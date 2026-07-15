L'aéroport de Montréal est en train de construire un pont et voici pourquoi (VIDÉO)
Des travaux qui risquent de changer ton trajet. 👀
Si tu passes par l'aéroport de Montréal ces temps-ci, tu as sûrement remarqué de la construction (et de la congestion) un peu partout, ainsi que de nouvelles structures métalliques qui prennent forme au-dessus du réseau routier. C'est le pont V4, un morceau clé du vaste chantier d'accès à l'aéroport, et il vient de faire un bond important.
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Selon Stephen Simard, gérant de projet pour le Projet Accès à Aéroports de Montréal (ADM), c'est sans contredit le pont V4 qui a le plus avancé dans les dernières semaines. Une nouveauté qui risque de faire plaisir aux usagers et usagères de l'aéroport.
« Le pont va permettre un accès direct au stationnement P4, à partir du réseau routier supérieur, c'est-à-dire les autoroutes 20 et 520 », explique-t-il dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de l'aéroport, en juillet 2026.
L'équipe confirme avoir terminé d'installer la majorité des poutres qui forment la charpente métallique du pont. On approche donc de la ligne d'arrivée pour cette étape-là du chantier.
Et ça va se traduire par un vrai changement pour les automobilistes. Cet automne, si le pont est suffisamment avancé (voire complètement terminé), il va être possible de circuler en dessous. Ce sera la bretelle principale reliant les débarcadères à l'aérogare, qui va ensuite faire une boucle pour rejoindre le même réseau routier supérieur, soit les autoroutes 20 et 520.
Le pont V4 s'inscrit dans le Programme Accès, la portion du chantier d'ADM qui touche justement les routes, les débarcadères et les stationnements autour de l'aéroport. C'est une des nombreuses pièces du Plan de vol 2028-2035, un chantier de 10 milliards de dollars s'échelonnant sur dix ans afin d'améliorer le service aux usagers et usagères.
Le stationnement P4, qui sera relié au pont V4, est déjà en service depuis 2024. Celui-ci propose plus de 2 800 places de stationnement réparties sur quatre étages.
Pour l'instant, rien n'est coulé dans le béton en ce qui concerne la date exacte d'ouverture au public. On garde ça à l'œil et on va te tenir au courant dès que ça bouge.
Quels stationnements choisir à l'aéroport en ce moment?
Le stationnement étagé qui faisait face à l'aérogare est fermé pour de bon et a même été complètement démoli, question de faire de la place pour tripler la capacité des débarcadères. Le nouveau, avec ses 6 300 places (plus 1 200 en souterrain), n'est pas attendu avant 2031.
En attendant, tes meilleures options sont :
Stationnement P4 — situé à environ dix minutes de marche de l'aérogare ou cinq en navette, ce stationnement couvert et étagé offre des bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu'une navette accessible à tous et toutes. Compte 8 $ par tranche de 20 minutes, 45 $ pour 24 heures ou 315 $ pour sept jours.
ÉconoParc P9 — un peu plus loin, à 16 minutes en navette (pas accessible à pied). Compte 30 $ pour 24 heures après les 40 premières minutes gratuites.
CellParc — le stationnement d'attente gratuit (jusqu'à deux heures) a déménagé en juin 2026. Il est maintenant situé sur la rue Jacques-de-Lesseps, à l'ancien emplacement de l'ÉconoParc P7, devant l'hôtel Sheraton. Le changement n'était pas encore reflété sur Google Maps au moment de sa mise en place, donc vérifie bien l'adresse avant de partir.
Les Débarcadères Express P4 et P10 — plutôt que de te diriger vers le débarcadère principal de l'aérogare, souvent congestionné, ADM recommande d'utiliser ces débarcadères alternatifs pour déposer ou prendre une personne. Ils sont gratuits et ouverts 7 jours sur 7. Une navette dédiée relie ensuite chacun d'eux à l'aérogare en environ cinq minutes. C'est justement la solution mise de l'avant pour réduire le nombre d'automobilistes qui tournent en rond au débarcadère principal en attendant leur personne.
Si tu dois prendre un Uber ou un Lyft, prends note que le point de rencontre a aussi changé : c'est maintenant au débarcadère Leigh-Capréol, au pied de l'hôtel Marriott, plutôt que près de l'arrêt d'autobus de la 747. Compte de trois à cinq minutes de marche depuis les arrivées internationales. Il n'y a plus de service Uber au Débarcadère Express P4. Les taxis réguliers, eux, restent à la porte 23.
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