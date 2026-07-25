Voici les 10 criminels les plus recherchés au Québec actuellement
Certains sont en cavale depuis 32 ans! 😲
Meurtre au premier ou au deuxième degré, gangstérisme, fraude ou trafic de stupéfiants : les accusations qui pèsent sur les criminels les plus recherchés au Québec sont lourdes, et la liste s'est passablement renouvelée depuis notre dernier tour d'horizon.
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Le site fugitifsquebec.com, qui a remplacé l'ancien portail 10criminelsrecherches.qc.ca en mai 2025, permet maintenant à l'ensemble des corps de police de la province d'y publier un nombre illimité d'avis de recherche, plutôt qu'une liste limitée à dix profils. Une bannière rouge prévient d'ailleurs la population : « Attention : personnes dangereuses, possiblement armées. Ne tentez pas de les intercepter vous-même. »
Au cours des derniers mois, plusieurs fugitifs qui se trouvaient sur cette liste ont été localisés et font maintenant face à la justice. D'autres, cependant, courent toujours, et certains même depuis plus de 30 ans.
Voici donc quoi savoir sur les dix criminels les plus recherchés au Québec en juillet 2026.
Gianpietro Tiberio
Gianpietro Tiberio, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : meurtre au premier degré et tentative de meurtre
Cet homme de 53 ans s'est ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés en août 2025, à la suite d'une vaste opération contre le crime organisé menée le 12 juin 2025, qui a notamment mené à l'arrestation de Leonardo Rizzuto, fils du défunt parrain Vito Rizzuto. Tiberio est activement recherché pour un meurtre et une tentative de meurtre survenus en 2012 au café Domenica-In, autrefois situé sur le boulevard Provencher à Montréal.
Domenico Facchini serait mort dans cette attaque, tandis que Vito D'Orazio en aurait été blessé. Tiberio parle français et anglais, mesure environ 1,80 m (5 pi 11 po) et pèse autour de 110 kg (243 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux gris. Son dossier relève du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Tommy Bernier-Thibault
Tommy Bernier-Thibault, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : voies de fait par strangulation ou étouffement, menaces de mort, lésions corporelles et menaces de détruire des biens.
Surnommé « Montmagny », cet homme de 26 ans aurait notamment agressé des employés d'un établissement licencié de Lévis en novembre 2022.
Bernier-Thibault s'est ajouté aux 25 fugitifs les plus recherchés au Canada répertoriés par le programme Bolo. Les autorités le considèrent comme une figure influente du groupe criminel BFM et croient qu'il pourrait être mêlé de près au conflit armé opposant ce groupe aux Hells Angels. En février 2026, une opération policière visant son réseau à Montmagny a mené à dix arrestations, sans toutefois l'atteindre lui : il demeure toujours activement recherché, possiblement en Europe.
Dylan Denis
Dylan Denis, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : meurtre au premier degré
Ce Montréalais de 29 ans est visé par un mandat pancanadien pour un crime commis par arme à feu dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville le 14 mai 2024. Deux autres suspects dans cette affaire ont déjà été arrêtés, mais Denis demeure introuvable.
Il figure également parmi les 25 fugitifs les plus recherchés au Canada du Programme Bolo. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) continue de demander l'aide du public pour le retracer.
Emmanuel Puthyra Roy
Emmanuel Puthyra Roy, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : gangstérisme, trafic de stupéfiants et possession d'armes en vue d'en faire le trafic
Ce Montréalais de 39 ans serait à la tête d'un réseau qui s'approvisionnait en armes et en stupéfiants à Toronto pour les écouler dans le Grand Montréal. Une dizaine de membres présumés de son organisation ont été arrêtés en novembre 2022, mais Roy avait pris la fuite avant l'arrivée des autorités.
L'enquête, baptisée Auxo, avait mené à la saisie de 54 kilogrammes de cocaïne, 170 000 comprimés de fentanyl, 42 kg de crystal meth et plus de 1,3 million de dollars en argent comptant. Il serait lié à des gangs de rue montréalais.
Sidi Ayoub Cherkaoui
Sidi Ayoub Cherkaoui, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : possession et trafic de cocaïne, complot et distribution de cannabis
Ce Montréalais serait le bras droit d'un réseau de trafic de cocaïne lié aux Hells Angels, participant à l'achat, au traitement, à la revente et à la distribution de la substance. Il est recherché depuis avril 2022.
Les autorités croient qu'il pourrait se trouver à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cherkaoui mesure environ 1,72 m (5 pi 7 po), pèse autour de 105 kg (230 lb), a les cheveux et les yeux noirs et parle français, anglais et arabe.
Youcef Abderahim BourasYoucef Abderahim Bouras, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : meurtre au premier degré
Recherché par le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), Bouras aurait ouvert le feu à deux reprises sur Muhammad Adhane, 18 ans, près du centre commercial Jacques-Cartier à Longueuil, en 2017. La victime est décédée après avoir reçu deux balles dans la poitrine.
Bouras fait aussi l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Il détient la double citoyenneté canadienne et algérienne et parle français. D'après les enquêteurs et enquêtrices au dossier, le suspect pourrait se trouver en Algérie.
Heylel CruzHeylel Cruz, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : meurtre au deuxième degré
En cavale depuis 1994, cet homme est recherché par le SPVM. Après une bagarre au Club Palacio Latino, à Montréal, Cruz serait retourné sur les lieux avec une arme à feu et aurait tiré en direction des portiers. L'un d'eux, Ervin Mojica, a été atteint au thorax et est mort peu de temps après.
Cruz a la citoyenneté hondurienne et s'exprime en anglais, en français et en espagnol. Il s'agit du fugitif recherché depuis le plus longtemps sur cette liste, soit environ 32 ans.
David Carroll, alias « Wolf »
David Carroll, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : complot, meurtre au premier degré, trafic de stupéfiants et gangstérisme
Ce membre des Hells Angels et frère d'armes de Maurice « Mom » Boucher est en fuite depuis mars 2001, après avoir échappé à une vaste opération policière ayant mené à plusieurs arrestations et perquisitions chez les motards. Il serait soupçonné d'avoir causé la mort de treize personnes entre 1995 et 2001.
Il a un tatouage des Hells Angels dans le haut du dos. Les autorités ont des raisons de croire qu'il pourrait se trouver en Europe.
Sylvain MaheuSylvain Maheu, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : meurtre
Le 26 juillet 2010, un suspect serait sorti d'un véhicule sur la rue Joliette, dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, pour faire feu sur deux jeunes hommes qui marchaient dans la rue. Guido Shaw-Lemmetti, 19 ans, a été atteint et est mort des suites de ses blessures. Plusieurs témoins auraient identifié Sylvain Maheu comme étant le tireur, et il est recherché depuis 2010 en lien avec ce crime.
Il utiliserait Claude Bazinet comme nom d'emprunt et pourrait se trouver au Canada ou au Mexique. Maheu a les cheveux blonds, les yeux pers, des tatouages sur les bras et la poitrine, et les oreilles percées.
Abdoulkadir Ali MusseAbdoulkadir Ali Musse, suspect recherché au Québec.
Recherché pour : meurtre au deuxième degré
Le SPVM n'a toujours pas réussi à mettre la main sur cet homme, recherché depuis 1994 suite à la mort de sa conjointe de l'époque, Nellie Bobbish, retrouvée sans vie et poignardée à plusieurs reprises dans un logement du chemin Côte-des-Neiges. Musse n'a jamais été revu après avoir été aperçu en train de quitter rapidement les lieux.
Il détient la citoyenneté somalienne et parle anglais.
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