6 prestations et crédits d'impôt pour les célibataires du Québec en août 2026
De quoi bien terminer l'été et préparer la rentrée! 💰
Que ce soit de la part de Revenu Québec, Retraite Québec ou l'Agence du revenu du Canada (ARC), plusieurs personnes célibataires du Québec pourraient voir des centaines, voire des milliers de dollars, atterrir dans leur compte en banque en août. Avec la rentrée scolaire et la fin de l'été qui approchent, ces sommes tombent à point.
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Certains montants ont été révisés à la hausse selon ta déclaration de revenus de 2025. Si ce n'est pas encore fait, il n'est jamais trop tard pour la produire.
Pour vérifier ton admissibilité aux versements prévus ce mois-ci, consulte ton espace Mon dossier pour les citoyens sur le site de Revenu Québec, ainsi que Mon dossier pour les particuliers sur celui de l'Agence du revenu du Canada.
À noter qu'aux yeux du gouvernement, être « célibataire » ne veut pas nécessairement dire ne pas être en couple. C'est ton statut légal, pas ta situation amoureuse. Tu peux avoir un ou une partenaire et rester célibataire sur papier, tant que vous n'habitez pas ensemble depuis au moins douze mois (ou que vous n'avez pas d'enfant ensemble). C'est la cohabitation qui compte pour devenir conjoints de fait, pas le fait d'être en couple.
Maintenant que ton statut est clarifié, voici les crédits et prestations à surveiller en août.
Allocation canadienne pour enfants
Si tu es un parent célibataire, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) demeure l'un des versements les plus significatifs de ton budget mensuel. Cette aide fédérale non imposable, distribuée par l'ARC, sert à couvrir les besoins liés à l'éducation et aux soins d'un enfant de moins de 18 ans.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, si ton revenu net rajusté est inférieur à 38 237 $, tu pourrais recevoir jusqu'à :
- 8 157 $ par année (environ 679,75 $ par mois) par enfant de moins de 6 ans;
- 6 883 $ par année (environ 573,58 $ par mois) par enfant de 6 à 17 ans.
Le montant diminue progressivement à mesure que ton revenu dépasse ce seuil. En cas de garde partagée, chaque parent reçoit la moitié du montant qu'il aurait touché en garde exclusive, calculé selon son propre revenu.
Date de versement : 20 août
Pour plus d'informations sur l'ACE, c'est par ici.
Allocation famille
Si tu es parent célibataire d'un enfant mineur qui vit avec toi, l'Allocation famille de Retraite Québec fait partie des aides à connaître. L'inscription se fait automatiquement à la naissance, mais une demande est nécessaire en cas d'adoption, d'immigration ou d'obtention récente de la citoyenneté.
Le montant, non imposable, est calculé selon ton revenu familial et peut atteindre 4 145 $ par année pour une famille monoparentale gagnant moins de 60 000 $ annuellement.
En garde partagée entre 40 % et 60 %, chaque parent continue d'y avoir droit, et les versements sont partagés en conséquence.
Si tu reçois des versements trimestriels, le dernier a eu lieu le 2 juillet et le prochain est prévu le 1er octobre. Si tu as opté pour les paiements mensuels, tu le recevras le 3 août.
Pour plus d'informations sur l'Allocation famille, c'est par ici.
Supplément pour l'achat de fournitures scolaires
Avec la rentrée scolaire qui approche à grands pas en août, ce coup de pouce non imposable mérite d'être mentionné, même s'il a déjà été versé. Il s'adresse aux parents qui reçoivent l'Allocation famille et qui ont un enfant âgé de 4 à 16 ans au 30 septembre 2026.
Le montant, fixé à 127 $ pour l'année scolaire 2026-2027 peu importe le revenu familial, a été déposé en même temps que l'Allocation famille, le 2 juillet dernier. En garde partagée (40-60), chaque parent reçoit la moitié du montant, soit 63,50 $.
Si tu es admissible et que tu n'as pas reçu ce montant, c'est le moment idéal pour vérifier ton dossier avant de magasiner les fournitures scolaires.
Pour plus d'informations sur le Supplément pour l'achat de fournitures scolaires, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Ce crédit remboursable de Revenu Québec est destiné aux personnes et aux familles à revenu modeste ou moyen. Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, la fréquence de tes versements dépend du montant total accordé.
- 240 $ ou moins : un seul versement, déjà reçu en juillet;
- Entre 241 $ et 799 $ : quatre versements trimestriels, le prochain étant prévu en octobre;
- 800 $ et plus : un versement chaque mois jusqu'en juin 2027, incluant en août.
Pour une personne vivant seule, le revenu familial maximal admissible est de 64 545 $. L'admissibilité et le montant sont établis selon ta situation au 31 décembre 2025.
Date de versement : dans les cinq premiers jours d'août, pour les personnes qui reçoivent leur crédit mensuellement.
Pour plus d'informations sur le Crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Si une trop grande partie de ton revenu sert à payer ton loyer, le programme Allocation-logement de Revenu Québec pourrait t'aider. Il s'adresse aux personnes seules, aux couples et aux familles à faible revenu.
L'admissibilité dépend de plusieurs critères : ton revenu, le coût de ton loyer et la composition de ton ménage. Selon ta situation, tu pourrais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois.
Les versements sont faits dans les cinq premiers jours de chaque mois, de juin à septembre 2026. Un nouveau calcul suivra pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027.
Pour plus d'informations sur le programme, c'est par ici.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH)
Si tu es une personne célibataire en situation de handicap, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) peut représenter un ajout intéressant à ton budget d'août. Ce programme fédéral, administré par l'ARC et Service Canada, s'adresse aux adultes de 18 à 64 ans qui détiennent une certification valide du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, le montant mensuel maximal atteint 204,20 $. Si tu es célibataire, ton revenu familial net rajusté doit être de 23 000 $ ou moins pour recevoir le plein montant, après avoir soustrait jusqu'à 10 210 $ de revenu de travail exempté. La prestation diminue ensuite progressivement à mesure que ton revenu augmente.
Tu dois aussi résider au Canada aux fins de l'impôt et avoir produit ta déclaration de revenus 2025.
Date de versement : 20 août
Pour en savoir plus sur la PCPH, c'est par ici.