Quel est le salaire d'un député au Québec en 2026? Voici combien ça gagne
Est-ce que ça vaut la peine de se lancer en politique? 🤔
L'Assemblée nationale. C'est la maison du peuple où se côtoient plus d'une centaine de députées et de députés représentant les quelque neuf millions de Québécois et de Québécoises et où les décisions les plus importantes pour la nation sont prises en toute démocratie. À quoi ressemble le salaire de nos élus et de nos élues en 2026? Voici tout ce qu’il faut savoir.
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Le Québec est en pleine période électorale, et des centaines de candidates et candidats tenteront, le 5 octobre prochain, de se faire élire, toutes allégeances politiques confondues, afin de décrocher l’un des 127 sièges à l’Assemblée nationale.
Le ou la parlementaire a principalement trois rôles : législateur, contrôleur de l’action gouvernementale et intermédiaire entre la population et l’administration publique, indique le site Web de l'Assemblée nationale.
Concrètement, elle ou il étudie et vote les projets de loi, surveille l’action du gouvernement et représente les citoyennes et citoyens de sa circonscription. La personne élue peut notamment les aider dans leurs démarches auprès de l’État, présenter des pétitions et défendre les besoins de sa région auprès des ministres et des fonctionnaires.
Les députées et députés peuvent aussi exercer différentes fonctions parlementaires et, à l’occasion de missions à l’étranger, représenter l’Assemblée nationale dans le cadre de ses relations interparlementaires.
À noter que ces personnes n’ont pas un horaire de travail fixe comparable à une semaine traditionnelle de 35 ou 40 heures. Leur emploi du temps varie selon les travaux à l’Assemblée nationale, les commissions parlementaires, les rencontres de caucus et les activités dans leur circonscription.
Lorsqu’ils et elles ne siègent pas à Québec, une partie importante du travail se poursuit sur le terrain, notamment lors de rencontres avec la population, des organismes et des entreprises.
Quel est le salaire des députés et députées à l'Assemblée nationale?
Peu importe la circonscription dans laquelle une personne est élue, elle reçoit le même salaire de base que ses comparses du Salon bleu, appelé dans le jargon une « indemnité annuelle de base », en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale.
Depuis le 1er avril 2026, celle-ci est établie à 146 375 $.
Le salaire prend du galon si la personne a, en plus d'être députée, une autre fonction parlementaire ou ministérielle, allant de 15 % à 105 % de l'indemnité de base.
Voici les indemnités additionnelles depuis le 1er avril 2026, selon les données publiques de l'Assemblée nationale :
- Première ou premier ministre
- Indemnité additionnelle : 153 694 $ (105 % de l'indemnité de base)
- Indemnité totale : 300 069 $
- Ministre (incluant la ou le leader parlementaire du gouvernement)
- Indemnité additionnelle : 109 781 $ (75 %)
- Indemnité totale : 256 156 $
- Présidente ou président de l’Assemblée nationale du Québec
- Indemnité additionnelle : 109 781 $ (75 %)
- Indemnité totale : 256 156 $
- Vice-présidente ou vice-président de l’Assemblée nationale du Québec
- Indemnité additionnelle : 51 231 $ (35 %)
- Indemnité totale : 197 606 $
- Cheffe ou chef de l’opposition officielle
- Indemnité additionnelle : 109 781 $ (75 %)
- Indemnité totale : 256 156 $
- Cheffe ou chef du deuxième groupe d’opposition
- Indemnité additionnelle : 51 231 $ (35 %)
- Indemnité totale : 197 606 $
- Cheffe ou chef du troisième groupe d’opposition
- Indemnité additionnelle : 51 231 $ (35 %)
- Indemnité totale : 197 606 $
- Leader parlementaire de l’opposition officielle
- Indemnité additionnelle : 51 231 $ (35 %)
- Indemnité totale : 197 606 $
- Leader parlementaire du deuxième groupe d’opposition
- Indemnité additionnelle : 36 594 $ (25 %)
- Indemnité totale : 182 969 $
- Whip en chef du gouvernement
- Indemnité additionnelle : 51 231 $ (35 %)
- Indemnité totale : 197 606 $
- Whip en chef de l’opposition officielle
- Indemnité additionnelle : 43 913 $ (30 %)
- Indemnité totale : 190 288 $
- Whip du deuxième groupe d’opposition
- Indemnité additionnelle : 29 275 $ (20 %)
- Indemnité totale : 175 650 $
- Leader parlementaire adjointe ou adjoint du gouvernement
- Indemnité additionnelle : 36 594 $ (25 %)
- Indemnité totale : 182 969 $
- Leader parlementaire adjointe ou adjoint de l’opposition officielle
- Indemnité additionnelle : 29 275 $ (20 %)
- Indemnité totale : 175 650 $
- Whip adjointe ou adjoint du gouvernement
- Indemnité additionnelle : 29 275 $ (20 %)
- Indemnité totale : 175 650 $
- Présidente ou président de caucus du gouvernement
- Indemnité additionnelle : 36 594 $ (25 %)
- Indemnité totale : 182 969 $
- Présidente ou président de caucus de l’opposition officielle
- Indemnité additionnelle : 32 934 $ (22,5 %)
- Indemnité totale : 179 309 $
- Adjointe ou adjoint parlementaire
- Indemnité additionnelle : 29 275 $ (20 %)
- Indemnité totale : 175 650 $
- Présidente ou président d’une commission permanente
- Indemnité additionnelle : 36 594 $ (25 %)
- Indemnité totale : 182 969 $
- Vice-présidente ou vice-président d’une commission permanente
- Indemnité additionnelle : 29 275 $ (20 %)
- Indemnité totale : 175 650 $
- Présidente ou président de séance d’une commission permanente
- Indemnité additionnelle : 21 956 $ (15 %)
- Indemnité totale : 168 331 $
- Membre du Bureau de l'Assemblée nationale
- Indemnité additionnelle : 21 956 $ (15 %)
- Indemnité totale : 168 331 $
Ce n'est pas tout. Chaque députée et député reçoit une allocation annuelle pour couvrir certaines dépenses liées à ses fonctions, comme les frais de représentation, certaines inscriptions, les marques d’hospitalité ou encore des dons de charité.
En 2026, cette allocation s’élève à 21 831 $ après impôt fédéral. Son montant est ajusté chaque 1er janvier selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) au Canada.
Quels sont leurs avantages sociaux?
C'est bien beau, le salaire, mais ce n'est pas le seul élément qui compte lorsqu'on choisit un emploi ou une voie professionnelle. En plus de leur rémunération, les députées et députés de l’Assemblée nationale ont accès à plusieurs allocations et remboursements.
En 2026, les parlementaires bénéficient d’un régime de retraite et, dans certains cas, d’une allocation de transition à la fin de leur mandat. Cette dernière couvre généralement entre quatre et douze mois de salaire, selon la durée passée à l’Assemblée nationale.
Des allocations sont aussi prévues pour les déplacements, avec des montants annuels pouvant varier de 10 600 $ à 26 500 $ selon la circonscription. Les déplacements entre la circonscription et l’hôtel du Parlement peuvent également être remboursés, jusqu’à 60 allers-retours par année dans la plupart des cas.
Enfin, certaines personnes élues peuvent se faire rembourser jusqu’à 21 000 $ par année pour leurs frais de logement à Québec ou dans leur circonscription, un montant qui peut grimper de 3 000 $ pour certaines fonctions parlementaires.
Comment devient-on député ou députée au Québec?
Ne devient pas élu ou élue à l'Assemblée nationale qui veut. Il faut d'abord et avant tout obtenir l'appui de la population de sa circonscription en récoltant le plus grand nombre de voix lors d'un scrutin, que ce soit à l'occasion d'une élection générale ou partielle.
Les députés et députées du Québec proviennent d'ailleurs de nombreuses sphères professionnelles, que ce soit du monde des finances, de la médecine, du droit ou encore des communications, pour ne nommer que celles-ci.
Il y a toutefois certains points à respecter pour qu'une personne soit éligible, selon la Loi électorale :
- Avoir la citoyenneté canadienne;
- Avoir au moins 18 ans;
- Habiter au Québec depuis au moins six mois;
- Ne pas être soumise au régime de la curatelle ou être privée de ses droits électoraux.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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