Des barres de chocolat au OREO rappelées partout au Canada – Vérifie ton garde-manger

Des réactions ont déjà été signalées. 😳

Des barres de chocolat de marque Cadbury. Droite : Des barres Dairy Milk OREO de marque Cadbury.

Des barres Dairy Milk OREO de marque Cadbury font l'objet d'un rappel important au Canada.

Martinlee58 | Dreamstime, Agence canadienne d'inspection des aliments
Éditrice sénior, Nouvelles

Attention aux allergies aux noix : ta collation préférée pourrait être touchée par un nouveau rappel alimentaire. Selon un avis publié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) le 24 juillet 2026, l'entreprise Mondelez Canada Inc. rappelle la friandise Dairy Milk Oreo (barre) de marque Cadbury partout au pays.

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Le problème? Les produits visés pourraient contenir des pistaches qui n'ont pas été déclarées sur l'étiquette, un enjeu majeur pour les personnes allergiques ou sensibles aux noix.

Selon l'ACIA, il s'agit d'un rappel de classe 1, ce qui signifie que la consommation des produits visés pourrait entraîner des conséquences graves pour la santé, voire mortelles. Des réactions liées à la consommation de ces produits ont d'ailleurs déjà été signalées.

Dairy Milk Oreo (barre) de marque Cadbury. Les barres Dairy Milk Oreo de marque Cadbury sont visées par un rappel national. Agence canadienne d'inspection des aliments

Deux formats sont concernés par ce rappel : la barre de 38 g (CUP 0 61200 01445 7) et la boîte de 12 barres de 38 g (CUP 0 61200 01444 0). Voici les codes de lot à vérifier : 2026 NO 27 OEC3854844, 2026 NO 27 OEC3854845, 2026 NO 27 OEC3854846, 2027 JA 5 OEC3860215 et 2027 JA 5 OEC3860216.

Le rappel a été déclenché par l'entreprise elle-même, et l'ACIA mène présentement une enquête qui pourrait mener au retrait d'autres produits du marché.

Ce que tu devrais faire :

  • Ne consomme pas ces produits si tu es allergique ou sensible aux noix.
  • Ne les utilise pas, ne les vends pas et ne les distribue pas.
  • Jette-les ou rapporte-les au magasin où tu les as achetés.

Pour toute question, tu peux communiquer avec Mondelez Canada Inc. au 1-844-366-1172, ou avec l'ACIA au 1-613-773-2342.

D'autres rappels alimentaires à surveiller

Ce n'est pas le seul rappel du moment. Des dizaines de produits font actuellement l'objet de rappels au Québec et sont à éviter, dont plusieurs charcuteries, en plus de collations et d'autres produits touchés par des allergènes non déclarés. Si tu veux faire le tour de ton garde-manger comme il faut, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil.

Pour voir la liste, c'est ici


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