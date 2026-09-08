6 mythes à déconstruire avant les élections du 5 octobre
Fais la lumière sur certaines idées reçues pour participer en toute confiance.
Ce sera le jour des élections le 5 octobre au Québec et tu ne sais pas trop quoi penser? C'est bien normal. Avec toutes les idées fausses qui circulent sur le processus électoral, il n'est pas toujours évident de départager les faits de la fiction.
Si tu votes pour la première fois — ou que tu hésites encore à te rendre aux urnes — de l'information fiable est essentielle.
Voter, c'est bien plus qu'un droit : c'est une occasion de faire entendre tes valeurs et tes priorités pour ta communauté. Et tout commence par un simple X ou un crochet sur un bulletin de vote.
Avant de te faire une opinion, voici quelques mythes à déconstruire.
Les médias connaissent les résultats d'avance
Tu peux avoir l'impression que tout est joué d'avance quand les médias annoncent un résultat avant la fin du dépouillement des votes. Pourtant, ce n'est pas le cas.
Il faut bien distinguer le décompte des votes, fait à la main, des projections que les médias font au cours de la soirée électorale.
Ce qu'il faut garder en tête, c'est que leurs projections n'exercent aucune influence sur le travail d'Élections Québec. Toutes les urnes sont ouvertes et tous les bulletins de vote sont comptés.
Mon vote ne changera rien
Une électrice s’enregistre dans un lieu de vote.
Gracieuseté d’Élections Québec
Ton vote compte, même si la personne ou le parti que tu appuies n'est pas élu.
Chaque vote contribue au financement public des partis politiques pour les quatre prochaines années et au remboursement d'une partie de leurs dépenses électorales. En d'autres mots, ton vote aide aussi à faire entendre les idées que tu souhaites voir représentées.
Voter avec un crayon à mine, c'est louche
Y’a rien de louche. Personne ne peut modifier ton vote. Toutes les étapes du processus sont surveillées et le décompte des bulletins se déroule devant plusieurs personnes. En plus, le fait que tout le monde utilise le même type de crayon garantit l'anonymat des bulletins.
Le vote par anticipation est plus rapide
Pas nécessairement. Le jour des élections, c'est LA journée où il y a le plus grand nombre de bureaux de vote et d'équipes qui attendent les électrices et les électeurs, ce qui rend souvent le vote plus rapide.
D'ailleurs, ton employeur est tenu de te donner quatre heures consécutives pour aller voter.
Je peux m'inscrire sur la liste électorale le jour des élections
Des électeurs arrivent à un lieu de vote pour voter.
Gracieuseté d’Élections Québec
Pour une élection provinciale, ce n'est pas possible. Vérifie plutôt que ton nom figure sur l'avis d'inscription envoyé par la poste à la mi-septembre ou en ligne. Si des renseignements doivent être mis à jour, tu dois t'en occuper avant le jour des élections ou tu risques de ne pas pouvoir voter.
Ce sont des bénévoles qui s'occupent des bureaux de vote
Encore un mythe. Les membres du personnel électoral sont rémunérés (entre 19,62 $ et 26,81 $ l'heure) et il est possible d'occuper ces postes dès l'âge de 16 ans. Si tu souhaites y travailler, ton employeur doit même t'accorder un congé sans solde si tu en fais la demande.
Envie de participer au processus électoral? Consulte la page Emploi lors des élections pour découvrir les postes offerts, les tâches à accomplir, les capsules vidéo explicatives et le salaire associé à chaque fonction.
En démocratie, chaque vote compte. Mieux comprendre le processus électoral, c'est aussi se donner les moyens de participer en toute confiance. Le 5 octobre, exerce ton droit de vote et fais entendre ta voix.