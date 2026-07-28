Danick Martineau est maintenant papa et présente sa petite fille (PHOTOS)
Les premières photos de bébé Rose font fondre le web.🌹💕
Il n'y a pas que les Canadiens de Montréal qui contribuent à la relève des fans de la Sainte-Flanelle en 2026. L'humoriste et animateur Danick Martineau — grand partisan du CH qui a connu son premier boom de popularité grâce à des vidéos humoristiques virales, notamment en chantant à propos du Canadien — s'est lui aussi joint à « l'effort collectif » en accueillant son tout premier enfant. C'est le nouveau papa qui a annoncé l'arrivée de sa petite fille avec sa conjointe, Salomé Bengoufa Maltais, sur Instagram.
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On découvre les nouveaux parents avec leur petite Rose dans une publication qui compte un carrousel de photos absolument craquantes.
« Bienvenue à la maison Rose », a écrit Danick Martineau en légende, ajoutant que le bébé est arrivé exactement à la date prévue, soit le 22 juillet dernier — une nouvelle-née très ponctuelle, ajoute-t-il à la blague.
Danick et Salomé forment un couple depuis plus de huit ans. On a pu les suivre au fil de leur évolution : des vidéos YouTube humoristiques ensemble qui datent déjà de sept ans, au passage de Danick à Big Brother Célébrités, où l'on a pu la voir ici et là, jusqu'aux défis intenses relevés dans la première saison de Fear Factor Célébrités.
Danick Martineau et Salomé Bengoufa Maltais dans leurs premières années de couple. Danick Martineau | YouTube
C'est le 4 février dernier que les tourtereaux ont fait la grande annonce à l'aide de photos romantiques sur la plage.
On dit ça comme ça, mais quelques jours plus tard, ce fut au tour de Samuel Montembeault de faire une annonce de grossesse sur la plage (13 février), puis à Brendan Gallagher de faire de même (15 février). Danick n'aura jamais été aussi lié au CH.
L'humoriste est partout depuis quelques années. Il co-anime l'émission matinale Debout les Comiques à la station 96.9 CKOI, a remporté Big Brother Célébrités 4 et participé à Big Brother Célébrités - Champions VS Recrues.
Il a également fait ses débuts comme animateur télé cette année à la barre de Hors réseau : L'expérience, une téléréalité de survie avec des personalités publiques québécoises diffusée sur Crave. La saison 2 de la téléréalité a d'ailleurs été officiellement confirmée par la production.