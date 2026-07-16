Les 17 meilleures trouvailles au Dollarama actuellement selon les « accros du Dollo »
Il y a quelques secrets bien gardés qui valent vraiment le détour! 👀🔥
Il suffit parfois d'une simple publication sur les réseaux sociaux pour avoir envie de faire un détour (ou de courir) au Dollarama. Au fil des années, plusieurs groupes Facebook et communautés d'« accros » en ligne se sont créés autour de la bannière verte et jaune, où les adeptes partagent leurs plus belles découvertes, les produits qui valent vraiment la peine d'être achetés, mais aussi ceux qu'il vaut mieux laisser sur les tablettes. À force de voir passer les recommandations des autres, on finit souvent par découvrir des trouvailles qu'on aurait complètement ignorées en parcourant les allées.
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Il faut dire que chaque visite peut réserver son lot de surprises. L'inventaire change régulièrement et varie énormément d'une succursale à l'autre, si bien qu'un article aperçu sur les réseaux sociaux peut être offert dans un magasin, mais complètement absent dans un autre. C'est aussi ce qui pousse plusieurs personnes à visiter différents établissements lorsqu'un produit attire particulièrement leur attention.
En parcourant les recommandations « d'accros » qui reviennent sans cesse, certains articles font l'unanimité. Qu'il s'agisse d'un produit pratique, d'un bon rapport qualité-prix ou d'une découverte qu'on ne s'attendait tout simplement pas à faire, ces items sont régulièrement cités parmi les meilleurs achats à faire au magasin du dollar.
Voici donc une sélection des 17 trouvailles incontournables du moment.
Bol fleuri en céramique
Bol fleuri en céramique en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Difficile de croire que ce bol en céramique vient du Dollarama tant son look rappelle celui d'une boutique déco. Son fini blanc épuré contraste avec ses motifs floraux vintage, tandis que son contour légèrement ondulé lui donne une touche encore plus raffinée. Il y a trois modèles différents, tu peux donc créer un joli assortiment à petit prix.
Étagères en bois
Étagères en bois en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Certaines trouvailles réussissent à rester populaires longtemps après leur arrivée dans les rayons. Ces étagères en bois à seulement 5 $ en sont un bon exemple : le style épuré leur permet de s'adapter à plusieurs décors et de trouver une place un peu partout dans la maison. De la salle de bain au salon, plusieurs personnes les utilisent autant pour décorer que pour créer du rangement supplémentaire.
Élixir nettoyant pour les mains
Élixir nettoyant pour les mains en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Entre le gel antiseptique et le savon pour les mains, cet élixir nettoyant propose un format plutôt différent. Il suffit d'appliquer quelques gouttes sur les mains et de masser pour obtenir une sensation de propreté sans avoir besoin de rincer. Les trois fragrances offertes, fleur de chanvre, eau de rose et bois d'agar, ont piqué la curiosité des personnes qui disent avoir été agréablement surprises par le concept.
Antiseptique pour les mains
Antiseptique pour les mains en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Il y a des achats qu'on finit par traîner partout sans même y penser. Cet antiseptique pour les mains de la marque Paul Frank, offert en format de 35 ml et en plusieurs fragrances, se glisse facilement dans un sac ou le coffre à gants de la voiture. Son format compact et son look coloré en font une option aussi pratique qu'agréable à avoir sous la main.
Caisses pliables
Ensemble de deux caisses pliables en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ce sont souvent les items les plus simples qui ont le plus de succès auprès des fans du Dollarama. Ces caisses de rangement pliables et empilables en plastique sont offertes en bleu, blanc, rose et noir, puis se plient facilement lorsqu'elles ne servent pas. Un choix pratique pour organiser un espace sans l'encombrer.
Bac de rangement
Bac de rangement en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Son emplacement dans la section peinture et bricolage ne limite pas vraiment ses possibilités. Ce bac de rangement transparent est utilisé de plusieurs façons par les personnes qui l'ont adopté, que ce soit pour organiser du matériel ou ranger différents objets du quotidien. L'idée qui a particulièrement circulé? En faire une trousse de premiers soins pour garder tout le nécessaire visible et accessible.
Pinces à sachets
Pinces à sachets en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Un petit accessoire peut facilement devenir un indispensable dans la cuisine. Ces pinces à sachets magnétiques offertes en bleu, turquoise et rose ont séduit plusieurs personnes autant pour leur apparence que pour leur utilité. Leur format permet de refermer les sacs, tandis que leur aimant intégré permet de les garder facilement accessibles sur le réfrigérateur.
Vadrouille à double tête
Vadrouille à double tête en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
À première vue, cette vadrouille à double tête semble surtout destinée au lavage de la voiture. Pourtant, une publication sur les réseaux sociaux a montré qu'elle pouvait aussi servir à nettoyer la douche et le bain, ce qui permet de récurer les surfaces sans rester constamment penché. Une astuce qui a rapidement retenu l'attention de plusieurs internautes.
Haut-parleur bluetooth
Haut-parleur bluetooth en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5,95 $
Parmi les articles les plus aimés des groupes d'« accros du Dollo », ce haut-parleur Bluetooth sans fil se démarque. Plusieurs personnes soulignent que la qualité du son est étonnamment bonne pour le prix et que la batterie offre quelques heures d'autonomie (chose que Narcity a aussi notée lors d'un test).
Une personne raconte même avoir oublié le sien sous la pluie pendant deux jours avant de constater qu'il fonctionnait encore parfaitement.
Petits pots de fleurs en céramique
Petits pots de fleurs en céramique en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Difficile de ne pas sourire en voyant ces petits pots de fleurs en céramique en forme d'animaux. Offerts en plusieurs couleurs et conçus pour s'empiler, ils apportent une touche déco amusante à un espace. Plusieurs personnes les ont d'ailleurs achetés sans même y insérer de plantes, simplement parce qu'elles trouvaient leur look trop charmant.
Shampooing, revitalisant et masque capillaire
Shampooing, revitalisant et masque capillaire en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Avec leurs bouteilles colorées, les produits capillaires Nulox attirent rapidement le regard sur les tablettes. La gamme comprend du shampooing, du revitalisant et un masque, mais c'est surtout ce dernier qui revient souvent parmi les favoris. Plusieurs personnes disent l'avoir apprécié pour son effet nourrissant sur les cheveux abîmés et recommandent de l'essayer.
Contenant vaporisateur
Bouteille vaporisateur en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $
Les petits formats rechargeables semblent toujours trouver leur utilité, surtout lorsqu'ils peuvent servir à plusieurs choses. Cette bouteille vaporisateur de 50 ml est utilisée par plusieurs pour transporter de l'antiseptique, du chasse-moustique ou même du parfum lors des déplacements. Le format pratique pour les voyages et le vaporisateur qui fonctionne bien, sans fuite, en font un petit accessoire qui peut facilement se glisser dans un sac.
Trousse à crayons
Trousse à crayons en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Impossible de passer à côté de cette trousse à crayons rigide lorsqu'on aime les accessoires simples avec une petite touche de couleur. Son fini transparent est mis en valeur par une fermeture éclair colorée, ce qui lui donne un style un peu plus soigné. C'est d'ailleurs son apparence qui revient le plus souvent dans les commentaires.
Effaces parfumées rétractables
Effaces parfumées rétractables en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $
Le côté pratique n'empêche pas un peu de fantaisie. Cet ensemble de trois effaces rétractables parfumées est offert aux fragrances de fraise, melon doux et vanille, dans des couleurs pastel. Selon plusieurs commentaires, elles effacent efficacement, sont confortables à tenir en main et résistent bien à l'usure sans s'effriter ni se casser.
Napperon estival
Napperon estival en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Une mini touche déco suffit parfois à changer complètement l'ambiance d'un espace. Ce napperon estival, avec son motif de cerises, apporte une note colorée parfaite pour les repas à l'extérieur ou pour donner un air de vacances à la table. Un accessoire simple, disponible en différents motifs, qui permet de rafraîchir son décor sans tout changer.
Baume à lèvres de Disney
Baume à lèvres en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
La section beauté réserve parfois des trouvailles qui misent davantage sur le plaisir que sur le côté essentiel. Ces baumes à lèvres parfumés à la vanille reprennent l'univers d’Alice au pays des merveilles avec des formats originaux en forme de champignon, de chapeau ou de théière. Leur apparence amusante semble être la principale raison pour laquelle plusieurs personnes ont craqué.
Crèmes pour le visage
Crèmes pour le visage en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les soins pour le visage font partie des produits qui peuvent rapidement devenir des coups de cœur lorsqu'ils répondent aux attentes. La gamme Selfcare, qui comprend une crème de jour et une crème de nuit à formule anti-âge, revient souvent dans les commentaires positifs. Plusieurs adeptes disent apprécier l'ensemble des produits, notamment la texture onctueuse des crèmes et le fait qu'une petite quantité suffit pour l'application.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.