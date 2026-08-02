Un « accro du Canadian Tire » dévoile ses 17 meilleures trouvailles à bon prix
Certains produits valent VRAIMENT le détour, parole d'expert!
S'il y a une enseigne qui occupe une place à part dans le cœur de la population québécoise, c'est bien Canadian Tire. L'entreprise est devenue une véritable institution où l'on se rend autant pour dénicher un outil de dernière minute que pour préparer un projet de réno, équiper son auto ou profiter des nombreuses ventes « rouge » et « du dollar ». Pour bien des gens, une visite chez Canadian Tire fait presque partie des traditions du quotidien, tant l'enseigne évoque un mélange de nostalgie, de débrouillardise et de fierté locale qui traverse les générations. C'est notamment le cas de mon conjoint.
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Alors que je me considère comme une « accro du Dollo » (j'ai même fait de mon expertise ma source de revenu chez Narcity), lui pourrait facilement décrocher le titre d'« accro du Canadian Tire ». Peu importe ce qu'il est venu acheter, je sais déjà qu'on ne ressortira pas du magasin en cinq minutes.
Impossible pour lui de filer directement à la caisse. Il faut parcourir les allées, jeter un coup d'œil aux nouveautés, vérifier les articles en liquidation et voir s'il y a des trouvailles à rabais qui valent vraiment le détour.
Les journées de pluie, c'est même devenu une petite activité. On entre sans attente particulière et, une heure plus tard, il me montre un nouvel outil, un accessoire pratique pour la maison ou une trouvaille qu'il n'avait encore jamais remarquée. À force de l'accompagner, je connais presque le magasin par cœur.
Évidemment, il y a aussi les produits qu'il rachète sans hésiter. Ceux qui ont fait leurs preuves, qui offrent un excellent rapport qualité-prix ou qu'il attend patiemment de voir en promotion pour refaire ses réserves. Si tu connais quelqu'un qui est incapable de mettre les pieds chez Canadian Tire sans explorer chaque rayon, cette liste risque de lui parler.
Ensemble de sangles à cliquet
Ensemble de sangles à cliquet en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Dès qu'il faut attacher du matériel dans une remorque ou sur un porte-bagages, mon conjoint ne jure que par les sangles à cliquet. Selon lui, c'est beaucoup plus simple et sécuritaire que de la corde. Cet ensemble de quatre sangles peut servir à transporter un VTT, une tondeuse ou une moto tout-terrain, chacune offrant une charge d'utilisation maximale de 300 lb. Les crochets caoutchoutés constituent aussi un bel ajout, puisqu'ils aident à protéger le chargement contre les égratignures et les dommages pendant le transport.
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Protecteur d'intérieur pour voiture Silverwax
Protecteur d'intérieur pour voiture Silverwax en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 16,99 $
Pour quelqu’un qui aime garder l’intérieur de sa voiture impeccable, les produits Silverwax reviennent souvent dans la rotation. Ce vaporisateur de aide à raviver le plastique, le vinyle et le similicuir tout en limitant l’accumulation de poussière, ce qui évite d’avoir à repasser constamment avec un linge. Mon conjoint aime particulièrement cette gamme parce qu’elle protège aussi contre les rayons UV sans laisser de parfum trop présent dans l’habitacle.
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Lave-auto et cire Simoniz
Lave-auto et cire Simoniz en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 17,99 $
Dans la même lignée, ce shampoing pour voiture fait aussi partie des essentiels de mon conjoint pour les lavages à la maison. Sa formule très moussante nettoie efficacement tout en laissant une couche de cire de carnauba, ce qui aide à obtenir un fini brillant sans ajouter d'étape au processus. Avec son format de 1,89 L, il dure longtemps, surtout quand on sait qu'un simple rinçage se transforme souvent en nettoyage complet chez nous.
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Ensemble de 50 serviettes sans ourlet
Ensemble de 50 serviettes sans ourlet en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Quand on se lance dans un nettoyage en règle, les linges propres disparaissent toujours plus vite qu’on le pense. Avec 50 serviettes en microfibres sous la main, on peut en réserver pour l’habitacle, les vitres ou la carrosserie sans utiliser le même chiffon partout. Comme elles sont lavables à la machine et réutilisables, elles finissent aussi par servir bien au-delà de la voiture.
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Mousse lustrante pour pneus
Mousse lustrante pour pneus en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 13,99 $
C’est exactement le genre de produit dont j’ignorais complètement l’existence avant de le voir dans ses essentiels. Il suffit de vaporiser la mousse sur les pneus, même lorsqu’ils sont mouillés, puis de la laisser sécher sans avoir à essuyer derrière. En plus d’enlever la saleté, elle laisse un fini lustré qui donne rapidement l’impression que la voiture vient d’être nettoyée jusque dans les moindres détails.
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Chaise de camping Woods
Chaise de camping Woods vendue au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 149,99 $
Pour les longues soirées autour du feu ou les séjours au camping, mon conjoint préfère une chaise dans laquelle il peut vraiment s'installer confortablement. Avec son dossier haut et inclinable, ses accoudoirs ajustables et son porte-gobelet intégré, ce modèle est conçu pour passer des heures à relaxer. Sa capacité maximale de 225 lb lui inspire aussi confiance : il n'a pas peur de la voir céder au moindre mouvement.
Même si son prix de 149,99 $ est plus élevé que celui d'un modèle de base, sa structure légère, pliable et résistante à la rouille en fait un achat qui vaut son prix : au lieu d'acheter plusieurs chaises de basse qualité à chaque année, celle-ci vale suivre longtemps.
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Réservoir d'essence auto-ventilé
Réservoir d'essence auto-ventilé en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Entre la tondeuse, le VTT et les autres équipements à moteur, garder une réserve d’essence dans le garage peut rapidement devenir pratique. Ce bidon de 20 L est muni d’un bec verseur autoventilé qui facilite le remplissage et réduit les risques d’en renverser partout. Sa fermeture à l’épreuve des enfants apporte aussi une tranquillité d’esprit supplémentaire au moment de l’entreposer.
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Couteau à lame sécable
Couteau à lame sécable en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Cette fois, j'étais convaincue qu'un modèle beaucoup moins cher ferait exactement le même travail, mais mon conjoint n'était vraiment pas du même avis. Selon lui, la prise antidérapante, la structure légère et la lame plus épaisse rendent ce couteau beaucoup plus agréable à utiliser lorsque le travail demande un peu plus de précision ou de force. Sa lame, annoncée comme étant 25 % plus tranchante que les lames standards de la marque, explique probablement pourquoi il refuse de revenir à un simple couteau tout usage.
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Ensemble de 10 pinces Mastercraft
Ensemble de dix pinces Mastercraft en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 69,99 $
Pour être honnête, cet ensemble ne sert pas seulement à mon conjoint, puisque je vais moi aussi piger dedans assez souvent. Avec dix clés et pinces de différents formats, il est pratique pour une foule de petits travaux de plomberie, d’électricité ou de mécanique. Le revêtement antirouille ajoute un côté durable à des outils qu’on prévoit utiliser pendant longtemps.
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Charbon de bois dur
Charbon de bois dur en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 25,99 $
Avec la saison du BBQ qui bat son plein, on aime toujours avoir ce sac de charbon de 8 kg sous la main. Même si le propane est plus rapide et pratique, le charbon apporte une saveur fumée beaucoup plus prononcée grâce à son mélange d'érable, de hêtre et de bouleau jaune. C'est notre choix quand on a envie de prendre notre temps, de cuisiner dehors et de profiter pleinement du repas.
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Copeaux de tonneau de whisky à fumer
Copeaux de tonneau de whisky à fumer en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 14,99 $
Pour le fumoir, ces copeaux ajoutent une petite touche différente sans compliquer la cuisson. Faits de bois d’érable canadien et imprégnés de notes de vanille et de caramel rappelant le whisky Crown Royal, ils donnent une fumée plus douce aux burgers, aux côtes levées ou aux autres viandes. C’est le genre de détail qui pique la curiosité autour du BBQ, surtout quand on aime tester autre chose que les saveurs habituelles.
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Brosse pour barbecue
Brosse pour barbecue en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 18,99 $
Après avoir entendu toutes sortes d'histoires sur les soies métalliques qui peuvent se détacher, cette brosse en bois nous semble beaucoup plus rassurante pour nettoyer le BBQ. Contrairement aux brosses métalliques, ses fibres de bois se consument si elles se détachent, en plus d'être plus douces pour les grilles émaillées, chromées ou en fonte. C'est une petite dépense qui permet de récurer les grilles l'esprit un peu plus tranquille, sans craindre qu'un morceau de métal se retrouve dans le repas.
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Chasse-moustiques Thermacell
Chasse-moustiques Thermacell en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 36,99 $
Au chalet, en camping ou simplement pendant une soirée sur la terrasse, les moustiques peuvent rapidement gâcher le plaisir. Ce chasse-moustiques crée une zone de protection d’environ 4,5 m autour de l’appareil, sans avoir à se couvrir de chasse-moustiques en vaporisateur. La recharge incluse offre jusqu’à douze heures d’utilisation, ce qui est bien pratique quand on prévoit passer une bonne partie de la soirée dehors.
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Lampe frontale à lumière DEL avec capteur
Lampe frontale à lumière DEL avec capteur en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Une lampe frontale, c’est le genre d’objet qu’on trouve pratique dans beaucoup plus de situations qu’on le pensait. Elle peut servir pour monter la tente, faire un BBQ après le coucher du soleil, aller chercher du bois pour le feu ou fouiller dans le cabanon sans tenir son téléphone entre les dents. Avec ses 350 lumens, son capteur qui l’allume d’un geste et sa recharge USB, elle est facile à garder sous la main pour les soirées à l'extérieur.
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Lingettes pour l'acier inoxydable
Lingettes pour l'acier inoxydable en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 8,29 $
Les traces de doigts sur les électroménagers en acier inoxydable, ça revient à peu près cinq minutes après le ménage. Ces lingettes permettent de nettoyer rapidement le réfrigérateur, la cuisinière ou le lave-vaisselle sans sortir tout l’attirail. Elles enlèvent la graisse et les marques d’eau sans laisser de stries, ce qui aide la cuisine à briller et rester propre un peu plus longtemps.
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Protecteur hydrofuge pour tissu
Protecteur hydrofuge pour tissu en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 13,99 $
Il n’aura fallu qu’une seule tache sur notre divan blanc pour qu’on parte à la recherche du meilleur moyen d’éviter que ça se reproduise. Depuis, on vaporise ce protecteur sur le tissu afin que les liquides restent en surface assez longtemps pour qu’on puisse les essuyer avant qu’ils s’incrustent. Avec des enfants ou des animaux à la maison, ce genre de protection peut être plutôt rassurant.
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Thermomètre à cuisson sans fil
Thermomètre à cuisson sans fil en vente au Canadian Tire.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Pour réussir la cuisson sans passer la soirée planté devant le BBQ, ce thermomètre permet de garder un œil sur la température à distance. Avec une portée allant jusqu’à 61 m, on peut continuer à jaser avec tout le monde pendant que la viande cuit tranquillement. Il suffit de régler la température désirée pour obtenir une cuisson plus précise sans avoir à soulever le couvercle toutes les deux minutes.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.