Maxime Paquette, l'un des fugitifs les plus recherchés au Québec, a été arrêté au Mexique
Il était recherché depuis 2 ans. 😲
La Sûreté du Québec (SQ) confirme l'arrestation, par les autorités mexicaines, de Maxime Paquette, l'un des fugitifs les plus recherchés au Québec. L'homme était recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes criminelles dans le cadre des dossiers Portier et Projet D, deux vastes enquêtes portant sur l'importante fuite de données survenue chez Desjardins.
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Selon la SQ, le suspect se trouvait à Cancún au moment de son arrestation. Entre 2018 et 2020, il aurait mené plusieurs stratagèmes de fraude à l'aide de données Desjardins obtenues illégalement. Puis, entre le 27 et le 30 juin 2021, il aurait aussi été en possession de renseignements personnels issus du vol massif de données chez Desjardins survenu en 2019, en plus d'en avoir vendu à plusieurs individus et sur le Dark Web.
D'après les autorités locales, l'accusé a été intercepté sur la route fédérale reliant Tulum à Cancún, dans la municipalité de Benito Juárez.
Avec cette arrestation, tous les suspects visés par le dossier Portier ont maintenant été localisés et appréhendés, selon la SQ.
Une extradition à venir
Maxime Paquette demeurera détenu au Mexique le temps que débutent les procédures d'extradition en vue de son retour au Canada. Il devra alors répondre à plusieurs chefs d'accusation en vertu du Code criminel, soit fraude de plus de 5 000 $, vol d'identité et trafic de renseignements identificateurs.
La SQ souligne la collaboration de plusieurs partenaires dans cette opération, dont le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Interpol, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), ainsi que la marine mexicaine (SEMAR), l'Agence d'investigation criminelle du Mexique (AIC) et le service de sécurité de l'État de Cancún (SSC).
Le vol de données chez Desjardins, découvert en 2019, avait touché 9,7 millions de membres de l'institution financière. Un autre suspect dans ce dossier, Juan Pablo Serrano, avait été arrêté en Espagne en novembre 2025.
La photo de couverture de droite est utilisée à titre indicatif seulement.
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