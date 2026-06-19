Voici ce que ton employeur a le droit (ou non) de te demander au travail au Québec
Te demander tu as quel âge ou si tu veux fonder une famille? 🚩🚩🚩
Que tu sois à ton premier emploi ou que tu roules ta bosse depuis l’époque yé-yé, tu ne sais peut-être pas que tu as beaucoup plus de droits au travail que tu le penses. Et il y a bien des choses qu’un employeur n’a tout simplement pas le droit de te demander au boulot au Québec.
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Les droits des travailleurs et des travailleuses au Québec sont notamment encadrés par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La Charte des droits et libertés de la personne du Québec peut aussi entrer en jeu dans certaines situations.
Que tu sois barista au café du coin, journaliste, caissier ou caissière, à l'emploi de l'État, fraîchement arrivé ou arrivée sur le marché du travail ou un vieux de la vieille, une chose est certaine : mieux vaut connaître ses droits.
Les questions interdites en entrevue
Qui ne redoute pas le moment où il faut se vendre en entrevue d'embauche? Un employeur peut tout à fait poser des questions sur ton expérience, tes compétences ou tes disponibilités en lien avec le poste.
En revanche, ta vie personnelle ne le regarde pas. Orientation sexuelle, religion, projet de fonder une famille, médicaments que tu prends ou même intentions de vote : ces sujets sont protégés, rappelle la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) sur son site Web.
Et bonne nouvelle : refuser de répondre à ce type de question ne peut pas te coûter le poste.
Les tâches et responsabilités au travail
Selon la CNESST, un employeur a le droit de répartir le travail, de donner des directives et de modifier certaines tâches liées à l'emploi, mais il ne peut pas exiger n'importe quoi de son personnel. Plusieurs protections sont prévues par la Loi sur les normes du travail.
Il ne peut notamment pas t'obliger à accomplir un travail illégal ou à exercer tes fonctions dans des conditions qui mettent ta santé ou ta sécurité en danger.
Il doit aussi respecter les normes entourant les heures de travail, la rémunération et les autres conditions prévues par la loi, même lorsqu'il te confie de nouvelles responsabilités.
Les heures de travail et les heures supplémentaires
Bien que certaines entreprises offrent des semaines de 35, 37,5 ou même 32 heures, la semaine normale de travail est généralement de 40 heures au Québec. Dans la plupart des cas, les heures travaillées au-delà de ce seuil doivent être rémunérées à taux et demi.
Ton employeur peut te demander de faire des heures supplémentaires, mais tu peux les refuser dans certaines situations prévues par la loi.
Aussi, il ne peut pas te faire entrer au travail pour ensuite te renvoyer chez toi sans compensation. Si tu te présentes à sa demande et travailles moins de trois heures, tu as généralement droit à une indemnité équivalant à trois heures de salaire.
Les congés et les absences
Les normes du travail prévoient plusieurs protections pour concilier travail et vie personnelle. Ton employeur doit notamment respecter les congés et absences prévus pour des raisons familiales, médicales ou parentales, et il ne peut pas te sanctionner parce que tu exerces ces droits.
Les congés de maternité, de paternité et parentaux sont également protégés. À ton retour, ton employeur doit généralement te réintégrer dans ton poste ou te garantir les mêmes droits et avantages.
Le salaire et les retenues sur la paie
Depuis le 1er mai 2026, le salaire minimum au Québec est de 16,60 $ l'heure, ou de 13,30 $ l'heure pour les personnes salariées au pourboire. Peu importe ton emploi, ton salaire ne peut pas être inférieur au minimum prévu par la loi.
Ton employeur ne peut pas non plus retenir des sommes sur ta paie pour un uniforme, de l'équipement ou d'autres frais si cela fait tomber ton salaire sous le minimum légal. Les pourboires t'appartiennent également et il ne peut pas te facturer les frais liés aux paiements par carte de crédit.
Enfin, toute retenue non prévue par la loi doit être autorisée par écrit, et chaque paie doit être accompagnée d'un relevé détaillant notamment les heures travaillées, le salaire versé et les déductions effectuées.
Le harcèlement, la discrimination et le congédiement
Le harcèlement psychologique et sexuel est interdit au travail, et ton employeur a l'obligation de le prévenir et d'intervenir lorsqu'une situation est portée à son attention.
Il ne peut pas non plus te sanctionner parce que tu exerces un droit, déposes une plainte à la CNESST, prends un congé prévu par la loi ou es enceinte.
En matière de congédiement, certaines protections existent aussi. Après deux ans de service continu dans la même entreprise, une personne salariée peut contester un congédiement qu'elle estime sans cause juste et suffisante. Dans la plupart des cas, l'employeur doit également remettre un préavis ou verser une indemnité lorsqu'il met fin à un emploi.
Que faire si tes droits ne sont pas respectés?
Si tu crois que tes droits n'ont pas été respectés, la CNESST recommande d'abord de tenter de régler la situation avec ton employeur lorsque c'est possible.
Si cela ne fonctionne pas, tu peux déposer une plainte pour un salaire impayé, des heures supplémentaires non rémunérées, du harcèlement psychologique, des représailles ou encore un congédiement que tu juges injustifié.
Cet article est une adaptation de l’article « Quebec labour laws explained: What employers CAN and CAN'T ask you to do at work
», qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.
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