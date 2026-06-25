Aéroport Montréal-Trudeau: Le «spot» de Uber/Lyft change et tu devras marcher un peu plus
Des changements qui sèment la confusion.
Si tu comptais commander un Uber ou un Lyft à ton retour au pays à l'aéroport Montréal-Trudeau, il y a un changement important à connaître : l'emplacement pour rejoindre ton chauffeur ou ta chauffeuse a été déplacé. Une décision de l'administration aéroportuaire qui ne fait pas l'unanimité et qui suscite plusieurs interrogations.
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YUL – Aéroport International Montréal-Trudeau a annoncé sur ses réseaux sociaux que la zone de prise en charge pour les services Uber et Lyft se trouve désormais à un nouvel endroit.
Plutôt que d'être située à proximité de l'arrêt de l'autobus 747 de la Société de transport de Montréal (STM), elle se trouve maintenant au nouveau débarcadère Leigh-Capréol, au pied de l'hôtel Marriott de l'aéroport.
Une nouvelle signalisation a d'ailleurs été installée pour guider les personnes qui arrivent à Montréal, indique l'aéroport. Les applications Uber et Lyft affichent également le nouvel emplacement.
Malgré ces indications, l'équipe de modération de YUL a dû répondre à moult questions d'internautes, plusieurs craignant de devoir marcher beaucoup plus longtemps pour rejoindre leur véhicule.
Selon l'administration aéroportuaire, il faut compter environ trois à cinq minutes de marche depuis les arrivées internationales. Une estimation que plusieurs personnes remettent toutefois en question.
« Selon la sortie du terminal que vous empruntez, la marche peut effectivement être un peu plus longue. Depuis les arrivées internationales, il faut compter environ de 3 à 5 minutes de marche », répond YUL dans les commentaires.
L'aéroport précise également que le débarcadère Leigh-Capréol n'est pas situé au P4 et qu'il n'y a désormais plus de service Uber au débarcadère Express P4.
« Afin d'améliorer la circulation et la sécurité dans les zones d'arrivées, ces services ont été déplacés vers un emplacement mieux adapté au volume et aux opérations », explique l'administration.
Selon une internaute, « marcher à l'autre bout de l'aéroport pour faire la file dans une zone de chantier et attendre longtemps avec environ 100 personnes pour pouvoir prendre une voiture Uber » est une procédure « désagréable ».
Conscient que la situation actuelle à l'aéroport est loin d'être idéale en raison des nombreux travaux de reconfiguration du réseau routier, YUL rappelle que le déplacement des zones réservées à Uber et Lyft « s'est avéré nécessaire ».
« Cette relocalisation permet d'optimiser les opérations, tout en assurant un meilleur contrôle de la qualité ainsi qu'une offre de service améliorée pour les usagers », ajoute l'administration dans les commentaires.
En ce qui concerne les taxis « réguliers », ils sont toujours dipsonibles à la porte 23.
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