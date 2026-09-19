Emploi au Québec : Voici les 11 secteurs qui paient le mieux en ce moment
Ton job fait-il partie de ce lot? 👀
Ton domaine d'emploi fait-il partie des mieux payés au Québec présentement? Les données les plus récentes de Statistique Canada dressent un portrait à jour des salaires par industrie, et certains secteurs se démarquent nettement du lot.
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L'agence fédérale met à jour chaque mois ses données sur l'emploi au Canada. Les chiffres présentés représentent le salaire hebdomadaire médian des personnes de 15 ans et plus travaillant à temps plein, tous genres confondus, pourboires, primes et heures supplémentaires inclus, avant impôts et autres retenues.
Tous secteurs confondus, le salaire hebdomadaire médian s'établit à 1 266 $ en août 2026, une hausse de 6 $ (+0,48 %) par rapport à juillet, et de 16,15 $ (+1,29 %) comparativement à août 2025.
Voici les secteurs qui dépassent la barre des 1 000 $ par semaine actuellement au Québec, du plus au moins payant :
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Salaire hebdomadaire médian : 1 944 $, soit environ 101 088 $ par année.
Ce domaine, souvent regroupé sous l'appellation « ressources naturelles », conserve le premier rang malgré un recul de 56 $ (-2,80 %) par rapport à juillet. Sur un an, le bond demeure impressionnant, avec une hausse de 344 $ (+21,50 %).
L'exploitation forestière, la pêche commerciale et l'extraction minière et pétrolière s'y retrouvent.
Services publics
Salaire hebdomadaire médian : 1 923,25 $, soit environ 100 009 $ par année.
Électricité, gaz naturel et traitement des eaux composent ce secteur, qui remonte de 58,85 $ (+3,16 %) depuis juillet. Sur douze mois, le montant reste toutefois parfaitement stable, sans aucune variation.
Services d'enseignement
Salaire hebdomadaire médian : 1 634,63 $, soit environ 85 001 $ par année.
De la maternelle à l'université, le personnel enseignant et administratif scolaire conserve exactement le même niveau de rémunération qu'en juillet. Sur un an, la progression atteint tout de même 47,75 $ (+3,01 %).
Construction
Salaire hebdomadaire médian : 1 600 $, soit environ 83 200 $ par année.
Bâtiment résidentiel et génie civil composent ce secteur, dont la paie grimpe de 40 $ (+2,56 %) depuis juillet. L'an dernier à pareille date, la hausse atteint 119,26 $ (+8,05 %).
Administrations publiques
Salaire hebdomadaire médian : 1 575 $, soit environ 81 900 $ par année.
Justice, fiscalité et sécurité publique relèvent de ce secteur étatique, dont la paie recule légèrement de 25 $ (-1,56 %) par rapport à juillet, tout en demeurant 31,50 $ (+2,04 %) au-dessus de son niveau d'il y a un an.
Services professionnels, scientifiques et techniques
Salaire hebdomadaire médian : 1 538,40 $, soit environ 79 997 $ par année.
Droit, comptabilité, génie et technologies de l'information composent ce domaine, dont la rémunération recule de 57,60 $ (-3,61 %) depuis juillet, mais demeure 49,20 $ (+3,30 %) plus élevée qu'il y a douze mois.
Finance, assurances, services immobiliers et de location
Salaire hebdomadaire médian : 1 404 $, soit environ 73 008 $ par année.
Banques, assureurs et agences immobilières affichent un recul de 32,75 $ (-2,28 %) par rapport à juillet, et de 66 $ (-4,49 %) sur toute une année, ce qui en fait l'un des rares secteurs à reculer sur les deux périodes.
Fabrication
Salaire hebdomadaire médian : 1 250 $, soit environ 65 000 $ par année.
La production industrielle et alimentaire fait pratiquement du surplace depuis juillet, et n'affiche qu'une progression symbolique de 2 $ (+0,16 %) par rapport à l'an dernier.
Transport et entreposage
Salaire hebdomadaire médian : 1 240 $, soit environ 64 480 $ par année.
Camionnage, transport en commun et logistique composent ce domaine, dont la paie recule de 34,40 $ (-2,70 %) depuis juillet, mais demeure pratiquement identique à celle d'il y a un an (-0,80 $).
Information, culture et loisirs
Salaire hebdomadaire médian : 1 154 $, soit environ 60 008 $ par année.
Médias, télécommunications et industries culturelles composent ce secteur, qui rebondit de 66,40 $ (+6,11 %) après la chute du mois précédent. La comparaison sur un an demeure toutefois négative, avec un recul de 190,80 $ (-14,19 %).
Soins de santé et assistance sociale
Salaire hebdomadaire médian : 1 119,20 $, soit environ 58 198 $ par année.
Hôpitaux, CHSLD et services sociaux regroupent ce personnel, dont la paie progresse légèrement de 8,87 $ (+0,80 %) depuis juillet, et de 62,45 $ (+5,91 %) sur douze mois.
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