y a douze mois.

Finance, assurances, services immobiliers et de location

Salaire hebdomadaire médian : 1 404 $, soit environ 73 008 $ par année.

Banques, assureurs et agences immobilières affichent un recul de 32,75 $ (-2,28 %) par rapport à juillet, et de 66 $ (-4,49 %) sur toute une année, ce qui en fait l'un des rares secteurs à reculer sur les deux périodes.

Fabrication

Salaire hebdomadaire médian : 1 250 $, soit environ 65 000 $ par année.

La production industrielle et alimentaire fait pratiquement du surplace depuis juillet, et n'affiche qu'une progression symbolique de 2 $ (+0,16 %) par rapport à l'an dernier.

Transport et entreposage

Salaire hebdomadaire médian : 1 240 $, soit environ 64 480 $ par année.

Camionnage, transport en commun et logistique composent ce domaine, dont la paie recule de 34,40 $ (-2,70 %) depuis juillet, mais demeure pratiquement identique à celle d'il y a un an (-0,80 $).

Information, culture et loisirs

Salaire hebdomadaire médian : 1 154 $, soit environ 60 008 $ par année.

Médias, télécommunications et industries culturelles composent ce secteur, qui rebondit de 66,40 $ (+6,11 %) après la chute du mois précédent. La comparaison sur un an demeure toutefois négative, avec un recul de 190,80 $ (-14,19 %).

Soins de santé et assistance sociale

Salaire hebdomadaire médian : 1 119,20 $, soit environ 58 198 $ par année.

Hôpitaux, CHSLD et services sociaux regroupent ce personnel, dont la paie progresse légèrement de 8,87 $ (+0,80 %) depuis juillet, et de 62,45 $ (+5,91 %) sur douze mois.

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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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