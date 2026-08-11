On a « stalké » les 4 gars d'Occupation Double Panama - Voici TOUT ce que tu veux savoir
Il n'y a pas de charpentier-menuisier!? 👀
On connaît enfin l'identité des premières personnes célibataires qui s'envoleront vers l'Amérique latine pour tenter de trouver l'amour (ou quelques milliers d'abonnements Instagram) à la téléréalité Occupation Double Panama. Ce mardi 11 août, la production a officiellement présenté les femmes et hommes qui feront partie de l'aventure, et disons que ces derniers piquent déjà notre curiosité. Qu'ont-ils de spécial pour être les seuls quatre élus?
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Car oui, pour le moment, si ce sont neuf femmes qui ont été dévoilées au public, il n'y a que quatre gars qu'on peut découvrir : Billy, Brian, Jacob et Tristan. Et avant même de poser leurs valises au Panama, l'un d'eux obtiendra un avantage important. Le public a 24 heures pour voter pour celui qui, selon lui, est le plus susceptible de plaire aux filles. Le candidat récoltant le plus de votes remportera un privilège dès son arrivée, dont la nature sera révélée le 30 août lors de l'émission spéciale OD Les préparatifs, présentée en primeur sur Crave.
En attendant d'en savoir plus sur ce mystérieux privilège, et de découvrir si (ou plutôt quand) d'autres gars se joindront à eux, on a fait ce que toute personne curieuse aurait probablement envie de faire : fouiller leurs réseaux sociaux. Parce que Billy, Brian, Jacob et Tristan n'ont clairement pas tout révélé dans leurs vidéos de présentation.
Passions, voyages, emplois, liens avec d'anciennes personnalités d'OD et autres petits détails : voici tout ce qu'on a découvert en « stalkant » les quatre premiers gars d'Occupation Double Panama.
Jacob Ladouceur
Jacob Ladouceur a 23 ans et c'est un créateur de contenu de course, de fitness, de lifestyle et de voyage aux 35 000 abonné.e.s. Selon sa présentation, il est de Saint-Adèle, mais ses réseaux sociaux indiquent qu'il aurait aussi habitué Boisbriand. Au cours de la dernière année, il a beaucoup voyagé, partageant des photos aux quatre coins de l'Europe, comme en Grèce, en Espagne, en France, en Autriche et en Italie, ainsi qu'en Afrique, au Maroc. C'est une passion qu'il semble partager avec sa sœur, Samira, également grande voyageuse. Il a aussi vécu la van life et pratiqué ses sports favoris dans les pays qu'il explorait, de la course au vélo.
Comme créateur, il travaille principalement en anglais et collabore avec des compagnies comme Madkidclothing et la marque québécoise Everyday Better Club. Même s'il est fan de sport et bien musclé, il précise dans sa vidéo de présentation : « J'ai quand même des muscles, mais je ne suis pas un douchebag. J'ai une tête sur les épaules. »
Côté amour, il n'a pas mentionné ce qui le charme chez une femme, à part ceci : « si t'es cute et on est capable d'échanger deux phrases ». On se doute qu'il a sûrement quelques critères de plus qu'on va découvrir à OD. Dans tous les cas, il affirme qu'il tombe parfois en amour beaucoup trop vite.
Il se décrit comme un homme ambitieux et compétitif et dit qu'il « doit toujours gagner » et « doit toujours être le meilleur dans tout ce [qu'il] fait ». On a bien hâte de voir comment son niveau de compétitivité va affecter le jeu. On peut sûrement s'attendre à un joueur stratégique.
Billy Bélanger
Billy Bélanger est un monteur de lignes de 25 ans originaire du Saguenay. Si son visage ou son nom te dit quelque chose, c'est normal : il est le petit frère de la mannequin Marilou Bélanger, que tu as pu découvrir à Occupation Double Dans l'Ouest. Il est d'ailleurs le cadet d'une grande fratrie composée de son frère, Joe, et de ses deux sœurs, Marilou et Frédérique.
Même s'il ne se présente pas comme un influenceur, Billy cumule tout de même plus de 11 000 personnes abonnées sur Instagram et a eu l'occasion d'accompagner ses sœurs influenceuses et mannequin dans plusieurs événements et aventures. En août 2026, il était notamment VIP à Osheaga avec Marilou et Frédérique. On l'a aussi vu avec plusieurs créateurs de contenu, comme le populaire streamer Lewislefou (Louis-Charles Lavoie).
Il a également partagé sa vie avec la créatrice de contenu Laeticia Lavoie, mais le couple a rompu ses fiançailles il y a environ un an et demi.
Disons-le, il a les mêmes gènes que ses sœurs et le mannequinat semble aussi lui aller : il a déjà posé devant l'objectif pour des séances photo professionnelles.
Avant de devenir monteur de lignes, Billy a également été militaire. Il a passé six ans dans l'infanterie et semble avoir conservé un intérêt marqué pour l'entraînement et l'action.
Comme plusieurs personnes ayant participé à Occupation Double, Billy est aussi un grand amateur de voyages et semble avoir un faible pour les destinations soleil. Au cours des dernières années, il a partagé des photos de ses séjours à Hawaï, en Grèce, à Saint-Martin, au Mexique et à Bali. Il arbore d'ailleurs un tatouage de palmier sur la poitrine.
Sur ses réseaux sociaux, on peut découvrir une autre de ses passions : Billy est DJ à ses heures.
Côté cœur, il se décrit comme un grand charmeur qui aime la séduction. Il recherche une femme qui saura le faire rire et, détail qui semble particulièrement important pour lui, qui aura envie de jouer au golf à ses côtés. Pour gagner des points rapidement, il suffit apparemment de rire à ses blagues, et oui, même les moins réussies!
Brian St-Amour
Brian St-Amour est un entrepreneur en design Web de 33 ans. Selon sa présentation officielle, il est originaire de Saint-Alphonse-Rodriguez, mais vit actuellement la van life avec Gawa, sa chienne de cinq ans.
Ancien ambulancier, il est maintenant à la tête de l'entreprise de consultation Le surfeur du web, qui offre notamment des services de stratégie, d'image de marque, de rédaction et de design Web. L'entreprise a été enregistrée en 2023 et a aussi porté le nom de FOMO DESIGN INC.
Brian est également un grand amateur de sports et de plein air. Surf, planche à neige, escalade, wingfoil et plongée sous-marine font notamment partie de ses activités de prédilection, qu'il pratique un peu partout dans le monde. Sur Instagram, il a entre autres partagé des images de ses aventures en planche à neige au Japon et en kitesurf aux Îles-de-la-Madeleine.
Les Îles occupent d'ailleurs une place importante dans son mode de vie, puisqu'il affirme vouloir y passer ses étés. Et ce projet semble non négociable lorsqu'il est question de trouver une partenaire. « À mon avis, c'est une des places les plus cool au Québec », explique-t-il à propos de l'archipel.
Côté cœur, certaines de ses anciennes publications Instagram le montrent aux côtés d'Ariane Legault, qui se présentait notamment comme la dog mom de Gawa. Les deux partageaient visiblement certaines aventures et activités de plein air.
Aujourd'hui, Brian recherche encore une partenaire avec qui il pourra partager son mode de vie actif et spontané. Il souhaite notamment rencontrer une femme qui « accepte de dormir dans un lit plein de sable » et qui aura envie de l'accompagner dans ses escapades.
En amour comme dans la vie, Brian se décrit comme passionné, parfois même un peu trop.
Tristan Joseph
Tristan Joseph est un candidat à la profession d'ingénieur de 27 ans qui vient de Saint-Jérôme. Celui que ses proches surnomment « Titou » est né d'un père haïtien et d'une mère québécoise, et il semble avoir confiance autant en son charme qu'en son intelligence. « Non seulement j'ai une belle gueule, mais j'ai aussi un cerveau », lance-t-il dans son portrait officiel d'Occupation Double.
Tristan se décrit d'ailleurs comme quelqu'un qui possède un esprit analytique et qui est doué pour la stratégie. Plutôt observateur, il préfère prendre le temps d'analyser les personnes qui l'entourent avant de se dévoiler. Derrière ce côté plus réservé se cacherait toutefois un grand romantique.
Et s'il aime analyser avant de passer à l'action, Tristan affirme aussi avoir « le rythme dans le sang ». Selon lui, il le doit à son héritage haïtien. Une passion pour la musique qui semble se refléter sur ses réseaux sociaux, puisqu'il a notamment partagé des photos prises au festival Piknic Électronik.
Il est toutefois plutôt discret sur Instagram. Au moment d'écrire ces lignes, son profil ne comptait que sept publications et cumulait un peu moins de 500 personnes abonnées, ce qui laisse moins d'indices sur son quotidien que les comptes de certains autres candidats.
On peut tout de même y découvrir sa passion pour les voitures, un intérêt qu'il partage notamment avec son frère Ismaël Joseph. Tristan a d'ailleurs deux frères.
Il existe également déjà un petit lien entre Tristan et l'univers d'Occupation Double : il est ami avec Megan Cyr, que le public a pu découvrir lors d'Occupation Double Martinique.
La Grande première d’OD Panama est prévue le dimanche 6 septembre, mais les fans pourront entrer dans les coulisses de l’aventure dès le 30 août avec OD : les préparatifs sur Crave.